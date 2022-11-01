Почему школьный учитель из Калуги ходит с детьми в Хибины

В калужской школе № 45, что на Правом берегу, работает учитель физкультуры, которого полюбили и дети, и родители. Последние и обратились к нам в редакцию с просьбой рассказать об этом удивительном человеке.

Как оказалось, учитель физкультуры Виктор КИСТАНОВ занимается патриотическим воспитанием школьников, ведет секции волейбола и плавания, занятия по спортивному туризму, наставляет молодых учителей, играет в школьном театре и представляет наш регион на соревнованиях различного уровня.

Виктор Викторович согласился встретиться с нами во время проведения соревнований по спортивному туризму и рассказал, как попал в профессию, чем живет современный школьный учитель.

Не сидеть на месте

— Первое образование – учитель физкультуры – я получил в Мещовском педагогическом колледже, – рассказывает Виктор Викторович. – После отучился на социального педагога и психолога в КГУ им. К. Э. Циолковского, параллельно работая учителем физкультуры в школе № 14.

В 2017 году перешел в новую открывшуюся школу № 45 в микрорайоне Кошелев, где с тех пор и работаю.

Я родился в селе Ульяново Калужской области, где особо нечем было заняться, кроме как спортом. Я посещал все секции, которые у нас были. С юности не люблю сидеть на месте, мне все время надо куда-то идти, что-то делать.

Когда учился в Мещовске, секций стало больше. Тем не менее со спортивным туризмом знаком не был. О нем узнал, работая в школе № 45 на Правом берегу, от коллеги Натальи Захаровой, она нас, педагогов, втянула в это. Началось все с турслета. Я попробовал поспать в палатке, посидеть возле костра, понял, как это вообще.

Спортивный туризм

— До этого в палатке я никогда не ночевал, спальник видел впервые, – рассказывает учитель. – Поначалу было непривычно, неудобно, жестко-твердо, потом привык. Сейчас меня не оттащишь. Как говорят, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Был синдром первого похода: когда человек по возвращении домой буквально душевно страдает, ему хочется все это повторить.

Сегодня у нас соревнования, пешеходная дистанция. Тот же поход, только все очень быстро: без палаток, бегом. Проходим различные испытания, этапы. Используем веревки, снаряжение.

Спортивный туризм делится на две части: сегодня дистанция пешеходная, а завтра уходим в поход на неделю, с палатками, на 100 км по Калужской области. Мы уже побывали почти во всех районах.

Виктор Кистанов с учениками.

Традиционно водим ребят два раза в год: на майских праздниках и на ноябрьских каникулах. Большую роль уделяем патриотическому воспитанию. Ходим по местам боевой славы, посещаем братские могилы, места боев.

В мае этого года были на Безымянной высоте, Гнездиловской высоте и на Зайцевой Горе. Маршрут составил 120 км.

Девчонок, конечно, сложнее привлечь, но есть отчаянные головы. Еще у родителей есть страх: а не холодно ли, а не замерзнут ли? Нет, не замерзнут, потому что у нас хорошее снаряжение и спальные мешки, ходовая одежда и обувь.

Самый маленький турист, который ходил с нами именно в категорийный поход (уже по уровням сложности) был в четвертом классе. В менее сложные, на две-три ночевки, у нас ходили первоклассники. Моя старшая дочь ходила прошлым летом, когда была во втором классе.

Виктор Кистанов и его старшая дочка Агния.

Этим летом в Карелии был сплав. Ранее с детьми от 14 лет совместно со спортшколой «Луч» дважды ходили в Хибины. Следующим летом планируем туда в третий раз.

Конечно, запомнилась удивительная природа Русского Севера, крайнего Заполярья. Это и незаходящее солнце – полярный день, и растительность, и животный мир, особенно леминги. Чистейшая горная вода талых ледников. Виды, открывающиеся с перевалов.

Участвую с коллегами во Всероссийских турслетах педагогов. Это высокий уровень. Мы удостоились чести, представляли область и привезли несколько призов.

Виктор Викторович (в желтом шлеме) на сплаве в Карелии.

Ученики калужской школы изучают свою страну не только по учебникам.

Хибины покорили красотой всех участников похода.

Маршрут как патриотическое воспитание

— Два года назад наша команда туристов школы №45 «Ветер перемен» стала чемпионами области, – продолжает Виктор Викторович. – За месяц-полтора до похода мы начинаем строить маршрут – тот, по которому никто не ходил. Стараемся захватить интересные места, смотрим карты, описания, читаем различные источники. Маршрут тщательно продумываем, не просто идем по лесу. Смотрим усадьбы, храмы, посещаем святые источники, рассказываем ребятам на маршруте что-то интересное.

Команда "Ветер перемен" с учителем Виктором Кистановым.

У нас в школе есть кадетский класс. Многие мои ребята-спортсмены из таких классов. Они знают, что наши деды боролись с нацизмом. Но, на самом деле, когда подходишь к большому братскому захоронению, где 300-500 имен, а где-то вместо имени просто написана дата гибели, дети всё и так чувствуют, понимают, иногда даже объяснять ничего не надо.

Помимо уроков физкультуры я веду направление пешеходный туризм, спортивную секцию волейбола, тоже участвуем в соревнованиях. На мне и обучение плаванию – в свое время прошел дополнительные курсы.

Руковожу предметной группой. Это раньше называлось методическим объединением учителей физкультуры. Общаемся, делимся опытом, знаниями. Я наставник молодых педагогов.

А спортивный клуб «Спортия», которым я руковожу, организует всю спортивную работу в школе, участвует в соревнованиях. В школе в принципе культивируется спорт.

Театр

— Недавно у нас открылся школьный театр «Пушкин». Мне театр всегда нравился, почему-то сцена меня влекла, – признается учитель. – Я в школе выступал, в колледже, в институте на Студвесне маленькие роли у меня всегда были.

Руководитель нашего театра предложил сыграть роль. Получилось. Месяц назад мы ездили в Москву, выступали в музее на Поклонной горе. Показывали спектакль о ленинградских детях во время блокады. О том, как они выживали и учились. У меня была роль мушкетера. По сценарию, эти дети посещали театр, а мушкетер со сцены блокадного Ленинграда выходил к ребятам и говорил напутственные слова о мужестве, о том, что победа близка, воодушевлял таким образом детей в тяжелый период их жизни.

Ну а как удается все успевать? Стараюсь делать дело, за которое берусь, качественно. Не спустя рукава.

Почему я все это делаю? Знаете, сидеть дома, сложа руки, – это слишком скучно. Я согласен с нашим великим путешественником Федором Конюховым – а что дома делать?

Мне, конечно, очень помогает моя семья: супруга – она мой тыл, дети. Они относятся положительно, поддерживают. Нет такого, чтобы сказали: «Вот, опять ты в поход!». А ведь когда у нас сезон, то выходных не бывает: я на соревнованиях, в походах. Когда снег выпадет, будет зима, буду дома.

Фото из архива Виктора Кистанова.

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