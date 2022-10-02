Психолог из Калуги Екатерина Ленева: «Зависть - это мотивирующее чувство»

Сосед купил новую машину, друзья уехали отдыхать на море, коллега получил премию, у сестры – крутой планшет, а дядя Вася вообще миллион в лотерею выиграл…

Чему только люди не завидуют. И редко кто искренне порадуется успехам и счастью другого человека.

Сегодня о том, в чём кроются причины зависти, почему одни люди завистливые, а другие – нет, и как избавиться от этого чувства, поговорим с калужским психологом Екатериной ЛЕНЁВОЙ.

Быть первым и лучшим

- Екатерина, зависть – разрушающее чувство?

- Зависть – это мотивирующие чувство, а вот на что она мотивирует: на созидание или разрушение, это у каждого по-разному. Нам всем свойственно это чувство - зависть, даже если мы его не замечаем или не признаемся себе.

Каждый из нас периодически кому-то или чему-то завидует. Это наше эго пытается сравнивать нас с другими, переживает и страдает от того, что мы не можем быть во всём лучше всех.

И у кого-то эти переживания проходят очень остро, другие же относятся к этому почти равнодушно, но у каждого человека есть какие-то сферы деятельности или интересы, где он испытывает огромную потребность быть первым и лучшим.

- Почему возникает зависть?

- Ещё с детства нас все время сравнивают с другими детьми: кто умнее нас, быстрее, лучше развивается, кто аккуратный, сообразительный, ловкий и так далее.

Мы привыкаем к оценочному мнению, понимая: чем лучше мы с чем-то справляемся, тем больше это вызывает восторгов и принятия у окружающих взрослых.

А поскольку для ребёнка любовь и признание значимого взрослого является жизненно важным, он старается получить это и боится потерять.

И, естественно, он не понимает, почему другой ребёнок более достоин похвалы и любви, чем он.

Так вырабатывается зависть и желание превзойти. Но если превзойти мы не можем, то остается одно - отомстить или уничтожить того, кому завидую. Это можно сделать путём обесценивания или язвительных насмешек.

Важно, как реагируют родители

- Зависть чаще свойственна женщинам?

- Зависть свойственна всем, и женщинам, и мужчинам. Но женщины, в силу своей эмоциональности, чаще это выражают словами и мимикой.

На самом деле, почти все достижения человечества происходит из зависти.

Если бы не было этого импульса превозмочь, обойти и преуспеть, то где бы были сейчас, например наши олимпийские чемпионы, я думаю на диване с пивом у телевизора. И не было бы у нас ни искусства, ни науки…ничего.

- Почему одни люди завистливые, а другие – нет, это из семьи идет, из детства?

- Часто это идёт из привычного семейного паттерна поведения, то есть, видя, как родители реагируют на какой-то раздражитель, например на приобретение соседом нового автомобиля, дети привыкают к подобной реакции.

Если отец говорит сыну, что хочет устроиться на вторую работу для приобретения такого автомобиля и делает это, то сын привыкает испытывать зависть как мотивацию к созиданию.

А если мама язвительно сообщает дочери, что соседи каждый год меняют машину, на какие такие деньги интересно, то дочь привыкнет испытывать злость и вражду к чужим успехам, вместо стремления добиться того же.

Неуверенность в себе

- О чем на самом деле нам говорит зависть, какие внутренние проблемы она показывает?

- Вообще, зависть - это признак высокомерия по отношению к объекту зависти. То есть, когда я завидую своей соседки, то бессознательно анализирую, чем она заслужила иметь то, чего не имею я, чем она лучше.

Скорее всего, я сочту это несправедливостью. Я не хочу признавать того факта, что я менее достойна, чем она иметь это. Но на самом деле, я ничем не лучше и не хуже, у меня своя судьба, у неё – своя. И сравнивать нас бессмысленно.

Тогда почему я сравниваю? Это идёт от заниженной самооценки, от страха, что мою несостоятельность или ущербность заметят окружающие и я не получу свою порцию любви и принятия.

Тогда пусть лучше ни у кого ничего не будет, все будут равны и незаметны.



- Ревность и зависть похожи? Ведь в их основе желание чем-то или кем-то обладать?

- Ревность - это однозначно неуверенность в себе. По крайней мере, с этого всё начинается. Зависть не всегда идёт от неуверенности.

Но неуверенный в себе человек всегда будет завидовать и ревновать. Так что изначально это понятие разные, но неуверенному человеку эти чувства присущи в большей степени.

Не идёт на пользу

- Зависть может сказаться на здоровье?

- Конечно, самоедство никому не идёт на пользу. Когда моя зависть не дает мне импульсы для достижения, она меня разрушает, потому что в глубине души я боюсь проиграть, уверен, что проиграю, поэтому даже не пытаюсь соперничать с объектом моей зависти.

И поэтому я его ещё больше ненавижу. К сожалению, мы очень редко можем признать в себе эти чувства.

Хотя именно признание и осознание того, что я чего-то не могу добиться, потому что у меня нет знаний, или возможностей и что без этого вполне можно жить, и я не становлюсь хуже, ничтожнее, недостойнее, это уже снижает уровень агрессии и напряжения.

Пускать пыль в глаза

- Почему некоторые даже хотят, чтобы нам завидовали, это им льстит?

- Когда мы хвастаемся и видим в глазах других зависть, это поднимает нашу самооценку. Кому это свойственно? Тем же людям с низкой самооценкой, которые привыкли считать, что они не достойны быть богатыми, счастливыми, успешными и так далее.

Поэтому для поддержания иллюзии своей успешности, им остается только пускать пыль в глаза.

Ещё бывает, что некоторые люди совсем недавно чего-то добились или приобрели новый статус и не могут поверить своему счастью, поэтому всем подряд рассказывают об этом.

Им хочется вжиться в новую роль, привыкнуть к новому статусу, приобретению, утвердиться в этом. Но, выбрав не того слушателя, вместо поддержки и одобрения могут получить зависть и обесценивание.

В этом случае у такого человека может появиться чувство вины за то, что у него есть то, чего нет у других. И он может даже прекратить достижения, чтобы больше не попадать в лагерь врагов.

Поэтому хвастать надо аккуратно, понимая, что только близкий и любящий тебя человек может разделить не только твою горе, но и твою радость. Оказывается, это не так легко.

- Чёрная зависть часто толкает человека к наговорам, интригам, сплетням и другим пакостям.

- Главный минус такой чёрной зависти – это торможения собственного роста и прогресса. Вместо того, чтобы проанализировать причину и понять: действительно ли я хочу иметь то, что другого и зачем я это хочу иметь, мы всю энергию пускаем на механизм психологической защиты.

И, чтобы скрыть свою несостоятельность в этом вопросе, приходится сплетничать и плести разные интриги.

В результате, от таких людей другие стараются держаться подальше, не быть с ними искренними, не доверять им, зная, что они обесценят тебя, или даже на вредят своей реакцией.



- А белая зависть бывает? Есть ли в ней позитивный момент, возможно, она подталкивает человека стать лучше, добиваться чего-то?

- Белая зависть – это, скорее, моё любопытство и интерес к какому-либо предмету или качеству другого человека.

Как только я понимаю, что именно мне нравится в другом, пытаюсь примерить это на себя и чувствую, что мне с этим будет лучше, тогда начинаю искать путь к приобретению этого.

Я анализирую, что могу сделать сама, где могу это приобрести, как, с помощью кого или чего.

Спросите себя

- Как перестать завидовать?

- Чтобы перестать завидовать надо перестать жить, думаю, у нас с вами нет такой цели и задачи. Поэтому давайте попробуем перевести зависть из разрушительной эмоции - в созидательную.

Для этого, в момент, когда почувствуете зависть, почаще задавайте себе вопросы:

Что я сейчас чувствую к этому человеку?

Я хочу, чтобы у него этого не было или чтобы у меня это было? Зачем мне это? Стану ли я с этим счастливее? Или мне нужно чтобы он стал несчастным? Зачем мне это? Почему я не могу чувствовать себя достойным и счастливым без этого?

Ещё важный вопрос: чем я готов пожертвовать ради того, чтобы приобрести предмет моей зависти? Ведь не секрет, что все мы слишком разные и уникальные, поэтому не можем жить одинаковую жизнь и иметь одинаковые отношения, материальный уровень, внешность и т. д.

Отсюда вывод: чтобы иметь то, что есть у другого, я должен максимально приблизиться к личности этого человека (если не совсем стать им). Могу ли я это себе позволить, надо ли мне это?

Готова ли я стать, например бизнес леди, чтобы быть богатой и независимой от своего мужа, или меня устраивает мой образ жизни, ну тогда я принимаю и меньшее количество денег, и зависть отпускает.

Или такой вопрос: что я почувствую, если все блага мира будут сосредоточены только в моих руках? Я действительно хочу быть лучше всех?

И смогу ли я потом это с кем-то разделить, обсудить, если никто не сможет обладать тем же самым и прочувствовать всю мою радость? Хочу ли я быть избранным в такой степени?

Ну и последнее, если на эти вопросы вы отвечаете «да», подумайте, что можете сделать уже сейчас, чтобы добиться этого уровня? Ну а дальше планируйте и делайте первый шаг.

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