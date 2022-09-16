В калужское имение поэт Алексей Апухтин привозил своего близкого друга Петра Чайковского

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Помните, в фильме «Карнавал», который, кстати, снимался в Калуге, героиня Ирины МУРАВЬЁВОЙ Нина СОЛОМАТИНА на вступительном экзамене в театральное училище читает стихотворение Алексея АПУХТИНА «Сумасшедший».

Когда-то оно было очень известным:

Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх

И можете держать себя свободно,

Я разрешаю вам. Вы знаете, на днях

Я королем был избран всенародно…

Сейчас всем больше знакома его вторая часть, которая стала песней, правда, с почти полностью изменённым текстом:

Да, васильки, васильки…

Много мелькало их в поле…

Помнишь, до самой реки

Мы их сбирали для Оли…

У поэта и писателя Алексея Апухтина было имение Павлодар, которое раньше входило в состав Козельского уезда.

Родственники Апухтиных говорили, что эти места Алексей Николаевич описал в повести «Дневник Павлика ДОЛЬСКОГО»: «От этого старого дома, потонувшего в зелени лип и тополей, от этого громадного заглохшего сада, из которого можно бы выкроить несколько парков, на меня так и пахнуло незабвенной порой светлого, чистого детства.

Я приехал в Васильевку ночью. Когда я на другой день проснулся и вышел на балкон, перед которым цвела и благоухала целая роща розовых кустов, и когда моя старая Пелагея Ивановна принесла мне на балкон кофе в большой голубой чашке с нарисованными пастушками…»

На месте козельского леса

Основал село Павлодар Ефим Дмитриевич ВОЙТЯХОВСКИЙ – «учитель знатных господ». Он преподавал математику и умение производить точные расчеты при артиллерийской стрельбе.

Современники о нём отзывались так: «Учитель был строгий, бывало, едешь к нему с заданным уроком каждую среду и субботу, и, подъезжая к дому, дрожь берёт, если не умел без него задачу решить».

Войтяховскому был выделен большой участок казённого леса в Козельском уезде. Здесь Ефим Дмитриевич построил два хутора, которые назвал Павлодаром, в честь императора Павла I.

«Около 20-ти лет наслаждался он плодами своих полезных трудов, был жизни весьма скромной и в 70 лет кончил жизнь, тоскуя сильно о несчастии своем: единственный сын его Федор Ефимович не был к нему почтителен, находился всегда в отлучке в столицах и мотал шибко.

А а старик Войтяховский был скупенек и сие его столь сильно огорчало всегда… открыто говорил, что хочет сына своего лишить наследства… По праву наследства, сын завладел имением… года в два промотал и умер в бедности».

После того, как сын Войтяховского всё распродал, на территории имения образовалось несколько деревень. Одну из них купил дед Марии Андреевны ЖЕЛЯБУЖСКОЙ, вышедшей замуж за уездного судью, отставного майора Николая АПУХТИНА.

Помимо сына Алексея в семье было ещё четверо сыновей: Николай, Андрей, Афиноген, Владимир. После смерти Марии Андреевны, имение перешло к ним.

В молодости Алексей Апухтин был хорош собой.

Приятели с училища

Алексей Апухтин родился в Орловской губернии, а рос в козельском имении Павлодар. Его любили и баловали. Алексей же был ленив, как Обломов, обожал ничего не делать, поваляться на диване.

При этом учился блестяще. Сначала у него были домашние учителя, а потом подростка отдали в Петербургское училище правоведения, которое он закончил с золотой медалью.

В этом училище Апухтин и познакомился с Петром ЧАЙКОВСКИМ. Одно время они были близкими друзьями, а приятелями оставались и всю жизнь.

Вспоминая про Апухтина, современники характеризовали его, как остроумного и язвительного. Брат Чайковского Модест писал: «Он из окружающих к большинству относился с презрительным равнодушием, ко многим с отвращением и только к очень немногим с симпатией и любовью.

Сообразно с этим, он вызывал такое же отношение к себе: его мало любили, многие ненавидели и только редкие питали дружбу или сочувствие».

А бывший друг Чайковского Федор МАСЛОВ вспоминал про их отношения так: «При поступлении в седьмой класс Петр Ильич особенно был дружен с БЕЛЯВСКИМ, но вскоре последнего заменил я.

Второе полугодие седьмого и первое полугодие шестого мы были неразлучны. С переходом в последний к нам присоединился Апухтин - мой земляк. Так дело продолжалось до конца 1853 года, когда произошел разрыв.

Я заболел и некоторое время пробыл в лазарете. Выйдя оттуда, был очень удивлен, увидев своим соседом по пульту не Чайковского. Он сидел со своим новым другом Апухтиным. Воспоследовала ссора.

Прежние друзья перестали разговаривать между собой. В пятом классе мы помирились и до окончания курса, а затем на всю жизнь были в совершенно дружеских отношениях, но первоначальная интимность уже более не возобновлялась. С Апухтиным же я никогда уже более не сошелся».

В 1863 году Апухтин с Чайковским приезжали в Павлодар. Жил композитор одно время и в петербургской квартире Апухтина. А Апухтин в Москве останавливался у Чайковского.

Ездили они вместе и на Валаам. Апухтин посвящал своему другу стихи, а Чайковский называл его Лёлей и написал несколько романсов на слова Апухтина.

Закончив училище, Апухтин и Чайковский служили в одном департаменте. Но Апухтин на работу не рвался, вёл разгульную жизнь. Конечно, вокруг них ходили сплетни.

Вместе с Чайковским Апухтин даже попал в пикантный скандал в одном питерском ресторане. После этого был ославлен на весь город. Мнительный и ранимый поэт так переживал, что быстренько уехал в своё имение.

Болезнь изменила внешность поэта, он даже стестнялся выходить на улицу.

Страдал ожирением

Прожил Апухтин 52 года. Последние 10 лет его жизни были тяжёлыми. Из-за заболевания сердца и обломовского образа жизни, он страдал ожирением, что сильно изуродовало его внешность, затем у поэта развилась водянка.

Алексей Николаевич практически не ходил, ни с кем не общался. Если надо было выйти из дома, то он выбирал раннее утром, чтобы его никто не видел. И говорят, был платонически влюблен в певицу Александру ПАНАЕВУ, посвятив ей полсотни стихотворений.

Умер Алексей Апухтин 17 (29) августа 1893 года. Чайковский отреагировал на это так: «В ту минуту, как я пишу это, Лёлю Апухтина отпевают!!! Хоть и не неожиданна его смерть, а всё жутко и больно. Когда-то это был мой ближайший приятель».

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