Дом образцового содержания в Калуге лишился части земли

К нам в редакцию обратилась жительница дома по улице Генерала Попова, 13 с просьбой помочь восстановить справедливость в деле, связанном с участком земли у их многоэтажки.

Евгения КОСТОМАРОВА поведала историю надежды и сопротивления калужан, дом которых получил федеральную награду «Знак качества ЖКХ».

Он расположен практически в самом центре Правого берега, придомовая территория огорожена, ухоженный двор.

— Наш двор первый в Калуге стал участвовать в программе «Комфортная городская среда», – говорит о доме его жительница Евгения КОСТОМАРОВА. – На его благоустройство было выделено чуть более двух млн рублей. В результате появилось новое асфальтовое покрытие, установлена детская площадка, сделана парковка, появились урны и скамейки.

По программе благоустройства мы обязательно должны были оформить землю в собственность по границам, где у нас все благоустроено. Это было оговорено первоначально. Мы в 2017 году и подали заявку на оформление, но вот до сих пор ничего не сделано.

Хорошее начало

— Был заключен муниципальный контракт на оформление земли, нам были выделены городские средства, – разъясняет председатель ТСЖ «Генерала Попова, 13» Нармина ВАГАБОВА. – В этой программе участвовали порядка 30 домов, не мы одни. Муниципалитет заключал договор с компанией межевиков. С ними что-то не сложилось, якобы они не уложились в сроки. Архитектура не оплатила часть работ, которую межевики все-таки успели произвести. Начались встречные суды. Дело затянулось.

Бюрократическая чехарда

— А в 2020 году летом случайным образом мы узнали, что эта земля с нашими объектами благоустройства, на которые затрачено 120 000 рублей федеральных средств (в ценах 2017 года), продана!

Сначала ее передали управлению капитального строительства в бессрочное пользование, через месяц землю вернули городу. Проводились постоянные манипуляции. Как нам объяснили юристы, это делалось для того, чтобы землю перераспределить потом. Не с торгов продать, а перераспределить за 15 процентов кадастровой стоимости, за копейки. Чуть больше 700 000 рублей – за эту сумму продали всю землю с заправкой и частью обещанной нам земли с объектами благоустройства. Это ни что иное как часть нашего двора!

Что дальше? Отдав заправке благоустроенную часть двора, нам они оставляют вот эту землю вдоль дома, – продолжает Вагабова. – Благоустраивайтесь здесь. Выкапывайте деревья, переносите клумбы, скамейки. Но эта часть земли – просто подход к магазинам. Более того, под землей идут коммуникации, то есть нам предлагают еще и коммуникации на баланс взять?

А в настоящий момент владельцы заправки передали все в аренду застройщику, которому не хватает земли, чтобы получить разрешение на строительство жилого дома.

— Получается, что автозаправка примыкает непосредственно к дворовой территории, – добавляет Евгения. – Это тоже нарушение. Помимо того, землю они не имели права переоформлять.

Все ссылаются на слушания, в рамках которых земля была перераспределена, а мы в них не участвовали. Информацию о слушаниях размещали в правительственной газете и на сайте горуправы, но мы и знать не знали.

Мы с 2017 года ждем обещанного оформления земли и подумать не могли, что появятся другие претенденты на нее и что, игнорируя наши заявки, могут перераспределить землю в обход нас.

Мы предлагали: давайте, даже если у вас там суды, мы за свои средства сделаем межевание, – продолжает Нармина Магомедовна. – А они ответили, что по новому закону с 2019 года нужно межевать весь квартал. А это уже совсем другие деньги. А у нас, понятно, миллионов нет.

Благоустроенная за федеральные деньги земля чудесным образом была продана, вместо того, чтобы быть переданной в собственность жильцов дома.

Новые обещания

Вроде как дело сдвинулось с мертвой точки, чиновники засуетились и пообещали решить проблему. Однако воз и ныне там.

— Нас убедительно заверяли: «Да, мы вас услышали. Для вас есть хорошие новости, вышло постановление о пересмотре границ. Мы вас оповестим, – и до сих пор тишина, – завершает свой рассказ Нармина Вагабова.

Жителям дома по улице Генерала Попова, 13, только и оставалось, что подать в суд, чтобы оформить землю в собственность жителей дома.

В одном из агентств недвижимости Калуги нам подтвердили информацию Вагабовой о том, что по улице 3-й Академический проезд, на месте заправки, действительно ожидается строительство дома.

— Да, застройщик планирует там строительство, но пока еще не было старта продаж, – ответили нам в одном из агентств недвижимости, куда мы позвонили под видом потенциальных покупателей. – И цены пока неизвестны. В любом случае не меньше 85 000 за квадрат. Планируется, что это будет 16-этажный монолитный дом на два подъезда. Срок строительства 1,5–2 года. Старт продаж должен начаться в апреле, но документации пока нет.

Официально

Для прояснения ситуации вокруг участка земли мы обратились в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

— Сейчас суд занимается претензиями жителей, – поясняет председатель комитета земельных отношений Анастасия ПАРШИНА. – Жители в суд подали. Решения еще нет. Люди жалуются на то, что у них отобрали участок земли. Мы в свою очередь неоднократно отвечали и жителям дома, и прокуратуре. Я считаю, что давать параллельный комментарии будет не совсем корректно. Наша позиция уже изложена в документах, которые у жителей на руках. Мы не считаем нарушением закона то, что они считают вопиющим случаем. Очередное заседание назначено на третье марта. Вопрос образования земельного участка, который люди считали своим, рассматривается в судебном порядке.

Я предлагаю дождаться решения суда, – говорит в завершение Анастасия Олеговна.

Благоустроенный двор дома по улице Генерала Попова, 13.

Чего ждать

Безусловно, сотрудники управления прекрасно знают законодательство в направлении своей деятельности, и все, что бы ни происходило с земельным участком, в любом случае будет оформлено и проведено в соответствии с законом.

Однако что-то нам подсказывает, что любые слушания, процессы по вопросу межевания земельного участка будут проведены тогда, когда это будет удобно и необходимо для получения определенного результата. Оповестят участников таким способом, чтобы узнали о слушаниях и присутствовали на них только нужные люди.

Не будем сомневаться в профессионализме и соблюдении законов сотрудниками управления. Но вот все говорит о том, что о справедливости в этом деле говорить не приходится.

«У людей было свое восприятие», – подчеркнула в беседе со мной председатель комитета земельных отношений. Но не управление градостроительства ли своими ответами сформировало такое восприятие? А как же предоставленные нам жильцами официальные бумаги, где чиновники неоднократно подтверждают, что земля достанется собственникам?

По закону, с момента проведения государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходят бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

И выделенное жирным – это не «восприятие» жителей, а тот результат, к которому обязаны были привести действия чиновников в этом вопросе. Но фактический результат прямо противоположен тем интересам калужан, которые эти самые чиновники обязаны защищать.

Калужанам же с Генерала Попова, 13 остается только ждать решения суда и надеяться, что хотя бы он заставит чиновников вспомнить, зачем они вообще сидят в своих кабинетах.

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