12-летний Иван Илюхин из Калуги стал бронзовым медалистом первенства России по бильярду

На прошлой неделе наш юный земляк Иван Илюхин завоевал бронзу на юношеском первенстве России по бильярдному спорту.

Мы встретились со спортсменом и его тренером Михаилом Гапоненковым, чтобы разузнать секреты успеха, взять пару мастер-классов и расспросить о дальнейших планах спортсмена-бильярдиста.

Первенство России по бильярдному спорту проходило в Екатеринбурге. Иван выступал в соревнованиях среди мальчиков до 13 лет в дисциплине «Динамичная пирамида».

Расслабился и до вершины не дошел

- Ванечка, мы тебя поздравляем! Очень гордимся тобой и желаем всегда занимать призовые места. Как тебе Екатеринбург?

- Понравился. Город высоток, как мне показалось. Мы успели немножко погулять.

- У вас были соревнования именно среди 13-летних?

- Там разные категории. Мальчики и девочки до 13 лет, с 13 до 16 и с 16 до 19. Бывают ещё категории до 21 года, в зависимости от того, как организуют турнир.

- А у нас в Калуге есть девочки-бильярдистки?

- Да, есть. Больше начинающих, чем опытных.

- Много было у тебя соперников?

- По-моему, пять. Из них у четверых я выиграл и у последнего проиграл.

- Как тебе удалось победить?

- Легче сказать, почему я проиграл. Победить удалось, наверное, благодаря упорным тренировкам. Ещё я очень этого хотел. Мы к этому долго шли и ехали на этот турнир именно за медалью. Мы знаем, что мой уровень не низкий, я нахожусь наравне с соперниками и шансы выиграть у меня были достаточно высокие.

- И почему же у тебя не первое место?

- Проиграл я из-за того, что в четвертьфинале очень хорошо сыграл со сложным соперником, победил его и расслабился.

Мой организм сказал: «Молодец! Красавчик! 3-е место получил и этого достаточно!» Из-за этого я проиграл в полуфинале - просто игра уже не шла. Скажем так, не доехал морально.

- Вы уже обсудили это с тренером?

- Да, мы уже это с ним обговорили. Все такие ошибки находим после соревнований и стараемся сразу устранить. В моей категории до 13 лет остался последний турнир. Дальше я перехожу в категорию с 13 до 16, а там будет намного сложнее.

Поэтому мне сейчас нужно выложиться на все 200 – 300 процентов, очень сильно пыхтеть на тренировках и стараться выйти на новый более высокий уровень, чтобы на летних соревнованиях в Крыму получить золотую медаль.

Амбиции и начало пути

- Планы у тебя довольно амбициозные. Как давно ты занимаешься бильярдом?

- С пяти лет. Многие тренеры говорят, с девяти лучше, но это зависит от желания игрока.

- Почему именно этот вид спорта?

- Всё началось с Михаила Александровича. Это мой тренер, а также родной дядя. Я, когда был меленьким, проводил у него много времени. В его квартире был тренажёрный стол размером метр на метр и я вокруг всё время бегал, шарики собирал. Так и вовлёкся в бильярд.

- В гости приходил?

- Да, я раньше часто любил бывать у него в гостях. Мама на работе, я ещё маленький и не самостоятельный, поэтому проводил время с Михал Санычем.

- И он с первых дней начал тебя тренировать?

- Нет. Был сначала другой тренер. У меня было сильное желание, поэтому разрешили заниматься с пяти лет, а не с девяти. Первые несколько лет я занимался у Екатерины Вячеславовны Рюминой.

- Кто-то в вашей семье ещё увлекается бильярдом?

- Когда я начал заниматься, мой папа тоже подувлёкся. Он решил попробовать и ему зашел бильярд.

А всё пошло от деда, потом к моему дяде, ко мне и к моему папе. Мама пробовала, но она больше теоретик. Мама хорошо понимает бильярд, но играет слабо.

Екатерина Вячеславовна хорошо играет, но она тоже больше теоретик.

- Ты считаешь это мужской спорт?

- Вообще, он начал развиваться от мужчин. Женщины очень поздно спохватились и из-за этого сейчас женский бильярд слабее мужского. Больше, наверное, мужской. Просто так исторически сложилось, что девушки начали увлекаться им гораздо позже.

- В какие игры ты еще играешь?

- Люблю компьютерные игры. Ни для кого не секрет, все их любят. Ещё мне очень нравится боулинг.

Правда, я очень редко в него хожу из-за того, что времени нет. Мне ещё заходят там всякие шахматы, шашки, но тоже нечасто, так как уроки, школа, бильярд.

Скатился до хорошиста

- Как учится юный чемпион в обычной школе?

- До четвёртого класса был отличником, а в пятом классе стало посложнее. У нас появились новые предметы и бильярд отнимает много времени. Поэтому подскатился на хорошиста.

Но ни одной тройки в четверти ещё не было. Мне тяжело запоминать даты по истории, поэтому она кажется сложной. А математика один из самых любимых предметов и ещё физкультура. Они мне легко даются.

Ещё мне заходит русский и литература. Музыка нравится, но запоминать биографии сложно. ИЗО нравится. Раньше я не очень хорошо рисовал, а сейчас подувлёкся и стал рисовать. Рисую то, что больше всего люблю - машины и мотоциклы.

- Как твои одноклассники тебя поздравили с победой?

- Мне друзья по школе подарили конфеты. Все поздравили и сказали, что я телезвезда, красавчик (об Иване сделали сюжет в телепрограмме на местном канале, - прим. ред).

- О чём мечтаешь, Ванечка?

- Мечтаю о высоком разряде. Хочу быть заслуженным мастером спорта. Это самое высокое звание. Ещё хочу стать чемпионом мира, известным, популярным.

Я не особо люблю находиться в центре внимания, но хочу стать знаменитым, именно, знаменитым бильярдистом. А когда мне бильярд надоест, то уже можно будет работать тренером или открыть свою бильярдную.

Это такая цепочка: стал известным спортсменом, меня все знают, пойду в тренерство, сразу ко мне все побегут. Типа того. Это мой запасной вариант.

- А какую-то профессию ты хочешь получить?

- Затрудняюсь ответить, ещё не определился. В детстве хотел быть полицейским, но сейчас уже не особо. Наверное, тренер самое оптимальное для меня.

Иван Илюхин и его тренер Михаил Гапоненков.

Слово тренеру

Иван производит впечатление общительного и не по годам серьёзного ребёнка. Пообщавшись с его тренером Михаилом Гапоненковым, стало понятно, что мальчик получает поистине спартанское воспитание.

- Когда и как поняли, что это будущий чемпион?

- Сложный вопрос. Нельзя сказать, что я понял. Каждый раз за него переживаю, и мне всегда кажется, что ему тяжело.

Я понял, что он талантливый, наверное, лет шесть назад, когда ему было семь лет. Вообще, сразу было видно, что он одарённый ребёнок, талантливый бильярдист. Когда он ещё маленьким вокруг тренировочного стола бегал. Несмотря на то, что все дети очень подвижные, он старательно стоял, кропотливо выполнял упражнения, у него хорошо получались удары именно по технике. А то, что он чемпион, я ещё не понял! Когда увижу кубок в руках, тогда скажу, что он - чемпион.

- А почему решили его тренировать?

- Екатерина Вячеславовна, его первый тренер, ушла в декрет. Меня пригласили работать, и все её дети достались мне.

До этого один-два раза в неделю я с ним делился своим опытом в бильярдной. Немного принимал участие в его спортивном воспитании. Рассказывал про психологические приёмы, про удары, подсказывал, где он ошибается.

- Чемпионами рождаются или становятся, как считаете?

- Становятся, безусловно. Талант должен быть, но его можно потерять. Например, банально просидеть в телефоне, как это делают современные дети. Не стараться, не заниматься, поэтому на одном таланте не выедешь никуда.

Обязательно должны быть желания и целеустремлённость. Все эти качества раскачиваются на тренировках и турнирах. Они добавляют одарённому человеку опыта. На одном таланте ничего не выиграешь.

- Какую роль в успехе чемпионов играет тренер?

- Огромную. Первостепенную, я бы даже сказал. Тренер обязан откровенно и во всём помогать спортсмену. Очень много параметров должно совпасть, чтобы ребёнок стал чемпионом.

Ещё родители должны обязательно поддерживать.

- Ивана родители поддерживают или достаточно вас?

- Его родители молодцы. Они регулярно его вывозят на коммерческие турниры, то в Москву, то в Тулу, то в Тверь, и здесь в Калуге, конечно, тоже.

Они с радостью подхватывают идею участия и едут. Это немалые деньги. То, что он там выиграет, это далеко не факт.

- Сколько в среднем стоит участие в платных турнирах?

- От тысячи до трех, где-то взнос. Плюс дорога, гостиница, питание. Затраты большие, но он там набирается опыта.

Можно стоять здесь год возле стола, тренироваться, тренироваться, тренироваться, забивать эти шары со стопроцентной вероятностью, прийти на турнир и под психологическим давлением соперника проиграть. Психология раскачивается именно на таких турнирах.

- Как-то мотивируете Ивана?

- Пробовали. И морально, говорили: «Ваня, если ты выиграешь, будешь королем», грубо говоря. Материально, я знаю, его тоже поддерживали: «Ваня, привезёшь кубок, купим тебе какую-нибудь игрушку». Но ему это не очень помогает. Подарки его не интересуют, а от перспективы стать известным только руки трясутся.

На этот турнир мы поехали без мотивации: «Ваня, ты едешь. Ты молодец! Мы тебя все любим! Просто покажи, что ты умеешь делать».

Благодаря этому, он, видимо, выдохнул и смог показать свой уровень. И то, я считаю, не показал до конца.

- Бильярд это больше интеллектуальный спорт или всё-таки физический?

- Интересный вопрос. Интеллектуальный, кончено, больше, но физические нагрузки тоже огромные.

Кажется, что игрок просто стоит возле стола. Во-первых, на позвоночник нагрузка. Во-вторых, два километра за час спортсмен проходит по статистике. Может быть больше, если матч напряженный.

У меня у самого был как-то турнир, я отыграл порядка 15 часов у стола, занял первое место, закончил играть в пять утра, лёг спать и в одиннадцать просто не смог встать с кровати. У меня настолько сильно болели ноги.

Но при этом бильярд называют шахматами в движении.

Рецепт чемпионов

- Какими навыками или способностями должен обладать человек для игры в бильярд?

- Не готов ответить на этот вопрос. Каждый человек уникален. Если Ваня пришел, талантливо встал в стоечку, у него всё ровненько, всё хорошо, только нужно опыт нарабатывать, то бывает так, что кто-то приходит и никак не получается у него встать в правильную позицию. Ну не получается и всё.

Такие спортсмены, если они сразу не сдаются, всё равно могут стать чемпионами. Просто им приходится над этим работать дольше. Они трудяги.

- Мышление, например, аналитическое или комбинаторное не требуется?

- Всё это развивается, на самом деле. Просто кто-то за год пройдет этот маршрут, а кто-то за два. Всё можно развить.

- Что можете посоветовать детям и взрослым, как научиться играть в бильярд? Кому еще рано, а кому уже поздно?

- Можно и в 60 лет начать играть. Будет, конечно, тяжеловато. Мне, например, сейчас тренироваться работа мешает. Где-то голова уже устала, загружена. Молодые быстрее схватывают информацию. Они более пластилиновые, я имею ввиду, дети. Но можно всем.

У нас в соседнем зале сейчас мужчина, ему 50 с лишним. Захотел заниматься бильярдом, хотя всю жизнь занимался другими видами спорта.

- Какие перспективы у Ванечки?

- Огромные. Переживаю очень сильно, чтобы подростковый возраст нас не притормозил. Он активно развивается, сейчас наблюдаю у него большой рост, даже прогресс.

Я очень надеюсь, что со следующего первенства мы вернёмся с золотом. У нас есть все шансы его выиграть.

Я искренне желаю ему победы. Он трудяга, на самом деле. Спортивная школа его второй дом. Он здесь каждый день. Только один выходной в неделю по средам. Со школы пришел, поел, сюда. Отсюда приедет, быстро уроки, спать.

Такая у него жизнь, не позавидуешь.

Мы, в свою очередь, желаем Ивану вернуться из Крыма летом с золотой медалью и быть победителем по жизни!

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Мастер-класс от призера первенства России по бильярду Ивана Илюхина. Стойка. Удар.

Мастер-класс от призера первенства России по бильярду Ивана Илюхина. Удар «чужой». Резка. Свояк.

Мастер-класс от призера первенства России по бильярду Ивана Илюхина. Скатка.

Мастер-класс от призера первенства России по бильярду Ивана Илюхина. Разбой.

Мастер-класс от призера первенства России по бильярду Ивана Илюхина. Выходы.

Мастер-класс от призера первенства России по бильярду Ивана Илюхина. Коронный удар.

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