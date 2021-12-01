Осень запомнилась в Калуге агрессивным холодом и длительной аномалией

В этом году осень даже не порадовала нас «бабьим летом».

Запомнится холодным

- Сентябрь 2021 года стал третьим в ряду прохладных сентябрей в ХХI веке. В последние годы мы привыкли к теплым сентябрям, которые продлевали летний сезон, - говорит метеоролог Татьяна ИНКИНА. - Хотя отклонение температуры воздуха от многолетней нормы составило менее 1 градуса, но в памяти сентябрь остался, как холодный. Синоптики фиксировали очень сильное и продолжительное поступление арктического холода. Он проникал южнее Черного моря. За последние полгода такого длинного периода с отрицательной аномалией температуры воздуха не наблюдалось.

Осенние холода пришли стремительно и агрессивно, с порывистым ветром, промозглой погодой. Дождей вылилось 170% от сентябрьской климатической нормы, и этот факт усиливал дискомфорт от погоды. Холодный температурный фон сентября сгладил всплеск тепла в конце первой декады месяца. С большой натяжкой этот период можно было назвать молодым «бабьим летом». Но уже с 16 по 21 сентября в Калуге температура воздуха понизилась до критериев начала отопительного сезона и была ниже + 8 градусов. По климату такой температурный фон соответствовал середине октября. С надеждой мы ожидали устойчивую, сухую и теплую погоду - когда ночью уже не лето, а днём ещё не осень. Но с каждым днём шансов у «бабьего лета» оставалось всё меньше. Минимальная температура воздуха была зарегистрирована 18 сентября – +0,7 градуса, максимальная - 12 сентября: +23,6 градуса.

Дождь на Покров

- С наступлением октября погода радовала нас солнцем и теплом. Но из- за холодных ночей с заморозками средняя температура воздуха первой недели октября оказалась на 2 градуса ниже климатических значений. Завершился центральный месяц осени небольшим положительным отклонением средней температурной нормы от климатических показателей. Температурных рекордов не состоялось. Осадков было мало: около 50% от месячной нормы, и почти треть из них выпала на Покров в виде дождя. Первый робкий снег калужане наблюдали 19 октября. Погода не всегда следует законам народного календаря. Так, в 2020 году 14 октября в Калуге был зарегистрирован абсолютный рекорд по теплу, столбики термометров «подпрыгнули» до +19 градусов. А первый снег выпал уже 20 октября.

Максимальная температура воздуха в Калуге зарегистрирована 10 октября – +14,4 градуса, минимальная утром в эту же дату: - 3 градуса.

Октябрь радовал яркими красками.

Большую часть октября 2021 года погоду удерживал мощный антициклон с центром над столицей. В этом году природа не одарила нас классическим «бабьим летом». Но надежда на щедрость природы не отступала. Почти две недели стояла солнечная, но прохладная погода. Природа, таким образом, компенсировала «бабье лето» красками «золотой осени». Мы живем в эпоху глобального изменения климата. Поздно, но тепло иногда возвращалось и в октябре. Так было в 2018 и 2019 годах.

Очень низкое давление

- «В ноябре – семь погод на дворе» - говорят в народе. И точно – ноябрь 2021 года проявил себя, как капризный и нетипичный предзимник. С одной стороны – частые смены характера погоды, хмурое небо, пронизывающий порывистый ветер, то дождь, то снег. 19 и 25 ноября атлантические циклоны пытались присыпать непромёрзшую землю свежим снежком. Но высота снежного покрова в Калуге не превышала 1см, и через уже сутки снега, как и небывало. Осадков (в виде дождя, снега, и снега с дождем) выпала климатическая норма. С другой стороны, в конце месяца стояла не сезону теплая погода, температурный фон соответствовал последней декаде октября. В ХХI столетии лишь в ноябре 2016 года средняя месячная температура значительно отклонялась от нормы в сторону холода. Тогда же случилось редкое метеорологическое событие последних зим – первый снег лег сразу на весь зимний сезон.

29 и 30 ноября с запада к нашему региону подошел активный циклон с очень низким атмосферным давлением. Температура воздуха была выше климатической нормы на 6-7 градусов. Атмосферное давление значительно понизилось. Во вторник его значение стало на 33 единицы ниже ноябрьской климатической нормы! Минимальная температура воздуха зарегистрирована 24 ноября: – 9,5 градуса, максимальная - 5 ноября: +12 градусов.

Закончился месяц настоящей зимней метелью.

В первый день календарной зимы подморозило. Дождь перешёл в снег. Закружилась метель. Образовалась гололедица. Температура воздуха понизилась до отрицательных значений.

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