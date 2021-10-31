Калужский футбол: игра достойная – результата нет

В чемпионате России среди команд Футбольной национальной лиги-2 прошли очередные матчи. Оба клуба из Калужской области должны были их провести на домашних стадионах. Но один из поединков состоялся на нейтральном поле. В итоге «Калуга» и обнинский «Квант» в двух матчах набрали всего одно очко. Хотя игру обе команды показали неплохую. Подробности в обзоре от КП40.

Дерби Калуга-Тула

К сожалению, матчи команд из соседних городов в последние годы носит не такой принципиальный характер. Тульский «Арсенал» уже несколько сезонов играет в Премьер-лиге. А вот с «Калугой» на постоянной основе выясняют отношения дублеры клуба из города оружейников. Но даже и с молодежью «канониров» наши футболисты зачастую справиться не могут. Например, в поединке первого круга в Туле «Калуга» уступила со счетом 0:1.

В 19-ом туре «космонавты» могли взять реванш. Тем более, что «Калуга» удачно провела дальневосточный вояж, набрав на поле четыре очка. Правда, уже после встречи с «Сахалином» «Калуге» было засчитано техническое поражение.

ПЦР-тесты и апелляция нашего клуба – это совсем другая история. Вполне возможно, что три очка калужанам вернут. Тогда у подопечных Константина Дзуцева в случае победы над «Арсеналом-2» появлялись шансы на попадание в заветную шестерку. Туляки также борются за это место.

Напомним, первые шесть команд из двух зон Третьей группы поборются весной за путевку в ФНЛ, остальные – за места с 13 по 22.

Но и в домашнем матче у «Калуги» не получилось победить. Всему виной быстрый гол, который пропустили наши футболисты. Игрок «Арсенала-2» Сергей Мягкий на 10 минуте жестко огорчил вратаря калужан Михаила Бородько.

Голы в матче калужан с туляками.

В дальнейшем команды показали неплохой футбол, который был больше направлен на атаку. Моменты возникали у ворот обоих голкиперов. Но в итоге удача больше сопутствовала калужанам. Никита Бурдыкин на 76 минуте проявил индивидуальные качества и хладнокровие. Полузащитник, пусть и не без рикошета, но сравнял счет – 1:1.

- Хороший матч получился на мой взгляд. Обе команды старались играть в атаку, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин Дзуцев. – Футболисты искали счастье у чужих ворот. Моментов было создано много. Но, к сожалению, мы очень легко дали забить гол в начале игры команде «Арсенал». Не совсем правильно, на мой взгляд, наша команда вышла из раздевалки. Не было того настроя и отдачи, которые должны были быть в начале встречи. Этого и не хватило. В целом, наши футболисты на поле отдали все силы и мастерство, которое на сегодняшний день у нас есть. Так что принимаем сегодняшний результат и двигаемся дальше.

Что дальше?

Даже если «Калуге» вернут три очка за выигрыш у «Сахалина», наши футболисты все равно будут отставать от «Авангарда», идущего на шестом месте, на восемь очков.

«Калуге» осталось сыграть на выезде с «Рязанью», в домашних стенах – с «Соколом». Заключительным матч первого круга подопечные Константина Дзуцева проведут в гостях против главного аутсайдера – молодежной команды воронежского «Факела».

Представить, что калужане выиграют все три матча, достаточно сложно. При этом и «Авангард» в поединках во Владивостоке и Южно-Сахалинске не должен набирать очков. В общем, «Калуга» может рассчитывать только на одно большое чудо.

«Квант» боролся с лидером как мог.

Достойная игра с лидером

С обнинским «Квантом» случилась другая напасть. Команде вновь запретили играть на домашнем стадионе «Труд». Поэтому матч с лидером турнира – столичной «Родиной» - футболисты из наукограда проводили в Красногорске.

Если бы «Квант» победил «Родину», то подопечные Олега Морозова могли еще рассчитывать на попадание в ту самую заветную шестерку лучших команд. Но столичные игроки в этом сезоне проиграли лишь в одном поединке. Поэтому и тут шансов у клуба из Калужской области было крайне мало.

В этой встрече также был быстрый гол. Его пропустил «Квант». Уже на 15 минуте в ворота номинальных хозяев поля был назначен пенальти за игру рукой в штрафной. Никита Голдобин открыл счет.

Во втором тайме «Кванту» также удалось сравнять счет. После отличной атаки прострел на дальней штанге замкнул Лев Иванушкин. Но все же обнинцам не удалось избежать поражения. Игрок «Родины» Никита Голдобин оформил дубль и победу своей команды на 70-ой минуте.

Голы в матче «Кванта» и «Родины».

- Игра напомнила матч первого круга. Крепкий соперник – много было борьбы. В первом тайме мы много ошибались, тоже привыкали к новому полю, - прокомментировал исход матча главный тренер футбольного клуба «Родина» Денис Бояринцев. – Команды были в равных условиях. Я готовил ребят к борьбе. Получилась такая трудовая победа.

Турнирная таблица Группы 3 ФНЛ-2.

Напоследок

«Квант» также не может весной рассчитывать на борьбу за путевку в ФНЛ. Хотя, скорее всего, обнинцы для себя такой задачи и не ставили.

Футбольный клуб «Калуга», видимо, весной попадет в группу команд, которые будут «бороться» за 13-22 места.

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