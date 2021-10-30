Спортивные итоги октября: победы калужских волейболистов, скандалы в футболе и открытые бассейны

КП40 рассказывает о главных достижениях калужских спортсменов в октябре. Были медали как на чемпионатах мира, так и на региональных соревнованиях.

Успех на чемпионате мира

Начнем с глобальной победы. Спорт глухих в Калужской области давно ассоциируется с волейболом. Чемпионат мира по этому виду спорта прошел в Италии.

Женская сборная России заняла третье место. В состав команды вошли калужанки Анна Усова, Арина Романова, Анна Илюхина и Ирина Сомкина. Приятно, что в матче за бронзовые награды россиянки переиграли многократных чемпионок мира – сборную Украины.

Победа волейболистов на чемпионате мира.

Появилась медаль у Калужской области и в мужском турнире. Причем, «золотая». Уроженец Нижнего Новгорода и игрок клуба АСК-2 Даниил Павлычев с недавних пор выступает за наш регион. Игрок в составе сборной России выиграл чемпионат мира в Италии.

В футболе не все решается на поле.

ПЦР-скандал

Футбольный клуб «Калуга» совершил свое самое дальнее и долгое путешествие в истории. Наша команда на Дальнем Востоке сыграла сначала с «Динамо» из Владивостока. Калужане достойно дали бой одной из лучших команд дивизиона. В итоге встреча завершилась вничью 0:0.

Во втором матче калужане играли с «Сахалином». Этот поединок вовсе завершился победой нашей команды. Единственный мяч во встрече забил Павел Крыжевских.

4 очка с дальневосточного выезда – отличный результат. Но в дальнейшем случился скандал. По итогам заседания Контрольно-Дисциплинарного комитета РФС «Калуге» было присуждено техническое поражение в матче с «Сахалином». Причина - просроченные ПЦР-тесты.

Калужане выразили своё несогласие и подали апелляцию на данное решение КДК. Пока решения по данному вопросу нет. Но осадочек уже остался.

Обнинские волейболисты скоро сыграют в Калуге.

Дебют ВК «Обнинск» в большом волейболе удался

Прошли матчи первого тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди мужских команд. На этот раз за медали поспорят 10 клубов. Впервые за пять лет в чемпионате России выступает и команда из Калужской области.

Волейбольный клуб «Обнинск» подтвердил свои амбиции в Воронеже. Наша команда еще улучшит свою игру, но уже сейчас смогла добиться победы над клубом «Кристалл-Черкизово». В первом матче «Обнинск» победил со счетом 3:2.

Вторая игра завершилась с аналогичным счетом в пользу воронежцев.

- Мы работаем очень хорошо. Всегда выигрывать невозможно. Но успехи обязательно придут, - прокомментировал исходы встреч в Воронеже главный тренер волейбольного клуба «Обнинск» Сергей Киндинов. – Нас многие жители нашей области поддерживали в течение онлайн-трансляции из Воронежа.

Матчи второго тура Высшей лиги «Б» пройдут в Калуге. Впервые за пять лет поединки чемпионата России состоятся в областной столице. Правда, без зрителей. «Обнинск» с 4 по 7 ноября сыграет по два раза против клубов из Ижевска и Тюменской области.

Тема с бассейнами в Калуге закрыта.

Тема с бассейнами закрыта

С начала октября, наконец, открыл свои двери бассейн в новом Дворце спорта. Напомним, что более месяца калужане не могли посещать новый спортивный объект. 50-метровый бассейн теперь доступен по вполне доступным ценам.

Но в то же время калужане выражали свое недовольство двумя другими закрытыми бассейнами. Старыми, но такими нужными. Две основные спортивные школы областной столицы – «Труд» и «Юность» - лишили своих воспитанников возможности нормальных тренировок. В областном министерстве спорта объяснили этот факт тем, что из-за нерадивого подрядчика были сорваны одни торги. Поэтому ремонтные работы, которые обычно делаются летом, начались только в сентябре.

В итоге и с этой проблемой в Калуге справились. Правда, неизвестен итог такого простоя для спортсменов.

В Калуге после большого планового ремонта обновленный бассейн спортшколы «Труд» готов принять посетителей с 1 ноября. Уже сейчас началась продажа абонементов, они будут доступны всем любителям плавания.

А в спортшколе «Юность» бассейн уже открыт на прошлой неделе, но только для спортсменов. Занятия для школьников возобновятся на следующей неделе.

Мария Каменева теперь будет выступать за Калужскую область.

Пополнение в сборной Калужской области

В Обнинске давно воспитывают больших, со всех точек зрения, качественных спортсменов. Николай Скворцов, Сергей Фесиков, Михаил Вековищев. Часто в наукоград переезжают пловцы и из других регионов. Особенно сборной Калужской области не хватало сильных пловчих. Теперь они есть. За Калужскую область будет выступать Заслуженный мастер спорта Мария Каменева. Спортсменка является призером чемпионатов мира и Европы.

Переезд Каменевой в Обнинск достаточно легко объяснить. Все-таки девушку достаточно давно связывают отношения с призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Вековищевым.

Завершая тему плавания, отметим, что в Казани в эти дни проходит этап Кубка мира. Бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине завоевал обнинский спортсмен Сергей Фесиков.

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Мария Тэнасэ выиграла два золота в Стамбуле.

В Турции подошел к концу международный турнир по теннису Soul cup TE U14 ISTANBUL. В соревнованиях принимали участие 128 спортсменов из 12 стран. В одиночном и в парном разрядах золотые медали выиграла спортсменка из Обнинска Мария Тэнасэ.

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