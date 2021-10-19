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Аренда половичков, цена ПЦР и рейтинг коррупции: какие интересные тендеры нашлись в Калужской области

Станислав Стрелков
Опубликовано: 19.10.2021 10:45 5 2367
Аренда половичков, цена ПЦР и рейтинг коррупции: какие интересные тендеры нашлись в Калужской области

Осень – это не только желтые листья, пожухлая трава и холодрыга. Для участников гостендеров это самая жаркая пора.

Именно осенью начинается распределение бюджетных средств конкурентным способом.

Мы просмотрели портал госуслуг и отобрали самые интересные и необычные на данный момент тендеры. Предлагаем их обзор.

Коррупцию в регионе сведут в рейтинг

Один из госзаказов называется «Проведение социологического исследования для определения уровня коррупции в Калужской области». За него установлена цена 1 миллион рублей.

Целью исследования заявлены:

  • Выявление фактических значений параметров оценки коррупции, в том числе уровня коррупции в Калужской области;
  • Проведение качественно-количественной оценки коррупции в регионе;
  • Выявление и описание структуры коррупции в Калужской области;
  • Выявление соотношения основных характеристик коррупции в различных сферах госрегулирования;
  • Оценка эффективности (результативности) принимаемых мер, направленных на противодействие коррупции;
  • Выявление и осуществление анализа причин и условий проявления коррупции;
  • Формирование информационной базы для составления рейтинга административно-территориальных единиц в зависимости от уровня коррупции.

В числе прочего авторам исследования предстоит определить структуру коррупции в Калужской области, эффективность борьбы с ней, причины и условия ее проявления в регионе.

Для этого исследователи должны будут провести опрос жителей региона в части «бытовой коррупции» по принципу интервью «лицом к лицу» согласно методикам.

Также требуется опросить представителей бизнеса региона на тему «деловой коррупции». Этот опрос предлагается провести в электронной форме согласно методикам.

Цена ПЦР-теста

Как уже не раз отмечалось, тема вирусных инфекций и особенно коронавируса остаётся самой актуальной.

И в этой связи особый интерес представляет стоимость ПЦР-тестов. Один из тендеров как раз по это.

Калужская областная клиническая больница закупает 151 набор ПЦР-тестов на ковид. Стартовая цена контракта 2 117 865 рублей. То есть за один набор тестов больница готова заплатить более 14 тысяч рублей.

Правда, в ходе торгов цена может снизиться. Напомним, в конкурсной документации указывается верхняя планка цены, и претенденты на победу ее снижают в ходе конкурентной борьбы.

Что такое СМЭВ?

Это система межведомственного электронного взаимодействия. Она предназначена для организации взаимодействия между участниками в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Участники СМЭВ - различные органы власти, самоуправления, многофункциональные центры, и прочие организации, чья деятельность касается указанных выше услуг.

На улучшение этой системы в Калужской области собираются потратить в будущем году 6 300 000 рублей.

На эти деньги проведут полную модернизацию комплекса, расширятся возможности контроля хода исполнения заявлений в личном кабинете на портале государственных услуг.

Сирены должны выть

Пожарно-спасательная служба Калужской области потратит 17 000 000 рублей на модернизацию системы оповещения о ЧС.

Особый интерес в техническом задании представляет перечисление недостатков этой системы:

1) снятие с серийного производства большого количества электро-радио элементов;

2) неэффективное использование региональных сетей теле и радиовещания;

3) низкий охват сельского населения сетью электросирен и акустических устройств;

4) отсутствие возможности расширения зоны охвата;

5) отсутствие запасных частей для восполнения;

6) отсутствие возможности аппаратно-программного сопряжения.

В ходе работ победитель тендера заменит оборудование, а также установит его в населенных пунктах, не охваченных средствами оповещения.

Ковры в студию!

А вы знаете, что городские власти не покупают коврики для обуви, а арендуют их? Согласно тендеру по предоставлению во временное пользование грязезащитных напольных ковровых покрытий в следующем году горуправа берет в аренду 11 ковриков и платит за них более 230 000 рублей.

Потрясающий тендер на самом деле, а название-то какое: «Оказание услуг по предоставлению во временное владение и пользование грязезащитных напольных ковровых покрытий, предназначенных для очистки обуви в административных зданиях».

Среди требований к победителю - менять их на чистые 51 раз в год, то есть где-то раз в неделю. Получается, что стоимость аренды в месяц составит более 19 000 рублей, а в неделю чуть больше 4500 рублей.

Трудно судить большая ли это сумма за разовую чистку 11-ти ковриков, знаем только, что зарплата уборщицы ежедневно тратящей 2-3 часа в день на уборку офиса средней руки составляет в Калуге 10-13 тысяч рублей.

Цена батареи

Знаете ли вы, сколько стоит один троллейбусный аккумулятор? Мы тоже не знали, а теперь знаем.

Управление Калужского троллейбуса закупает на следующий год 31 батарею на общую сумму 973 400 рублей.

Получается, цена одного аккумулятора составляет 31400 рублей. Если учитывать, что в Калуге около 130 троллейбусов, этого явно маловато, но, видимо, остальным 99-ти оно не требуется.

Дорогие читатели, а попадались ли вам какие-нибудь интересные тендеры? Присылайте ссылки на них в комментарии!

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Станислав Стрелков
Опубликовано: 19.10.2021 10:45 5 2367
Тэги: общество
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