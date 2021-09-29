В Заполярье калужане шли по розовому снегу

В конце августа, следом за сложным походом в Сибирь по Поднебесным зубьям, калужская школа туризма оправилась в поход третьей категории сложности в Хибины.

Организовала и провела его калужанка, руководитель Школы туризма, чемпионка области по спортивному туризму, инструктор Ирина ПЕТУХОВА. В Хибинах она бывает ежегодно.

- В этом году маршрут был не простым по набору препятствий, потому что это уже не Чемпионат области, а Чемпионат округа, - рассказывает Ирина. – Хибины – древние горы, им более 390 млн лет. Одни из самых старых на планете. Образовались они, когда начал подниматься магматический вулкан, который так и не сформировался. Горы сильно выветрились, разрушились. Но Хибины относительно безопасны, потому что там не происходит никаких внутренних процессов, нет сейсмической активности. Горы достаточно пологие, спокойные, этим и хороши: удобны для прохождения. Мы даже задумались о том, чтобы вернуться туда с детьми, погулять, пособирать ягоды. Этот район для меня, как инструктора, - настоящий отдых. Я наслаждаюсь возвращением на русский север, к которому накрепко привязана душа.

База Контрольно-спасательной службы (КСС). Люди, которые приезжают отдыхать с семьей, могут поселиться там и походить без рюкзаков в горы. А калужане на базе у спасателей ставили печать в маршрутных документах. Ну, и на качелях покачались.

Где нельзя делать ночевки

- Готовясь к маршруту, я изучаю множество литературы о местах, которые предстоит посетить. Потому что некоторые моменты обязательно надо знать. Кольский полуостров долгое время являлся полигоном для военных испытаний. Там есть территория, где проводились взрывы, в том числе, подземные. На карте они обозначены, это открытая информация. Изучив ее, мы знаем, что ночевки в определённых местах лучше не делать.

С погодой повезло. Большую часть похода светило солнце.

И важен сезон. Горы опасны, когда есть риск схода лавин. Бывает, что снег в Хибинах выпадает уже в сентябре. Поэтому нам надо было успеть до того, как горы покроются снегом. Он ухудшает проходимость. Снежный сезон в Хибинах очень популярен для горнолыжников. Зима там не очень холодная, потому что рядом море, и климат приближен к морскому. Но, к сожалению, это опасное время, и периодически бывают трагические случаи.

Поэтому всегда надо подавать заявку в МЧС, и лучше ходить организованной, подготовленной группой. Потому что ситуация может быть любая. Хотя сейчас в Хибинах на удивление хорошее покрытие сотовой связи. Но всем любителям походов, природы все-таки рекомендую заполнять заявку, она есть на сайте МЧС, чтобы проинформировать куда вы идете на какой срок и когда группа должна выйти. Я заполняю заявку, даже если иду в поход с одной ночёвкой.

Некоторые перевалы давались непросто.

Снег пахнет арбузом

- Путешествием в Хибины мы закрыли походный сезон этого года. Отправились на Кольский полуостров вшестером: Юлия Леонова, Евгений Золотенков, Андрей Фомичев, Ольга Миглина, Вячеслав Кичатов и я. Все – подготовленные туристы. Всего маршрут занял 10 дней.

Старт был дан от станции Хибины. Мы прошли через перевал Западный Арсеньева (Арсенина), в этом году он был совсем без снега. Видели необычные камни Сейды, которым поклонялись племена древних северных народов, они использовали их в качестве идолов. Очень живописна долина между горой усопших и ущельем мертвых, где в давние времена развернулась битва северных племен со Шведами. В этих местах на месте древних сражений можно найти уникальный камень лопарит, который называют лопарской кровью. Наш маршрут шёл и через перевалы категорий 1 А и два перевала 1 Б, пройдя практически весь Хибинский массив по окружности, мы вышли на древний город. Нашли мы его путём точечного ориентирования. От этого древнего городища практически ничего не осталось. Нас очень удивили расщелины на горе. Совершенно пологая гора, но там есть, будто искусственно сделанные углубления, ущелья, похожие на заваленные пещеры, укрепления рвов. Возможно, они создавались с оборонительной целью.

Ирина ПЕТУХОВА: «Необычные камни, оставленные древними цивилизациями».

Хибины – загадочные места, про них ходит множество легенд. По одной из версий, здесь был древний город саамских шаманов или даже знаменитая Гиперборея.

Расщелины в горах заинтересовали калужан.

Встретили на пути много озёр, даже купались. В некоторых вода была достаточно тёплая. Попадались нам и реки, в которых совсем не хотелось купаться, но пришлось. Маршрут предполагал множество бродов. Например, в брод мы пересекали часть огромного Умбозера. В это время в реках, озерах много красной рыбы. Мы проходили в брод заводи и притоки ручьев буквально по щиколотку, и у нас под ногами сновали косяки горбуши.

Ирина Петухова: «Можно было не только полюбоваться красотой озер, но и искупаться в них».

Евгений Золотенков: «Вот такие карликовые сосны растут в лесотундре».

Только здесь увидишь такую красоту.

Преодолевали перевалы, где люди редко ходят и где лежит розовый снег. Это особенность Хибин, о которой не все знают. Розовым снег становится из-за микроскопических водорослей - Снежной хламидомонады. Помимо зелёного пигмента они имеют ещё и красный. Учёные изучают эти микроорганизмы, их устойчивость к низким температурам и контролируют рост данной популяции.

Розовый снег в Хибинах вызывает интерес, и туристов, и учёных.

Розовый снег необычный и пахнет арбузом, но есть его нельзя - он представляет опасность. Продукты жизнедеятельности водорослей в некоторой степени токсичны – контактировать с ними не рекомендуется. Кроме того, в подтаявшем снеге нередки различные бактерии, которые могут привести к сильному расстройству желудка.

Опасны эти водоросли и в глобальном смысле: они активно развиваются на поверхности ледников, способствуя их таянию и, как следствие, изменению климата на всей планете. Розовый снег удивительно красив, но любоваться этим явлением лучше на расстоянии.

Идти по такому снегу тоже непривычно, он пахнет арбузом, так и хочется попробовать на вкус.

В конце похода мы вышли на г. Кировск, оттуда – до станции Апатиты. По дороге заглянули в полярно-альпийский ботанический сад, где в условиях заполярья пытаются выращивать не свойственные суровому климату растения. Полюбовались этой красотой.

Ливни, грозы и радуга

- Погода нас заставала самая разная. Перед походом МЧС сообщило, что всю неделю будет лить дождь. Осень в полярных широтах наступает раньше. Прогноз был не утешительный. Мы настраивались на затяжные осадки. Но на следующий день дождь закончился. В горах погода быстро меняется. Нам повезло, выглянуло солнце. А к концу маршрута вновь пошли дожди. Были ливни и перед сложными перевалами. Мы попадали в грозу и видели радугу на Кольском полуострове.

Удалось сделать редкие снимки с радуой в горах.

Теперь осталось увидеть Северное сияние. Никак не можем его застать. Когда в прошлом году ходили в Хибины, ночи были темные, но не было сил встать. Мы даже договаривались завести будильник и посмотреть ночью на небо, но после ходового дня быстро засыпали.

Загадочная ягода шикша

- Весь маршрут составил более 140 км, в день проходили до 20 км. Когда идёшь по хребту или через технические сложные перевалы, где скальник и надо навешивать веревки, закреплять точки страховки, это требует много времени. Поэтому брали дни с запасом. И продукты с запасом.

Так как мы уходили в автономию, в далекий район, и маршрут был долгим, то были готовы к встрече с дикими животными. Несколько дней провели в тундре. Там есть участки, где давно не ходят группы, а вот медведи могут встретиться. Но мы попали в самый сезон рыбы, ягод и грибов, и даже признаков присутствия медведей не заметили. Ягод кругом было невероятное количество! Кроме черники, голубики, брусники находили даже редкую ягоду шикшу (водяника или вороника), которая растёт среди мхов и лишайников. Она напоминает чернику, съедобна и хорошо известна на Кольском полуострове, а у нас - экзотика.

По пути было море ягод.

И белых грибов тоже насобирали.

Туристов по пути встречали много, но на популярных местах. В отдаленные направления группы тоже ходят, но нам они не встретились. Как в любых горах есть маршрут, не требующий высокой подготовки. А есть места более отдаленные. Перелезаешь через перевал, и цивилизация исчезает.

Калужская семья - Ольга Миглина и Вячеслав Кичатов – вместе покоряют горы.

По тундре ходить – одно удовольствие.

Моей группе, которая в этом году уже была в Сибири, маршрут в Хибинах показался лёгким. В Сибири мы шли по серьезному разнотравью, густым зарослям огромного борщевика. А здесь - тундра, идти по ней приятно – мягко, легко, нет высокой травы, клещей. Погода неплохая была. Меня всё это вдохновило на творчество. В походе, и я написала несколько стихотворений.

Тундра

Звуки леммингов, топот оленьих шагов

Тихо спрячет фисташковый тундровый мох,

Здесь не плачет душа на границе миров,

Растворившись в обители северных снов.

Станет крик её песней, летит сквозь года,

Между сопок, каньонов, ущелий и скал,

Как симфония ветра, меня навсегда

Привязав. Здесь ответы, что тщетно искал...

Мне спокойно на крае планеты отныне,

Я спускаюсь в пещеры, не ведая дна.

И в толпе, и в тайге, и в кодарской пустыне,

Я ни больше, ни меньше, чем в тундре... одна.

За 10 дней калужане прошли 140 км.

Набираем новую группу

- По результату похода мы будем участвовать в чемпионате ЦФО. Сейчас подаём отчет и документации на спортивные разряды, - рассказала Ирина Петухова. - А тем спортсменам, которые в том году ходили со мной на маршруты, уже присвоены разряды, будут сейчас им вручать. В октябре набираем новый курс в нашу бесплатную школу спортивного туризма. Занятия начнутся ближе к зиме. Будет подготовка к походам высокой категории сложности, к серьезным маршрутам. Спорт должен быть доступен, поэтому школа не коммерческая, никаких вознаграждений мы со своих участников не берем. Приглашаю всех к нам присоединиться, и совершать свои открытия. Также каждые выходные мы организуем бесплатные экскурсии, краеведческие встречи и спортивные мероприятия в поддержку здорового образа жизни и полезного досуга. Звоните, наш тел.: 89065072134.