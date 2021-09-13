Спортивные итоги августа: новая инфраструктура, успехи в волейболе и разочарование в футболе

Август выдался богатым на события для спортсменов из Калужской области. Правда, прежде всего, они связаны не с победами, а с открытием новых важных для региона сооружений.

Дворец спорта «Центральный»

Главный подарок ко Дню городу получили не только спортсмены, но и все жители нашего региона. Такого масштабного и действительно солидного комплекса в области никогда не было. Даже обнинский «Олимп» все-таки уступает калужскому «Центральному».

У многих калужан, конечно, 28 августа, когда открылся новый Дворец спорта, было двоякое чувство. Все-таки футбольный стадион, который находился десятилетиями на этом месте, связывал поколения горожан. Но его уже не вернуть. И вряд ли в большой футбол в центре Калуги когда-то будут играть.

Но это уже дела прошлые. В настоящем же в областной столице открылся новейший Дворец спорта. 3-тысячная ледовая арена впечатляет своим размахом. Конечно, в соседних регионах есть сооружения и получше, да и появились они раньше. Но для Калуги, которая всегда была бедна спортивной инфраструктурой, - это прорыв.

На церемонию открытия попали не все желающие. Вход был по пригласительным. Пришедшие увидели выступление олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и товарищеский матч с участием звезд советского хоккея.

Цены в новом Дворце спорта уже тоже объявлены. Правда, пока можно только покататься на коньках. Но, по словам руководителей нового объекта, на этой неделе должны запустить и олимпийским бассейн.

Кстати, в Калуге также в августе появилась площадка для воркаута, памп-трек и скей-парк.

На Космическом марафоне была семейная атмосфера.

Космический марафон

Еще одно знаковое событие состоялось в дни празднования юбилея Калуги. И оно удивило своей организацией и масштабом. Ведь когда хорошо – не скажешь плохо. «Космический марафон» собрал около 3000 участников.

С самого утра на набережной Яченского водохранилища царила праздничная, спортивная и по-настоящему семейная атмосфера. Вел уникальное для нашего региона событие Дмитрий Губерниев. Кстати, к комментатору очередь за автографами не иссекала на протяжении многих часов.

Порадовали два первых забега. Сначала на дистанцию вышли дети. И тут, конечно, эмоции зашкаливали. Но еще больше впечатлила поддержка калужан и гостей марафона участников забега с безграничными возможностями. Последние метры дистанции для некоторых спортсменов давались тяжело, но благодаря помощи собравшихся все добрались до финиша и получили заслуженные медали.

Спортивная часть марафона также была на высоте. Дистанции 5 и 21 километр преодолели подготовленные спортсмены. Результаты многих из них порадовали.

Победительницы первенства России Екатерина Шевцова и Маргарита Григорьева с тренером Дмитрием Федотовым.

Успех месяца

Летом традиционно впечатляют своими успехами спортсмены клуба «Обнинск». Волейболисты из наукограда завоевывают медали на турнирах самого высокого уровня.

В августе наши спортсмены выиграли золотые медали первенства России. Турнир по пляжному волейболу, который собрал лучших спортсменов 2003-2004 годов рождения, проходил в Анапе.

Сборная Калужской области была составлена из игроков спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина и клуба «Обнинск».

В женской части соревнований участвовали 24 команды из 14 регионов России.

Триумфально провели турнир 17-летние Елизавета Губина и Арина Ряжнова. Наши девушки без поражений прошли весь соревновательный путь. В финале обнинские волейболистки переиграли команду из Московской области.

Чуть позже золотые медали первенства России до 17 лет выиграли Екатерина Шевцова и Маргарита Григорьева.

Порадовали спортсмены из наукограда и на взрослом уровне. Артем Ярзуткин и Дмитрий Веретюк выиграли бронзовую медаль Кубка России.

Есть и еще один приятный факт. Большинство призеров финала чемпионата России и Кубка страны являются воспитанниками системы волейбольного клуба «Обнинск». Да, игроки перебрались в другие команды, но это не отменяет того факта, что они были воспитаны в Калужской области.

Разочарование августа

Пока не радуют футболисты. Если обнинский «Квант» выступает даже выше ожидаемого, то клуб «Калуга» еще ни разу не побеждал в новом сезоне.

Подопечные Константина Дзуцева в семи первых матчах набрали всего 2 очка. При этом «космонавты» забили лишь два гола в Футбольной национальной лиге-2.

При этом нельзя забывать и про новую схему розыгрыша чемпионата. Все-таки в этом сезоне лишь шесть первых команд из каждой подгруппы продолжат весной борьбу за медали. У «Кванта» есть шансы оказаться в первой половине клубов. А вот калужане рискуют весной попасть в утешительный турнир, где будут разыграны места с 13 по 23.

Олимпийский год завершен

В заключение обратимся к Олимпийским играм. Напомним, что в Токио пловец Михаил Вековищев и волейболист Олег Стояновский выиграли серебряные медали.

В августе губернатор Владислав Шапша встретился с олимпийцами и поздравил их. А Вековищев и Стояновский указом Владимира Путина были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

К сожалению, добраться до пьедестала победы не смогли наши паралимпийцы. В Токио за Калужскую область выступали голболистки Анастасия Мазур, Евгения Семина, Юлия Храпкова и Анастасия Чудина.

Девушки очень долго шли к этим Паралимпийским играм, при этом показывая великолепные результаты на международной арене. В Бразилию в 2016 году россиянок не пустили. А вот в Японии сборная России по голболу добралась то четвертьфинала. Но дальше пройти наши спортсменки не смогли.