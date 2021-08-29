Полина Гагарина обезоружила калужан

В субботу, 28 августа, Калуга отметила свое 650-летие. Одной из двух приглашенных в Калугу звезд в рамках большого юбилея стала известная певица, актриса, фотомодель, победительница "Фабрики звёзд-2" и представительница России на "Евровидении" Полина ГАГАРИНА. Она выступила на праздничной сцене Старого Торга. Напомним, 22 августа Егор КРИД на своем концерте собрал около 20 000 жителей и гостей Калуги. На концерте Гагариной собралось еще больше зрителей.

Вчерашним вечером Полина Гагарина пела "Кукушку", "Обезоружена", "Смотри", "Спектакль окончен", "Драмы больше нет" и другие популярные песни. Калужане подпевали каждую.

Гагарина акцентировала внимание на том, чтобы зрители наслаждались не через телефон, а собственными глазами.

После каждого номера певица обращалась к публике с благодарностью, пожеланиями и мудрыми наставлениями.

Концерт длился с 21 часа до 22. После него началось шоу дронов.

Закончился самый насыщенный день 2021 года праздничным фейерверком.

От лица редакции мы благодарим кафе "Гастрономъ" за предоставленную возможность снимать с удобной точки.