Полина Гагарина, группа "На-На", шоу дронов и салют: 650 лет Калуга отметила незабываемо

В субботу, 28 августа, Калуга с большим размахом праздновала свой 650 день рождения. С самого раннего утра наши корреспонденты вели трансляцию, в которой оперативно делились горячими событиями из разных точек города.

Начался выходной с «Калужского Космического марафона», который вел известный спортивный комментатор Дмитрий ГУБЕРНИЕВ. Участники забега стартовали от Яченского водохранилища. Ради марафона на несколько часов перекрыли движение.

От площади Победы до Старого Торга шагал традиционный карнавал. Организаций-участников в этом году было меньше - 52. Но зато как они себя проявили!

Программа была такой насыщенной, что калужане не могли определиться, какие мероприятия посетить.

Одним из главных событий Дня города стал приезд певицы, актрисы, победительницы «Фабрики звёзд-2» и представительницы России на «Евровидении-2015» Полины ГАГАРИНОЙ. Она выступала на площади Старый Торг у городской администрации. Перед ней - группа «На-На». Напомним, на той же сцене 22 августа концерт давал Егор КРИД.

Завершился День города шоу дронов и праздничным фейерверком.

Кадры зажигательного и звездного вечера смотрите в нашем фоторепортаже!

Несколько гитарных соло исполнил руководитель международных проектов калужского фестиваля «Мир гитары» Роман МИРОШНИЧЕНКО.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША, конечно, не мог не выступить с речью в такой знаменательный для города день.

Концерт Полины ГАГАРИНОЙ длился с 21 часа до 22.

Певица исполнила популярные песни из своего репертуара - «Кукушка», «Обезоружена», «Смотри», «Спектакль окончен», «Драмы больше нет» и другие.

Калужские зрители отлично знакомы с творчеством Гагариной и подпевали каждую песню.

Безудержные танцы под зажигательную Гагарину - сдержаться во время часового концерта не смог никто!

Шоу из 500 дронов. У нас есть видео этого события.

Закончился этот феерический день салютом над Старым Торгом.