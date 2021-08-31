Что поздно, а что нет после 40 лет. Советы психолога

О возрастных страхах, особенно женских, мы поговорили с психологом Екатериной ЛЕНЁВОЙ.

- Екатерина, наверное, у каждого из нас в жизни бывает момент, когда он вспоминает свои мечты и понимает, что они так и остались нереализованными.

- Основная проблема в том, что мы нацелены на результат. Нас приучили, что надо быть успешными, а значит, предъявлять миру какие-то достижения, подтверждения успеха. При этом забываем, что жизнь - это процесс, а не точка, не конкретный результат. Мы привыкли оценивать себя стереотипно. В мире есть некие нормы признания. Например, ребёнок в год должен уже ходить, в детском саду научиться читать и считать, в 20 лет нам положено учиться в каком-нибудь вузе или владеть какой-то специальностью. Соответственно, в 40 человек должен сделать карьеру и иметь семью. А что дальше? Отлично, пусть в 40 лет мы всё это имеем. Вот теперь начинается самое интересное. Если до 40 мы были нацелены на результат, то после 40 - самое время научиться быть в процессе. Это сложно, непривычно, но именно это называется «жить с удовольствием»!

Когда мне было 40, я пошла учиться живописи в художественную школу. Рисовать обожала с детства. Стала художником? Нет! Но я и цели такой не ставила, всего лишь хотела рисовать. Теперь я редко беру в руки краски, но когда делаю это, испытываю огромное удовольствие. В 45 лет мне захотелось научиться играть на пианино, и я год посещала уроки. Стала ли я пианистом? Кончено, нет! Зато научилась через музыку проявлять себя, соприкасаться со своим внутренним миром. А в 47 лет я решила сменить профессию. Диплом социального психолога позволил мне переквалифицироваться. И хотя у меня не было опыта, я быстро освоилась, активно занялась практикой. Когда мы наслаждаемся процессом, не ставим себе глобальных целей, то не будем бояться, что не успеем, что нам осталось мало времени, что у нас недостаточно пластичное тело и острый ум. Мы не будем бояться конкуренции с молодыми, потому что не соревнуемся с ними, никуда не спешим. Мы живём! И чем больше граней мира открываем, тем ярче наша жизнь.

- Почему мы ничего не меняем, если чем-то не довольны? Что мешает действовать?

- Чаще всего мы боимся оценки окружающих, что нас не примут, осудят. Боимся браться за новое, потому что будем совершать ошибки, и их увидят другие люди, будут критиковать нас, ругать. А чтобы нами гордились, восхищались, надо быть суперспециалистами в любой области. Но забываем о том, что живем собственную жизнь и не обязаны чему-то соответствовать. Если мы перестанем чего-то добиваться ради оценки окружающих и поддержания своего статуса, а будем делать это только для себя, просто потому что действительно хотим, потому что это нам нужно, страх проходит. Еще большую роль играет привычка жить пусть в неудобном, тяжелом пространстве, но в понятном и предсказуемом. Привычку менять сложно. Во-первых, энергозатратно: надо создавать новые нейронные пути и вписывать новые программы. Во-вторых, страшно, нас всегда пугает неизвестность. Страшно попасть в ещё более худшее положение, условие, страшно ничего не достичь и потерять то, что уже имеешь. Это вопрос неуверенности в своих силах.

- Как не жалеть себя, не жалеть об упущенных возможностях?

- Я считаю, пока человек жив, нельзя ставить точку и подводить итоги. Мы не знаем, в какой момент времени на каком этапе развития окажемся, все индивидуально. У каждого своя судьба. То, что мы не успели, например, получить хорошее образование в 25 лет, не означает, что к этому нельзя вернуться в 40 и в 50 и даже в 80. Есть масса примеров, как люди, ломая стереотипы и возрастные рамки, кардинально меняли жизнь. Что такое сожаления? Это попытка вернуть прошлогодний снег, полная бессмыслица. Вместо того, чтобы испытывать жалось к себе, и тем самым погружаться в ещё более глубокое уныние, предлагаю взять блокнот и ручку и записать всё, что вы хотели бы иметь к этому времени, но не успели, не смогли. А потом выберите из списка то, что на сегодняшний день наиболее актуально и реально (полёт в космос пока отложим).

Проанализируйте, что сегодня мешает вам начать путь по достижению этой цели, спланируйте свои действия. И начните с маленьких шагов. Самое главное, не ставьте огромной цели в короткие сроки, лучше раздробить весь путь на маленькие этапы. И не заставляйте, не насилуйте себя, не отказывайте себе в отдыхе, лишь бы добиться цели. Вряд ли достигнутое тогда доставит вам удовольствие. В этом случае даже есть вероятность, что вы бросите свой путь. Пусть всё будет в свое время, наслаждайтесь процессом самосовершенствования.

Не по возрасту

- «Тебе уже сокоровник, а ты все мини носишь», - такое приходится часто слышать от окружающих. Почему, если ты в 40 лет выглядишь на 30, на тебя начинают коситься даже родственники и коллеги.

- Сегодня женщины за 40 разделились на два противоположных лагеря. Одни считают себя молодыми и позволяют себе быть молодыми. А другие считают свой возраст солидным и серьезным, и не позволяют себе каких-то юношеских глупостей. Это, конечно, крайности. Но связывает их одно: они стараются выглядеть так, чтобы соответствовать стереотипам. Основное здесь слово – стараются. А если человек любого пола, в любом возрасте старается специально как-то выглядеть, то возникает вопрос: зачем ему это надо? Если вы задумываетесь над тем, могу ли я делать то, что хочу или должна делать то, что мне навязывают, здесь, скорее всего, присутствует внутренний конфликт, где какая-то юная часть личности – это тот бунтарь, который в 15 лет противостоял родительским запретами, пытался искать свой стиль. А взрослая внутренняя часть критикует и сдерживает порывы этого внутреннего подростка. Кстати, чаще всего мы говорим с собой языком родителей, теми же словами, с той же интонацией, которую слышали от них в подростковом возрасте, когда они нам запрещали быть самими собой, быть неудобными, яркими, привлекать внимание. Унаследовав из подросткового периода страх быть осужденным и отвергнутым, мы боимся выйти на улицу в чем-то экстравагантном, предполагая, что соседи, знакомые или коллеги по работе нас не поймут, высмеют, осудят, и мы будем чувствовать себя не королевами, а мокрыми курицами. Еще я бы спросила у такой женщины, как она думает, о чём может рассказать её короткая юбка, яркий цвет волос окружающим? Задайте себе тот же вопрос. Ответы могут быть разными. Кто-то скажет, что просто хорошее настроение, ощущение молодости, энергии и желание поделиться этим ощущением с миром. А кто-то скажет, что таким образом хочет привлечь мужчин. Но тут стоит определиться с типом мужчин, которых мы хотим привлечь таким внешним видом, чтобы не обмануться и не ввести в заблуждение потенциального партнёра. Задайте себе ещё вопрос, готовы ли вы соответствовать внешности, которую представляете миру? Ловушка в том, что короткая юбка, яркие волосы, экстравагантный маникюр и макияж ко многому обязывают. А что внутри этой упаковки? Вы действительно так себя чувствуете или вам только хочется, чтобы про вас так думали? Надо это учитывать, прежде, чем выйдете из дома. Подумайте, что вы будете чувствовать, когда вас мир увидит вас такой.

- Покупая вещи, мы все чаще советуемся, можно ли в нашем возрасте это носить.

- Когда мы спрашиваем совета по любому вопросу, то пытаемся переложить ответственность за выбор на другого человека. Зачем мы это делаем? Причин несколько. У нас нет опыта в решении таких вопросов, и мы боимся ошибиться. Или же у нас есть опыт решения, но он негативный, и мы снова боимся совершить ошибку. А возможно, мы с детства не привыкли всё решать, нам запрещали иметь собственное мнение, за нас всё решали родители. В результате, мы остаемся в зависимом положении, как дети перед родителями. Поэтому я бы посоветовала прислушиваться к себе, к тому, что вам самой нравится, что вы хотите транслировать миру, и носить ту одежду, в которой вам комфортно.

Ищите позитив

- Обычно в обществе никто не радуется за тебя, не говорит: «молодец», а наоборот, чаще встречаешь осуждение.

- Нас, к сожалению, приучают замечать недостатки, а что-то хорошее предполагается, как само-собой разумеющееся. Для нас естественно видеть красоту и гармонию. Всё, что режет глаз, вызывает возмущение и неприязнь. И чаще всего мы испытываем потребность выплеснуть это. Вот отсюда ощущение, что все только и делают, что осуждают. На самом деле, позитивного мы замечаем столько же, сколько и негативного, только не осознаем.

Ещё одна причина это, что мы смотрим на мир изнутри, то есть через себя. И если я собой недовольна, не нравлюсь себе, то, скорее всего, это недовольство и буду нести в мир, транслировать проходящим людям. Они будут думать, что я недовольна их внешним видом, на самом деле, мой взгляд направлен не на них, а на саму себя.

Ну и самое главное, у нас есть привычка реагировать на мир каким-то определенным образом: кто-то - с улыбкой и принятием, а кто-то - с осуждением и возмущением. Но мы не рождаемся с привычками. И если вы воспитали эту привычку, значит, можете её и поменять. Попробуйте такое упражнение. Когда идёте по улице и видите прохожих, специально выискивайте в них то, что вам понравится, это может быть аксессуар, одежда, взгляд, прическа, всё, что угодно. Таким образом вы будете приучать себя обращать внимание на положительное в жизни, а не акцентироваться на отрицательном. И увидите, как много красивого и приятного есть в людях.

Запрет на любовь

- Ещё типичное утверждение, что в 40 ты уже выходишь в тираж и никому не нужен.

- Начну с того, что по большому счёту, никто никому не нужен. Помните известную фразу, что человек приходит в мир один, и уходит один. Что людям нужно от других? Прежде всего нам хочется, чтобы с человеком было легко, приятно, интересно и надёжно. Такие люди нужны, их любят, к ним тянутся. Они в постоянном доступе. Это скорее, потребительская позиция. Она свойственна нам, это нормально. Но если вы однажды сказали себе: «Я никому не нужен», пришло время обратиться к той части своей личности, которая чувствует себя потерянной, беспомощной, одинокой. Скорее всего, это внутренний ребенок. Как полюбить себя и принять, это отдельная тема. Могу сказать, что в этом случае у нас один выход – стать нужным себе человеком. Когда вы найдете собственный интерес в жизни, не зависящей от других людей, от их участия в этом, когда научитесь любить и ценить свою жизнь, станете для себя важным и нужным человеком, тогда вам будет не скучно даже одному.

- Можно ли влюбиться в 40+?

- Влюбиться можно в любом возрасте, вопрос в том, позволим ли мы себе испытать это чувство. Бытует стереотип, что влюблённость это что-то поверхностное и свойственно юности и молодости. Думаю, здесь многое зависит от темперамента и склада характера женщины. Безусловно, творческие эмоциональные и высокочувствительные личности больше подвержены влюбчивости и эмоциям. Проблема в другом, с возрастом мы привыкаем контролировать свои эмоции, подавлять их. Поэтому часто женщины среднего возраста просто не позволяют себе испытать чувство любви, которое, да, провоцирует на головокружительные поступки. Рассудительность, способность взвешивать «за» и «против», чаще выступает против влюбленности, спонтанности.

- После 40 сложней выстраивать отношения?

- Сложность в отношениях есть в любом возрасте, в каждом - своя. Юность несёт с собой максимализм, иллюзии, доверчивость и обидчивость. Зрелый возраст - опыт (не всегда положительный), подозрительность и привычки. Важно помнить, что в любых отношениях должны быть взаимовыгодные условия для обоих сторон. Поэтому, ожидая преданности, внимания и участия, мы должны отдавать себе отчет в том, что другая сторона будет и от нас ждать того же.

Что касается привычек, тут надо понимать, что мы не в силах никого изменить. Мы можем либо принять другого человека с полным набором его положительных и отрицательных качеств, либо отвергнуть. Чтобы отгородить себя от самообмана, ошибок, надо анализировать свой прошлый опыт и честно ответить, что привело вас к разрыву. В зрелом возрасте есть и одно большое преимущество – развитая интуиция. Если доверять своему женскому чутью, быть с собой четной, уважать и ценить свои границы, можно довольно быстро определить, подходит вам человек или нет.

- Как перестать жалеть себя и начать жить?

- Универсального совета, что можно, а что нельзя после 40 лет, не существует. Но, чтобы разобраться в себе, можно ответить на такие вопросы:

Что я больше всего я любила делать в детстве, до 10 лет?

Что я очень хотела делать в детстве, но мне запрещали родители, учителя?

Если у меня сейчас было бы достаточно денег, времени и была бы возможность, чем бы я хотела заниматься? Чтобы я тогда чувствовала и как бы изменилась моя жизнь?

Что я чувствую, когда представляю, что моя давняя мечта начинает исполняться?

Когда я хочу что-то изменить в жизни, но не позволяют себе это сделать, какие слова, интонации звучат в моей голове?

Что я приобрету, начав воплощать свои мечты уже сегодня?

Сколько лет я еще хочу прожить и готова ли я прожить их с этими сожалениями?