Калуга в футболе: одно очко на двоих в шестом туре

В Футбольной национальной лиге-2 завершается старт чемпионата. Главные фавориты уже показали силу, аутсайдеры – свою слабость. Для болельщиков в Калужской области остается только надеяться на чудо. Пока обнинский «Квант», несмотря на место в середине таблицы, не показывает содержательный футбол. А «Калуга» попросту провалила начальный отрезок турнира. В шестом туре команды на двоих набрали одно очко.

Семь пропущенных голов «Кванта»

Обнинской команде больше повезло с подгруппой. Практически все противники клуба из наукограда без больших амбиций. Но и с ними «Квант» мучается. А с более или менее серьезным соперником обнинская команда просто рассыпается.

В матче пятого тура «Квант» встречался со «Строгино». Обнинцы в гостях практически не покидали свою половину поля и заслуженно получили четыре пробоины в виде пропущенных голов.

В шестом туре «Квант» гостил в Саранске. Скажем сразу, что наши футболисты проиграли со счетом 0:3. Но даже в этой игре можно найти плюсы. Все-таки обнинцам удалось поиграть на хорошем стадионе, построенному к чемпионату мира 2018 года.

«Квант» в Мордовии создал немало опасных момент у ворот достаточно серьезного противника. При должной реализации обнинские футболисты должны были забивать минимум два мяча. Но не получилось.

У «Саранска» на поле солировали братья Сысуевы. Владислав хорошо знаком калужским любителям футбола. Несколько лет полузащитник неплохо выступал в составе клуба из областной столицы.

В итоге «Саранск» на 90-ой минуте после ошибки обороны «Кванта» оформил разгром обнинской команды – 3:0.

Обзор матча ФК «Саранск» - «Квант» (Обнинск).

- Матч получился интересным для болельщиков. Хозяева, конечно, доминировали, но мы старались адекватно отвечать. У наших футболистов было несколько хороших моментов. Считаю, что по счету мы слишком много проиграли, - сказал после матча главный тренер «Кванта» Олег МОРОЗОВ. – Этот поединок – событие для нашей команды. Может, ради этого мы шли от чемпионата области десять лет к игре в Саранске. На таком стадионе, при такой атмосфере. Какие цели у нашей команды? Мы счастливы уже от того, что пробились в профессиональный футбол. У нас команда состоит на 99 процентов из собственных воспитанников. Стараемся получать удовольствие от игры.

Послематчевый комментарий Олега Морозова.

ФК «Саранск» - «Квант» (Обнинск) – 3:0 (1:0)

Голы: Ермаков, 11, Соболев, 57, Хлебородов, 90.

ФК «Саранск»: Шебанов Д., Юсупов, Теняев, Калиханов (Буцких, 89), Ермаков (Абрамов, 62), Соболев (Пустозеров, 71), Симанов (Сорокин, 62), Шебанов А., Сысуев В., Сысуев Д. (Кузьмичев, 71), Хлебородов.

«Квант»: Монахов, Иванушкин (Нефедов, 82), Геворкян (Садовский, 66), Исаев, Абрамов, Феколкин (Гуров, 69), Демидов (Волков, 66), Семкин, Житников, Захаров (Авагян, 66), Сергулев.

Предупреждены: Хлебородов, 74, — Семкин, 71, Демидов, 76, Монахов, 90.



Калужские футболисты вырвали ничью в конце матча.

«Калуга» без побед

В шестом туре калужские футболисты могли, наконец, порадовать своих болельщиков долгожданной победой. Но не случилось. Хотя в гости к «космонавтам» пожаловал не самый сильный противник – клуб «Сахалин».

За неделю, которая прошла с проигранного матча «Динамо-Владивосток», в клубе успели объяснить причины происходящего с командой. В «Калуге» семь человек заболело коронавирусом. Поэтому пополнение в стане «космонавтов» пришлось очень вовремя.

Перед игрой с «Сахалином» было объявлено о подписании сразу трех футболистов. «Калуга» усилилась 18-летним нападающим Иваном Сергеевым, который перешел из молодежной команды казанского «Рубина». Также в составе появились два новых 25-летних полузащитника. Влад Ларинов перебрался из курского «Авангарда», а Павел Крыжевских перешел из «Челябинска».

Все три игрока вышли на поле в матче с «Сахалином». Но уже в первом тайме калужане пропустили. И долгое время не могли отыграться. Лишь вышедший на поле Иван Сергеев отчаянным дальним ударом спас калужан в добавленное время «Калугу» от поражения.

Гол Ивана Сергеева.

- Игра нашей команды сегодня была на хорошем уровне. На протяжении всего матча мы владели преимуществом. Но пропустили со стандартного положения, сыграли в этом эпизоде невнимательно, - прокомментировал исход матча главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. – Должны были побеждать. Но удача пока не на нашей стороне.

Послематчевый комментарий Константина Дзуцева.

«Калуга» — «Сахалин» — 1:1 (0:1)

Голы: Сергеев, 90+ — Яковлев, 31.

«Калуга»: Крайков, Мотовилов, Баранов (Сергеев, 74), Романюк (Яркин, 58), Бурдыкин, Антипов, Дубровин, Басов (Храпов, 88), Крыжевских, Семин, Ларинов.

«Сахалин»: Ким, Маслов, Коломыц (Савлук, 83), Разумов, Алахвердов, Гаврилко, Большунов (Толмачев, 65), Батраков (Тихомиров, 83), Катиновасов, Кузнецов (Мягков, 72), Яковлев.

Предупреждены: Ларинов, 78, Бурдыкин, 90+ — Большунов, 90+.

Турнирные расклады

Несмотря на то, что после шестого тура «Калуга» идет на предпоследнем месте, еще не все потеряно. До шестой позиции, которая дает право весной продолжить борьбу за медали, наших футболистов отделяют всего семь очков. При этом у «космонавтов» один матч в запасе.

«Квант» пока располагается на восьмом месте. Но в турнирной таблице первой подгруппы плотность еще выше. Так что вся борьба впереди.

Матч седьмого тура «Калуга» проведет в Туле. 29 августа подопечные Константина Дзуцева сразятся с дублем тульского «Арсенала».

«Квант» следующий матч проведет лишь 4 сентября. В Обнинск пожалует «Коломна».