Крымские парадоксы: гаишники из Хогвартса, довольные таксисты и политически ангажированный Wi-Fi

По России на пенсии поездим, а пока молод, надо зарабатывать на мир посмотреть.

Так я думал еще каких-то два года назад, но в 2020-м сначала коронавирус от души посмеялся над этими планами, а за ним вдоволь нахохотались и курсы доллара с евро.

Так что, благодаря этим двум совсем несмешным шутникам, свои допенсионные планы в части путешествий пришлось пересмотреть в сторону поддержки отечественного производителя.

В Сочи и Абхазии мы уже были ранее, в Краснодарском крае отдыхали в прошлом году, так что в этом выбор пал на Крым.

Не буду особо растекаться по древу и расписывать какие распрекрасные достопримечательности есть на полуострове. Всего этого в интернете навалом. Скажу только, что почти всё - правда.

Евпатория – хороша, Севастополь – внушает, Херсонес – Греция, Ялта – красавица, мыс Тарханкут – прекрасен. На этом, собственно, о достопримечательностях все. Больше мы никуда не успели.

А рассказ ниже будет о том, что интересного мы узнали за время нашего крымского трипа и, быть может, эта информация окажется полезной вам, если вдруг засобираетесь на полуостров.

Мыс Тарханкут. Самая западная точка Крыма.

Евпатория по цене Римини

Поиском отеля мы занялись еще в апреле, хотя поездка была запланирована на начало августа. И уже в это время пришлось здорово попотеть, чтобы подобрать приличный вариант.

Притом, что искать пришлось в диапазоне предложений между «полный швах» и «неприличное барство».

К первой крайности этого туристического окна Овертона, относится огромное число гостиниц, санаториев и гостевых домов, построенных еще при Союзе и, по-видимому, не ремонтировавшихся с тех самых пор. А ко второй - вполне приличные отели европейского класса, правда, по ценам круче, чем у «Рамады» или легендарного «Гранд отеля» в Римини, который прославил Федерико Феллини.

К примеру, при виде ценника на двухместный номер одного из отелей в Евпатории, мое лицо вытянулось покруче, чем у героев картин Эль-Греко. За 9 ночей в двухместном номере этой гостиницы с крепкими европейскими пятью звездами просили 350 тысяч рублей. То есть более 400 евро за ночь в пересчете по нынешнему курсу.

А увидев цены на номера в одном из отелей Ялты за 50, 150 и 210 тысяч рублей в сутки и вовсе невольно вырвалось слово, выражающее высшую степень удивления в крайне неприличной форме.

Одним словом, оказалось не так просто найти вариант, который бы не был древностью, и при этом не прошелся ураганом по семейному бюджету. В том числе потому, что отельных древностей в Крыму — мама дорогая!

Зачастую ветхость мебели в номерах не могли скрыть даже фотошоповские фильтры, а телевизоры времен начала 90-х, которых ныне на «Авито» по 500 рублей за штуку хоть пруд пруди, выдавали возраст гостевых домов и санаториев с головой.

Достойные же варианты за вполне приемлемую цену были забронированы повсеместно. И это, напомню, в апреле!

В какой-то момент даже захотелось забить на этот Крым, купить на отпускные надувной бассейн, поставить его на даче, засыпать морской солью и устроить себе персональный курорт в черте Калуги. Но момент слабости был безжалостно подавлен, а поиски продолжены.

Как результат, очень интересный гостевой дом за вполне приемлемые деньги был найден в поселке Заозерный под Евпаторией.

Мне, благоговейному почитателю заветов кота Леопольда, сразу же понравилось его название - «Миру мир». Цены, фото территории и номеров, отзывы посетителей, обзоры заозерских пляжей, а также год открытия отеля — 2016-й, то есть уже в нашем Крыму - склонили чашу весов в пользу этого места.

Хотя некоторая опаска по прибытии все же нарваться на тот самый швах, которым мы успели напугаться в процессе поиска, оставалась до момента заезда в отель.

Но все сложилось благополучно.

Розовое озеро близ Евпатории.

Чудеса на виражах

Знаете ли вы, что до появления всемирной паутины ее роль в части передачи информации о всех аспектах общественной жизни играли таксисты? А то, что они продолжают выполнять эту функцию до сих пор?

Угадаете, какой вопрос мы задавали всем таксистам без исключения?

Вот молодцы, правильно. Конечно же: «А как вам живется после присоединения Крыма к России?»

Я ожидал, что ответы на него будут варьироваться в зависимости от принадлежности таксиста к тем или иным идеологическим течениям, но не угадал. Практически все говорили примерно об одном и том же. Разными словами, иногда противореча друг другу в деталях, но в общем и целом картина у каждого вырисовывалась примерно одинаковая.

- Когда меня спрашивают об этом, я всегда отвечаю так - лично мне стало лучше, - начал осторожно отвечать на поставленный вопрос водитель Михаил, который вез нас из аэропорта Симферополя в Евпаторию. - А так, по моим личным ощущениям, где-то 50 на 50. Самозастройщикам и бизнесу однозначно не нравится. Россия пришла и налоги всех заставляет платить, в строительной сфере порядок начали наводить.

Я на стройке работаю, на кране, так что знаком с ситуацией. Раньше о том, что такое онлайн-касса, и знать не знали, все поголовно на «черной» работали, а теперь это гораздо сложнее стало. Хочешь не хочешь, а налоги платить вынужден. Конечно, тем, кто на деньгах сидит, такое не нравится.

Ну а простым людям лучше стало, - продолжает Михаил. - Пенсии выросли, дороги делать стали по нормальному.

Крымские коты – инфантильные и невозмутимые. Любят постуловаться в местных кафешках.

- При Украине 80% всех денег полуострова в Киев уходило, а при России, наоборот, в Крым потекли, – поняв, что мы не из сочувствующих Незалежной, Михаил расслабляется и начинает говорить, отбросив осторожность. – Вот, помню, раньше заявку пишет начальник мой в Киев на реконструкцию корпуса санатория, а денег выделяют на один этаж. И это в год! А сейчас целыми санаториями ремонтируют, многоэтажки растут, как грибы. Все основные дороги сделали, ездить стало приятно, уже окраины в асфальт закатывают.

В прошлом году одного большого чиновника из Москвы вез, так он рассказывал, что правительство деньги на ремонт вообще всех детских санаториев Крыма уже выделило и запускает программу по круглогодичному отдыху детей со всей России. Говорит, как закончат, у нас тут сезон будет круглый год.

У меня после этой беседы возникло чувство нереальности происходящего. Что-то в рассказе Михаила не срасталось в моей голове, не давало покоя. И только через несколько дней я понял, что именно.

Вы когда-нибудь встречали таксиста, который бы хвалил российские дороги? Вот и я нет. Евпаториец Михаил стал первым, и, вы не поверите, не единственным!

Водитель микроавтобуса, на котором мы ехали на мыс Тарханкут, тоже всю дорогу не мог нарадоваться дорожному строительству на полуострове.

- Вот раньше тут яма на яме была, - рассказывал он. – Экскурсовода даже с микрофоном было еле слышно – трясло так, что в салоне шум стоял невообразимый. А питерская фирма в этом году пришла и с конца мая до начала августа закатала в асфальт 70 километров дороги. Всего за два месяца, прикинь! И сразу видно, что она качественная. Я постоянно езжу здесь, весь процесс на моих глазах проходил. И подушку, и асфальт в несколько слоев клали. А вот наши местные почему-то делают так, что с первым же дождем дорогу смывает.

Мыс Тарханкут. Именно здесь снимали знаменитый фильм "Человек-амфибия".

Но это еще цветочки. Второй крымский парадокс оказался еще невероятнее.

По словам таксистов, с приходом России на полуостров им стало сложнее работать. Потому что гаишники в Крыму (внимание!!!) взятки не берут!

- После присоединения, сюда ростовских силовиков нагнали, - продолжал просвещать нас о местных порядках Михаил. – Ох, как они лютовали! Уголовных дел поназаводили, гаишников попересажали и поувольняли, страху нагнали аж жуть. После них договориться на месте стало почти нереально, полицейские от намеков шарахаются, как от огня, все штрафы только через протоколы. Так что, если мы с вами попадемся на нарушении, готовьтесь, что час потеряем точно. А при Украине всегда можно было решить любой вопрос на месте.

Поначалу я подумал, что Миша прикалывается, но нет. Практически то же самое я услышал через несколько дней в Евпатории от совсем другого таксиста. Правда, о не берущих взятки дорожных полицейских он говорил не спокойно и обыденно, как Михаил, а с глубокой болью и затаенной обидой в голосе. Попал, видать, паренек на гаишный недоговорняк совсем недавно.

В общем, не Крым, а Хогвартс какой-то. Та самая Россия, о которой чиновники рассказывают, будто мы все сейчас в ней живем.

Невольно хочется повторить за действующими чемпионами КВН - армавирской командой «Русская дорога»: «Вот вы всем тем, кто в нашем правительстве кричит, что Крым – наш, передайте, пожалуйста, что Армавир - тоже их».

Лебединое озеро под Евпаторией.

После столь сурового предупреждения, так и тянет не кормить лебедей хлебом круглосуточно и без выходных.

Игры патриотов

Всем, кто соберется в Крым на отдых в высокий сезон, лучше приготовиться к серьезным перебоям с интернетом.

У сотовых операторов из-за санкций нет своих сетей на полуострове, так что он для них – зона роуминга со всеми вытекающими отсюда прелестями.

Потому большинство туристов приобретает симки местных операторов. В итоге нагрузка на мобильные сети в регионе в туристический сезон просто аховая.

Так что забудьте о комфортном серфинге по Интернету на пляже и приготовьтесь к тому, что уведомление: «Возможно, у вас есть новые сообщения», вы будете видеть в ватсапе чаще самих сообщений.

Та же история с их отправкой. Месседжи уходят с трех- десятиминутной задержкой.

Не лучше ситуация и с онлайн-музыкой. Прогуливаясь вдоль пляжа, создалось впечатление, что звезд российской эстрады, чьи песни потоком лились из портативных колонок отдыхающих, массово напугали. Заикающиеся Киркоровы, Майдановы, Брежневы, «Иванушки», «Фабрики» и «Татушки» здесь обычное дело. Так что лучше качайте плейлисты с любимой музыкой на свои устройства заранее.

Немногим лучше, но гораздо веселее, в Евпатории обстояло дело с вайфаем в нашем отеле «Миру мир».

Однажды вечером, утомившись медленной загрузкой страниц в браузере, я открыл список доступных вайфай-точек и с удивлением обнаружил новенькую под названием Slava_Ukraine. Думаю, может, у националистов со связью получше будет? Набираю в поле «пароль» geroyam_slava, но не подошло. Вбиваю: Geroyam_Slava и вуаля, я в бендеровской Сети.

Правда, она по качеству связи оказалась еще хуже, чем вайфай отеля с паролем доступа slava_kpss, а та, в свою очередь, хуже 4G от крымского оператора «Волна мобайл», симку которого я приобрел в аэропорту Симферополя.

Так что пришлось вернуться на свою «Волну».

Все-таки политика, чтобы там ни говорили политики, далеко не лучшим образом влияет на коммуникации. В Крыму - уж точно.

Некоторые словообразования в Крыму очень непривычны. Ну, хорошо хоть комбинат не женщинорезиновый, и на том спасибо. :)

Страшно нестрашные санкции

В Крыму из-за санкций не работает ни «Убер», ни «Яндекс.Такси», ни другие популярные у нас в стране агрегаторы.

А вот такси «Максим» пашет без проблем, хотя после установки приложения городов Крыма в списке поддерживаемых вы не найдете. Но достаточно на этапе регистрации выбрать родную Калугу, а по ее завершении нажать на значок определения местоположения и все – вы в Крыму. Заказывайте и катайтесь сколько душе угодно.

Максимальное время ожидания машины у нас составило 10 минут, но в среднем она приезжает за 2-4. Так что сервис работает добротно, а стоит поездка хоть и дороже, чем в Калуге, но вполне приемлемо.

Помимо этого, в Крыму имеется некое «Желтое такси». Однако приложение этого агрегатора было удалено сразу же после установки. Ибо тарифы желтых оказались на порядок выше максимовских. Так и подмывало оставить в Google play комментарий с предложением сменить цвет в названии на более подходящий ценнику.

Кстати, из-за санкций доступ в магазин приложений Google через какое-то время становится недоступен. По-видимому, заокеанский интернет-гигант отрубает от него сразу, как только понимает, что запрос на установку идет с устройства на территории Крыма.

Потому перед поездкой лучше заранее установить на смартфон какой-нибудь VPN. Благо у меня он стоит со времен Царя Гороха, иначе пришлось бы наколдовывать что-то еще. Но не думаю, что это стало бы проблемой. Все-таки магазин приложений от американского мастодонта уже давно не единственный вариант, альтернатив хватает. А в крайнем случае на полупиратском 4PDA можно найти все, что душе угодно.

Фонтан во дворике евпаторийской синагоги. Для сбычи мечт надо с первого раза попасть монеткой в верхнюю чашу фонтана. Очень атмосферное и забавное место.

Из-за все тех же санкций в Крыму не работает Google pay и другие заморские платежные системы. Однако для лоботрясов типа меня, кому лень всякий раз лазить за кошельком, а удобнее расплачиваться телефоном, существует приложение Mir pay, которое превосходно работает на всем полуострове.

Снять наличку при необходимости тоже совсем несложно. Хоть в Крыму и нет банкоматов «Сбербанка», местные от РНБК без проблем выдают нал с любых карт Сбера без всяких процентов. А может, и с карт других банков. Этот вопрос лучше уточнить перед отъездом.

В общем, антикрымские санкции для рядового россиянина оказались совсем нестрашными. Их можно сравнить с эспандером для мозга. Тренируют смекалку и соображалку, не создавая при этом сколь-нибудь серьезных проблем.

Напрягает только слабый интернет, но ущерб от этих неудобств минимизируется предподготовкой.

Во время морской прогулки в Севастополе мы все гляделки проглядели в поисках "Самума" - корабля, подшефного Калуге. Но, увы, его на месте стоянки не оказалось. Видимо, вышел в море на боевое дежурство.

Что почём

Спешу успокоить. Страшные истории о диких ценах в Крыму – это байки. Не знаю, кто их распускает, но подозреваю, что сочинцы (шутка).

Специально перед поездкой сходил на калужский рынок и поспрашивал о ценах именно на крымские фрукты и овощи. Правда, в момент моего визита там нашлись только персики по 200 рублей за килограмм, а в Крыму они лежат по 120.

Причем, это дешевле абрикосов, цена которых варьируется в пределах 120-150 рублей за килограмм. Причина в неурожае, который случился в Крыму с этим фруктом. В итоге, все абрикосы на полуострове в этом году – привозные.

Кстати, эта информация, равно как и тот факт, что виноград в Крыму вызревает только в сентябре, отличный инструмент для вычисления маленьких лгунишек в торгово-рыночной сфере полуострова.

Больше всего их оказалось в стане старушек. Именно они с честнейшим выражением лица повсеместно впаривали туристам виноград и абрикосы «со своего огорода».

Ялтинская хачапури по-аджарски оставляет далеко позади калужские ресторации с грузинской кухней, будь то "Чача", "Мимино" или "Кинза".

Мониторя информационное пространство перед поездкой, я частенько натыкался на рассказы о диких ценах в крымских кафешках. Мол, дешево на полуострове не отобедать.

Конечно, если делать это в рыбной ресторации на набережной Ялты, где овощной салат стоит 850 рублей, то это чистая правда. В нашем же отеле обед стоил 350 рублей с человека, в кафешке пляжа «Барабулька» – 700 - 1000 рублей с носа (жареная барабуля там просто изумительна), в столовке в пяти метрах от пляжа легко можно было уложиться в 500 рублей на один голодный рот, любителям стрит-фуда одной шаурмы за 150 рублей будет достаточно, чтобы наесться до отвала, а той, что за 200, с двойной порцией мяса, и вовсе обожраться да не встать.

Последнюю лучше не берите. Я, совершив эту фатальную ошибку, лишил себя обеда в ялтинской «Хинкальной у Батони», где обнаружилась лучшая хачапури по-аджарски из всех тех, что я когда-либо пробовал на данный момент. Собственно, после шаурмы, только на полхвостика этой лодочки меня и хватило. Отродясь такой вкусной не пробовал.

Еще б обслуживание здесь подтянуть хотя бы до уровня чуть выше столовки, и цены бы не было заведению.

Так что ответственно заявляю: все россказни о бешеных ценах в кафешках Крыма - тоже байки. Тут все как везде – любой может найти еду на свой кошелек.

В Крыму много забавного. К примеру, клуб-столовая на ялтинской набережной. Интересно, что там у них с дресс-кодом? Галстук к плавкам обязателен?

Антикрымнашистам

Закончу это мини-обзор лирическим отступлением на тему «Крым – наш, или Почему нам никак нельзя было иначе».

Во время поездки в Севастополь мы не могли не посетить Владимирский собор, в котором захоронены останки четырех легендарных русских адмиралов – Лазарева, Корнилова, Истомина и Нахимова, а также могилы еще девяти флотоводцев, разрешение на упокоение которых именно в этом храме давал лично российский император.

Усыпальница адмиралов. Могилы с останками военачальников были похоронены под могильными плитами в виде креста. По обе стороны от креста захоронения еще девяти адмиралов.

Слушая рассказ экскурсовода об этих великих людях и их подвигах, том уважении и почестях, которые оказывали им противники, я вспомнил свою поездку в Киев в 2012 году. Одно из мест, в которое я тогда особо стремился, – Бабий Яр.

Дело в том, что в далеком 1989 году, когда я был еще совсем мальцом, мы с родителями провели в столице Украины отпуск. И рассказ экскурсовода о расстрелянных нацистами в Бабьем Яре более чем 100 тысячах человек произвел на меня очень сильное впечатление.

Никогда не забуду, как я, 11-летний малыш, смотрел на овраг и пытался представить себе это огромное количество солдат, женщин, детей, стариков, лежащих в нём мертвыми. Убитыми.

Позже я не раз натыкался на фото памятника расстрелянным в Бабьем Яре в семейном фотоальбоме и рассказ экскурсовода неизменно освежался в памяти.

И вот через 23 года захотелось посетить место этого мощного детского воспоминания.

Но лучше бы мы туда не ездили.

Потому что именно здесь, недалеко от памятника жертвам нацистских преступлений, украинские власти поставили новый. Большой, яркий, современный мемориал в память о жертвах голодомора.

Этот украинский эпизод всесоюзной трагедии, вопреки исторической правде, в Незалежной упорно называют геноцидом. И экскурсовод, с которым мы пересеклись у мемориала, рассказывая туристам о событиях тех годов, называла эту трагедию именно так.

И это – в самом сердце чудовищного преступления нацистов.

Как человеку, что-то да понимающему в том, как работают инструменты управления человеческим сознанием, мне очевидны причины выбора именно Бабьего Яра местом для установки памятника с контекстом голодомор - это геноцид.

Цель – поставить в головах людей знак равенства между нацистскими преступлениями против человечества и чудовищными, приведшими к огромным жертвам, но все же ошибками руководства СССР, правопреемниками которого является Россия.

И в Севастополе, в шаге от могил величайших адмиралов нашей страны, в голову пришел вопрос, а что бы было, если бы Крым был не наш? О чем рассказывала бы нам сейчас экскурсовод? О царских колонизаторах, варварски истреблявших коренное население - крымских татар?

Что было бы сейчас во Владимирском соборе и прилегающих к нему территориях? Памятник ни в чем не повинным туркам, которых вырезали русские оккупационные войска под предводительством военного преступника Суворова?

А что стало бы с усыпальницей русских адмиралов? Под каким соусом новоукраинская власть подавала бы это место захоронения? Они порабощали Крым? Или попросту вывезла бы останки флотоводцев в море?

Пытливый читатель скажет, что история не имеет сослагательного наклонения и будет прав. Мы живем здесь и сейчас, что было, того не изменить, а рассуждать, что могло бы быть если бы да кабы – бессмысленно. Так что каждый волен относиться к тому, что произошло на полуострове 7 лет назад так, как ему угодно.

У британцев есть такая пословица: «Англичанин никогда не упустит шанса упустить шанс». Адаптируя её под реалии возвращения Крыма в Россию, я бы сказал: «Русские не упустили шанс не дать шанса плюнуть на могилы своих предков и унизить добрую половину своих союзников – российский флот».

Можете закидать меня камнями и забрызгать слюной до полного утопления в ней, но вы никогда не переубедите меня, что этого недостаточно для оправдания возвращения Крыма в состав России.

Более, чем достаточно, дорогие мои.

Засим у меня все.

Миру - мир.