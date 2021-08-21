Победить «Сахалин»: болезнь калужских футболистов на старте сезона

В матче пятого тура первенства России футбольный клуб «Калуга» принимал на своем поле «Динамо» из Владивостока. Порадовать своих болельщиков наша команда не смогла.

Ближайшие сезоны могут поменять многое в российском футболе. В элите грядут изменения в лимите на легионеров или его отмена. В низшем из профессиональных дивизионов команды играют турниры по новой схеме. Она как раз и может наложить отпечаток на десятки клубов по всей России.

В третьей зоне Футбольной национальной лиги-2, где выступают «Калуга» и обнинский «Квант», сразу две подгруппы. По силе команд они совершенно разные. Послабее компания участников у «Кванта», а «Калуга» попала в настоящую мясорубку.

Но вроде бы клуб из областной столицы был к этому готов. Весной калужане били рекорды, побеждали и показывали достаточно содержательный для своего турнира футбол.

Уже в межсезонье генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов говорил о том, что смотрит на будущий турнир с оптимизмом. Руководству клуба удалось сохранить состав, который весной давал результат.

Да и подкрепление команда кое-какое также получила. Причем, сверхопытных игроков в клубе не брали сознательно. Их и так в «Калуге» хватает. Юрию Дубровину и Дмитрию Баранову на двоих 76 лет. Но пока никто из новичков себя лучшим образом так и не показал.

Хотя и вся «Калуга» на старте сезона просто провалилась. Болельщики ожидали от команды продолжения весенней феерии. Но в итоге тур за туром наша команда опускается все ниже в турнирной таблице. В Кубке России «космонавты» также вылетели сразу же после первого матча.

Выправить ситуацию калужане могли в матче пятого тура с владивостоксим «Динамо». Игра клубов, расстояние между родными городами которых исчисляется более 6000 километров, даже в низшем дивизионе никого уже не удивляет. Но на необычного соперника, идущего в верхней части турнирной таблице, калужане должны были настроиться. Тем более, что в активе после трех матчей у подопечных Константина Дзуцева было всего одно очко.

Борьбы в матче «Калуги» и «Динамо» было очень много.

Но у нашей команды опять не получилось. И на этот раз вроде бы по объективным причинам. Семь футболистов основного состава просто не смогли выйти на эту игру. А с такими потерями даже лучшие клубы мира обычного испытывают большие проблемы.

- В этом матче большое преимущество получила та команда, которая забила первый гол. Это было «Динамо». Хотя и у нашей команды были хорошие моменты. Их просто надо реализовывать, - рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин Дзуцев. – А после пропущенного гола нам не хватило ресурсов, чтобы перевернуть игру. Я не могу не сказать, что сегодня отсутствовали Бородько, Новицкий, Демин, Волгин, Суханов, Яркин, Чуринов. Это семь игроков основного состава, которые не приняли участие в матче.

Ресурсов в матче с «Динамо» «Калуге» действительно не хватило. Оба мяча наша команда пропустила в концовке второго тайма. За пять минут дальневосточники оформили свою уверенную победу. Во втором голе явно ошибся новоиспеченный 20-летний вратарь «Калуги» Тимур Крайков.

Но эти объективные причины для поражений не все болельщики воспринимают адекватно. Как и прошлой осенью звучат слова об отставке главного тренера Константина Дзуцева. Но вряд ли руководство клуба пойдет на такой шаг до зимы. Все-таки специалист строил эту команду на протяжении нескольких лет. И «Калуга» даже дала кратковременный результат. Если и что-то менять, то делать это придется зимой.

«Калуга» находится на дне турнирной таблицы.

К тому же, уже после матча с «Динамо» в социальных сетях появилось обращение футболистов «Калуги» к болельщикам. Оказывается, в команде заболели сразу 7 игроков и даже администраторы клуба. Это, конечно, смягчило многих болельщиков. Но если ближайший домашний матч с «Сахалином» наши футболисты не выиграют, то ситуация может сильно ухудшится. Ведь с каждым поражением калужане делают едва стартовавший сезон бессмысленным.

Вот тут как раз можно поговорить и о новом формате соревнований в ФНЛ-2. Лишь по шесть клубов из двух подгрупп пробьются в «элитный» турнир. Весной 12 команд разыграют медали чемпионата.

А вот те, кто не попадет в заветную шестерку лучших, сыграют в, по сути дела, товарищеском турнире. Весной эти команды наверняка будут избавляться от иногородних футболистов и лишних расходов. Ведь вряд ли кто-то из президентов клубов сможет объяснить руководителям регионов, зачем тратить десятки миллионов рублей и бороться за 12-23 места.

Пока же «Калуга» обосновалась на 10 месте из 11 команд. Ниже находится только молодежная команда воронежского «Факела». Поправить свое турнирное положение наш клуб сможет в субботу, 21 августа. В Калугу пожалует еще один диковинный коллектив для нашего болельщика – клуб «Сахалин». Начало матча в Анненках в 15.00.