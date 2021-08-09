Калужские спортивные итоги июля: победы волейболистов на песке, разный футбол и медали в легкой атлетике и стрельбе

Главным поставщиков хороших спортивных новостей в июле стали волейбольный клуб «Обнинск» и школа олимпийского резерва Александра Савина. Представители Калужской области завоевывали медали на соревнованиях самого разного уровня.

Конечно, главный успех – это серебряная медаль на Олимпийских играх Олега Стояновского. Именно в Обнинске игрок получил волейбольное образование. А за пару последних лет достиг небывалых высот. Олег Стояновский стал самым молодым в истории чемпионом мира и призером Олимпиады.

В Калужской области продолжают растить будущих чемпионов. 11 июля в Турции завершилось первенство Старого Света по пляжному волейболу среди игроков до 20 лет.

В женском турнире золотые медали выиграли воспитанницы клуба «Обнинск» Мария Бочарова и Елизавета Губина. Девушки добились побед во всех сыгранных в Турции матчах. А в финале волейболистки переиграли сборную Испании.

Артем Ярзуткин и Дмитрий Веретюк выиграли этап чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Радовали своими победами обнинские волейболисты и на этапах чемпионата России. В Санкт-Петербурге в турнире приняли участие более 40 мужских команд со всей страны.

Золотые медали выиграли спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Артем Ярзуткин и Дмитрий Веретюк.

Наши игроки прошли через сито квалификации. Обнинские волейболисты в первых двух матчах на групповом этапе уступили своим соперникам. Но после этого Артем и Дмитрий добились побед в пяти поединках подряд. В финале обнинские спортсмены в трех сетах переиграли команду из Санкт-Петербурга.

А в конце июля в Анапе завершился седьмой этап национального чемпионата по пляжному волейболу.

На этот раз победу одержала 17-летняя волейболистка клуба «Обнинск» Арина Ряжнова. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина выступала в паре с Елизаветой Лудковой из Краснодарского края.

В финальном матче при великолепной игре обнинской волейболистки была добыта победа со счетом 2:0 (21:17, 27:25). Арина Ряжнова завоевала золотую медаль этапа взрослого чемпионата России.

- В Обнинске создана и успешно функционирует уникальная система по воспитанию спортсменов, - рассказывает председатель региональной федерации волейбола Василий Ярзуткин. – Успехи наших воспитанников неслучайны. Со спортсменами работают одни из лучших тренеров России. В Обнинске создана великолепная спортивная база. Уверен, что в новом олимпийском цикле наши воспитанники завоюют немало наград российских и международных турниров для Калужской области. А в Париже в 2024 году жители нашего региона вновь будут переживать за волейболистов из Обнинска.

Калужанин Илья Гришин - лучший бомбардир турнира в Липецкой области.

Разный футбол

В калужском футболе в июле можно было увидеть совершенно разные результаты. Профессиональные команды нашего региона начали новый сезон. Обнинский «Квант» достаточно неожиданно обосновался в верхней части турнирной таблицы ФНЛ-2. Футболисты из Обнинска добились двух побед на старте турнира и занимают четвертое место.

А вот у клуба «Калуга» новый сезон не заладился. «Космонавты» обосновались на предпоследнем месте в турнирной таблице. Калужане, учитывая кубковую встречу, уступили в трех из четырех поединков и только в одном из матчей добились ничьей. За 360 минут игрового времени наши футболисты забили лишь один гол.

Радуют своими результатами в 2021 году юношеские команды. В городе Грязи Липецкой области завершился финальный этап первенства России среди команд спортивных школ юношей 2007 года рождения. В соревнованиях принимали участие 16 сборных центрального региона.

Бронзовые медали выиграли воспитанники спортивной школы по футболу «Калуга». Лучшим бомбардиром турнира стал Илья Гришин.

Алексей Чернов будет выступать в чемпионате Дании.

Вратарь из Козельска Алексей Чернов перебрался в Данию



В российском футболе в июле произошло не так много переходов. Но два из них стали знаковыми для Калуги. Экс-вратарь из областной столицы Андрей Лунев перебрался в немецкий «Байер 04».

Но позже произошел еще более знаковый переход для «Калуги». Экс-голкипер нашей команды Алексей Чернов сменил «Уфу», за которую выступал в последние годы, на датский клуб «Вайле».

Козельчанин начинал карьеру в «Калуге», а в 2017 году перебрался в «Уфу». В прошлом сезоне голкипер провёл один матч в Российской Премьер-Лиге, в котором пропустил три мяча.

Мария Попова выиграла серебряную медаль в Чебоксарах.

Успехи в Чебоксарах и Санкт-Петербурге

В столице Чувашии прошли соревнования по легкой атлетике финала V летней Спартакиады молодежи России. В них приняли участие 468 спортсменов из 45 субъектов.

Отобраться на эти соревнования удалось лишь одной спортсменке из Калужской области. Мария Попова завоевала серебряную медаль на дистанции 2000 метров с препятствиями и принесла нашему региону 17 очков в общекомандный зачет.

Сборная Калужской области благодаря успеху Марии заняла 34 место из 45.

Девятый этап Кубка России по стендовой стрельбе прошел в Санкт-Петербурге. За медали боролись менее 100 спортсменов из 12 регионов нашей страны.

Спортсменка школы «Снайпер» Ольга Головачёва выиграла бронзовую награду. Калужанка заняла третье место среди шести участников в дисциплине «трап».