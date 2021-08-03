Жительницу Калужской области вынуждали жить с матерью-уголовницей

Совсем недавно, в комментариях под одним из постов в соцсетях губернатора Калужской области Владислава Шапши, разразилась скандальная переписка между жительницей Балабанова Анастасией Савченковой (имя изменено, - прим. ред.) и региональным министерством труда и социальной защиты из-за обжалования последними доказанного ею в суде права на жильё, как сироте.

Девушка буквально умоляла губернатора её выслушать, хотя бы по видеосвязи. Она живет в районе и оттуда особо не наездишься, чтобы «обивать пороги» его кабинета.

Нашей редакции Настя сразу призналась, что принадлежит к семье, в которой более десяти лет назад мать с сожителем и их общими приятелями осудили за сексуальное насилие в отношении собственных четырех малолетних детей – трёх девочек и одного мальчика. На момент первого эпизода старшей девочке не было и пяти лет. Мы писали об этом вопиющем случае более десяти лет назад.

Как писали в то время в прессе, Насте повезло. Она жила с прабабушкой по материнской линии. Детей же, живших с родителями, регулярно насиловали отец, а потом ещё и отчим, с приятелями, а мать снимала это на видео. Чтобы малыши не кричали, им в рот вливали алкоголь.

Но сегодня девушка рассказала нам свою версию развития событий.

История жизни Анастасии способна содрогнуть даже матерых бандитов. Родилась в Балабаново. Когда была ещё грудничком, мать с приятелями посадили за непредумышленное убийство подруги. Отца - за сокрытие этого преступления. Девочка жила с прадедушкой и прабабушкой по материнской линии.

После возвращения из тюрьмы мать начала спиваться и водить домой компании. Она регулярно избивала дочь и прабабушку. Пока не выгнала их из дедушкиной четырехкомнатной хрущевки.

Маленькая пенсия не позволила прабабушке снимать жильё, и они скитались по знакомым, иногда возвращаясь в родную квартиру. Но ненадолго. После очередных побоев приходилось снова искать ночлег.

Однажды прабабушка не дождалась Настю из школы. Сбившейся с ног в поисках женщине только к ночи удалось найти правнучку в одном из интернатов. Органы опеки забрали её, потому что они жили в деревянной избушке два на два метра без удобств. В эту халупа их пустила пожить сестра прабабушки.

Интернат, потом детский дом со всеми прелестями сиротской жизни… Прабабушке, которую Настя называет мамой, не доверили опекать ребёнка.

Когда мать посадили во второй раз, Насте было уже 16 лет. Девушка многое помнит и поэтому не считает её виновной в педофилии.

- Да, она жестокая, - говорит Анастасия. - Она заслужила наказание, но не по такой статье.

По словам Насти, мамаша избивала всех своих детей. А вот сожитель матери был добрым, считает девушка. Ему просто не повезло, что он с ней связался. Она и ему жизнь испортила.

При этом относительно хорошее отношение к детям не помешало гражданскому мужу матери получить срок за убийство дедушки по несторожности в результате драки. И, по иронии судьбы, в день, когда он должен был выйти из тюрьмы за это преступление, его сразу закрыли за новое - педофилия.

- Я помню, что младших укладывали спать рано, часов в шесть вечера, - рассказывает Настя. - Даже сама видела, как им дают выпить коньяк, но не более пол чайной ложки, чтобы дети спали и не мешали родителям бухать с приятелями. Но чтобы насиловать, да ещё и снимать видео, не верю. Самое главное доказательство – видеозаписи – не были представлены в суде.

После того, как сожителя матери посадили за убийство деда, младших детей тоже отдали в детский дом. Их взяла под опеку семья, которая и рассказала прокуратуре о нетипичном поведении малышей. Приёмная мать предположила самое страшное и не ошиблась.

В этом деле есть нестыковки, считает Настя. Девушка помнит, как женщина, у которой жили сестры, ругалась во дворе с их матерью и прабабушкой. А потом мамаша плакала и причитала, что если они не освободят квартиру, то эта женщина обратиться в прокуратуру. Девушка думает, что мать и всю их гоп-компанию подставили из-за хрущевки.

По словам Насти, в сексуальном насилии дети винят приёмных родителей, а не родных. Она временно брала под опеку старшую из младших сестер. Когда дети чуть подросли, начали рассказывать, что в приемной семье их избивали и запирали в чулане и именно там всё произошло.

На вопрос, зачем приёмным родителям нужно было подставлять её мать, Настя ответила, не задумываясь.

- Сто километров от Москвы, - предполагает в разговоре она. - Хоть и хрущевка, но поди плохо. Они, как опекуны, имели право проживать в ней вместе с детьми.

Настя так уверена в невиновности матери и обоих отчимов, что вместе с родителями парней, обвинённых с ними, подавала документы на апелляцию в Москву. Но дело доследовать не стали.

Мы поинтересовались у психолога, может ли ребёнок в возрасте до пяти лет и чуть старше помнить или путать людей, которые совершали с ним действия сексуального характера?

- Это зависит от его психического здоровья, - пояснила нашему корреспонденту практикующий семейный психолог, преподаватель кафедры социальной психологии института повышения квалификации «РМЦПК» Анна МАХМУДОВА. – Если всё в норме, и он помнит моменты насилия, то не спутает! А если отклонения в психике, то там все что угодно может быть. Без заключения психологической экспертизы сложно судить.

Что касается памяти о сексуальном насилии, то чаще всего ребёнок «подавляет» или блокирует в сознании эти воспоминания, уточняет Анна. Его психика не способна выдержать такой уровень стресса.

Вытеснение – это защитный механизм, который помогает на время справиться с травмирующим опытом. В дальнейшем можно обнаружить последствия пережитого сексуального насилия в процессе наблюдения за ребёнком: страшные сны или вообще проблемы со сном, аутоагрессия, внезапные вспышки гнева «без причины», нередко такие дети используют сцены насилия в игре, например, с куклами.

- Приёмные родители после суда отказались опекать детей и вернули их в приют, - продолжила свой рассказ Настя.

Сейчас две старшие девочки уже выросли и даже вышли замуж. Одна из них успела стать мамой. Третья живет гражданским браком и ещё учится. Старший мальчик живёт с приёмными родителями за границей, а младший, которого их мать успела родить за время следствия от нового сожителя, под опекой в России. По словам Насти, они просили не впутывать их в эту историю. Ничего не хотят вспоминать и обсуждать.

Конечно, мы уважаем их право на частную жизнь и не будем тревожить. Но для них будет важно знать следующее: в психологии есть такое понятие, как виктимность – это склонность становиться жертвой преступлений, о чём нам рассказала Анна Махмудова.

То есть человек, имея высокий уровень виктимности, своими реакциями и действиями неосознанно приходит к насилию в отношении самого себя. Сейчас это можно и нужно корректировать с психологом. Снижение уровня виктимности поможет избежать многих бед в будущем.

Настя же, по её словам, после всего пережитого больше ни во что и никому не верит. Сейчас она живет с мужем и двумя детьми в той самой хрущёвке. В ближайшие шесть лет её жестокая мамаша должна откинуться с зоны.

Этой женщине не более 47 лет. Возможно, драться она больше не сможет, хотя… Но кто помешает ей, например, пить с приятелями, как раньше, оставить включенным газ или прирезать кого-нибудь во сне? Какое будущее ждёт Настю, её мужа и детей в одной квартире с такой соседкой?

Девушка хотела продать квартиру и выплатить матери её долю. Даже ездила к ней в колонию, чтобы получить разрешение на сделку. Но нерадивая мамаша ей отказала.

К счастью, девушке хватило настойчивости доказать в суде свое право на жилплощадь, положенную детям-сиротам. Казалось бы, теперь можно было бы и успокоиться. После стольких лет скитаний по чужим домам, приютам и интернатам, наконец-то своё собственное жильё. Но оказалось, что её испытания только начинаются.

Настя рассказал нам, что не с первого раза и только через жалобы её поставили в очередь на положенную ей по закону квартиру. Но министерство труда и социальной защиты продолжает оспаривать это право. Они уже дважды обжаловали решения суда и оба раза получали отказы.

Конечно, мы дали возможность высказаться второй стороне этого диалога и связались с юристом министерства Олесей МЕДВЕДЕВОЙ по телефону.

Про Анастасию она вспомнила сразу, но обсуждать эту тему не захотела и попросила прислать официальный запрос.

Официально нас интересовало, когда именно министерство труда и соцзащиты выполнит предписание суда? По постановлению судебных приставов добровольно они должны предоставить Анастасии жильё до 6 августа. И будут ли они обжаловать это решение в дальнейшем?

- Согласно порядку предоставления жилых помещений по договору найма в специализированном жилищном фонде, жилое помещение будет предоставлено по мере формирования (строительства или закупки жилых помещений) специализированного жилищного фонда, - ответила на наш запрос от исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты Татьяна РОМАНОВА. – В настоящее время в собственности Калужской области отсутствуют свободные жилые помещения, предназначенные для проживания детей сирот. Апелляционное определение Калужского областного суда от 21.12.2020 г. исполняется министерством и его обжалование не планируется.

Видимо, в процессе подготовки нашей статьи, министерство передумало обжаловать решение суда, но решило его перенести, потому что Настя получила копию очередного судебного заявления об отсрочке предоставление жилья до августа следующего года, по причине отсутствия соответствующего жилфонда в Боровском районе.

- Некоторые решения суда очень быстро исполняются, другие сильно дольше, - пояснил нашему корреспонденту руководитель центра юридической помощи детям-сиротам Павел ДЕНИСОВ. – Чтобы не платить штрафы и исполнительные сборы приставам, департаменты и министерства вынуждены подавать подобные заявления. В Калужской области соотношение исполнения и обжалования примерно 50 / 50. Очень зависит от района постановки на учет и предоставления жилья.

В ответ на заявление об отсрочке, Павел посоветовал, писать возражения. А в случае обжалования отказа суда в предоставлении отсрочки и обжалования его со стороны министерства – возражения на их частые жалобы.

Благодаря помощи сотрудников этого центра Насте уже удалось выиграть дело в суде и претендовать на жилфонд для детей-сирот.

Слушая Настю, невольно вспомнила поговорку, что когда ты видишь человека в беде, не думай, что жизнь испытывает только его. Это испытание относится и к тебе. Как ты поведешь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернёшься?

Надеюсь, Настя преодолеет все свои трудности не в одиночку. Хотелось бы, чтобы она получила поддержку из разных источников и снова поверила в людей.