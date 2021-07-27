Калужские футболисты и парковка в Анненках не справились с поставленными задачами

В матчах второго тура первенства России футбольные клубы из Калужской области набрали на двоих только одно очко. При этом наши команды не забили ни одного гола.

«Калуга» делает явные успехи в околофутбольной теме. Превью, которое представили работники клуба перед матчем с брянсиким «Динамо», позавидуют многие российские команды. И, видимо, это дало свои результаты.

Болельщики на матч «Калуги» и «Динамо-Брянск» пришли.

Превью к домашнему матчу с брянским «Динамо».

Полмомента и очко

Но посещаемость в тысячу с небольшим человек сразу обнажила и проблемы калужан. Небольшая стоянка перед стадионом в Анненках явно не могла вместить всех желающих. Болельщикам приходилось бросать свои машины едва ли не возле конюшен, а затем минут 10 идти к трибуне.

Да и показ самого матча для тех, кто остался дома, явно хромал. Мало того, что видеотрансляция прошла на любительском уровне, даже после матча пресс-служба клуба не сделала его обзор. На фоне новичка профессионального футбола клуба «Красава» это выглядит, мягко скажем, не очень профессионально.

Обзор первого матча ФК «Калуга». Найдите 10 отличий

Но болельщики на стадионе этих ошибок не видели. Потому начали просмотр матча с брянским «Динамо» с хорошим настроением. К сожалению, большого удовольствия от увиденного вряд ли кто-то получил.

За весь матч хозяева поля создали половину опасного момента. Да, было много подходов к штрафной площади брянского клуба, но не более того. И это при том, что состав у «Калуги» был более чем боевой. Не хватало лишь оплота нашей обороны Александра Новицкого, который пропускал матч из-за дисквалификации. Но и без него защита «космонавтов» справилась с атакующими потугами «бело-голубых».

В итоге получился достаточно невзрачный матч. Да, это вроде бы как дерби. В таких матчах главное накал. Судя по 7 желтым и одной красной карточке, он даже был на поле. Но все равно удовольствия от такого футбола получить достаточно сложно. Тем более, что и результат нужного калужане добиться не смогли.

Команда из областной столицы вновь неудачно начинает новый сезон. В первых двух матчах калужане набирают всего одно очко. А впереди еще выезд в Белгород, где шансы у наших футболистов на хороший результат также не очень высокие.

Обзор матча «Калуга» — «Динамо-Брянск».

- Очень хороший матч получился в исполнении обеих команд. Было много борьбы, интересных ходов в обороне и атаке. Было понятно, что игра идет до гола. К сожалению, мы не смогли реализовать те моменты, которые создали у ворот противника, - прокомментировал исход матча главный тренер футбольного клуба «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. - Мне понравилось, как отреагировала команда на поражение в Курске. Некоторые футболисты вернулись в чемпионат и показали хорошую игру. Жалко только, что не победили. Претензий к игрокам по самоотдаче по этому матчу предъявить сложно.

Послематчевая пресс-конференция Константина Дзуцева.

«Калуга» — «Динамо-Брянск» — 0:0 (0:0)

«Калуга»: Бородько, Демин, Басов (Баранов, 63), Романюк (Волгин, 63), Бурдыкин, Антипов, Чуринов (Храпов, 56), Дубровин, Суханов, Семин, Яркин.

«Динамо-Брянск»: Сухорученко, Сорокин, Луппа, Васильев, Кашаев, Зенин, Дрогунов, Гордеев (Новиков А., 86), Пикатов (Ефимчук, 70), Укомский (Пугачев, 65), Молчанов (Фомичев, 65).

Предупреждены: Романюк, 32, Чуринов, 48, Бурдыкин, 56, Дубровин, 76 — Зенин, 52, Укомский, 63.

Удален: Зенин, 82 (второе предупреждение в матче).

«Квант» без шансов проиграл «Химкам»

Обнинская команда проводила второй матч против молодежи из «Химок». «Квант» явно может быть доволен победой в первом туре над раменским «Сатурном». А вот матч в Москве у наших футболистов явно не получился.

«Химки» на протяжении всей игры владели инициативой. Моментов хозяева создали много. Особенно «Квант» просел в конце первого тайма, когда «Химки» и забили свой первый гол.

В середине второго тайма хозяева оформили себе комфортное преимущество. При этом оба забитых мяча получились у «Химок» очень красивыми. В первом случае нападающий обработал сложную длинную передачу. А голевой пас во втором тайме игрок хозяев отдал пяткой.

Если бы не вратарь Виталий Яковлев, «Квант» проиграл разгромно. А так – 0:2. Дежурное поражение обнинской команды на выезде. Пугает только то, что «Квант» так и не создал ни одного голевого момента у ворот «Химок».

Обзор матча «Химки-М» — «Квант».

- Обе команды сегодня старались играть в футбол. Кроме 15 заключительных минут первого тайма был равный матч. Но в этом отрезке «Химки» имели подавляющее преимущество. Мы просто провалились, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер обнинского «Кванта» Олег Морозов. – Счет этого матча закономерен. «Химки» наиграли на победу. Так проваливаться нам нельзя. Растерялись физически и психологически. Сил нам еще не хватает. Мы не на том уровне готовности, на котором хотелось бы. Надеюсь, что по ходу турнира будем прибавлять.

Пресс-конференция Олега Морозова.

«Химки-М» Химки — «Квант» Обнинск 2:0 (1:0)

Голы: Гусейнов, 35 — 1:0; Полковников, 64 — 2:0.

«Химки-М»: Тусеев (в), Соболев, Тихонов, Калин, Массуренко (к), Шехов (Шлёнкин, 63), Максумов (Полковников, 63), Горшков, Шмаров (Трынко, 56), Жумабеков (Крохин, 72), Гусейнов (Слободян, 56).

«Квант»: Монахов (в), Исаев (Иванушкин, 68), Болтунов, Юлдашев, Геворкян, Захаров (Чаплыгин, 80), Волков (Мельников, 56), Демидов, Феколкин (Авагян, 68), Семкин, Сергулёв (Бойчук, 68).

Предупреждения: Жумабеков, 6 (грубая игра); Тихонов, 17 (грубая игра); Исаев, 22 (срыв перспективной атаки); Калин, 68 (грубая игра).

А дальше что?

«Калугу» уже в среду, 28 июля, ожидает матч 1/128 Кубка России. В столице наши футболисты сыграют против местного «Кайрата». Матч пройдет без зрителей.

В чемпионате 1 августа «Квант» ожидает тяжелый поединок со «Строгино», а «Калугу» не менее сложное испытание, особенно учитывая плотный график «космонавтов». Подопечные Константина Дзуцев в Белгороде сразятся с местным «Салютом».