Врач-реаниматолог «красной зоны»: «Паники стало меньше, но без вакцинации пандемию не победить»

В последнее время по всей России наблюдается увеличение количества заболевающих ковидом. В Калужской области число больных растёт, бьются рекорды и прошлой весны, и прошлой осени.

Мы решили узнать, что происходит сейчас в больницах из первых уст.

Эдуард Алексеевич АНИСКОВ - врач анестезиолог-реаниматолог с восьмилетним стажем работы, заведующий реанимацией для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Калужской областной больнице, рассказал нам как обстоят дела в красной зоне, что из себя представляет третья волна ковида и стоит ли вакцинироваться.

- Тяжело ли Вам было перестроиться в работе с приходом пандемии?

- Когда столкнулись с этой инфекцией, про нее мало что было известно, поэтому для нас эта работа была незнакомой.

Но, благодаря методическим рекомендациям Минздрава, согласно которым мы работали, многое становилось понятным: течение заболевания, стадии, применение лекарственной и медикаментозной терапии.

- Как относятся ваши близкие к тому, что работаете в красной зоне? Не боитесь ли сами заболеть?

- Поначалу страшно было всем. Врачи, понимая неизученность инфекции и отсутствие стопроцентного лекарства от ковида, боялись работать.

Но со временем часть людей переболела, у части людей выработались антитела. Я переболел. Мы ходим на работу, потому что понимаем, что это нужно делать.

- В последнее время наблюдается большой прирост количества заболевающих. Это и есть третья волна? Есть ли различия с предыдущими волнами?

- Да, официально объявлено, что это третья волна. И она, безусловно, отличается от предыдущих.

Закон эпидемиологии заключается в том, что каждая новая волна тяжелее предыдущей. В минувших двух течение болезни, осложнения и, к сожалению, летальные исходы мы встречали у пациентов старшей возрастной группы при имеющихся сопутствующих заболеваниях, таких как сахарный диабет, бронхиальная астма, избыточная масса тела.

Сейчас тяжёлое течение болезни, сильное поражение лёгких мы встречаем и у молодых пациентов, у беременных и родивших женщин без сопутствующих патологий. Поэтому количество людей, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких растет.

- Как обстановка внутри красной зоны? Хватает ли аппаратов ИВЛ, койко-мест?

- Наши больницы оснащены всем необходимым. В эту волну увеличилась нагрузка на реанимационные койки. Но в это же время открывается и большее количество реанимационных коек, аппаратов ИВЛ хватает.

- Как долго пациент находится на лечении? Или это индивидуально для каждого?

- Это зависит от тяжести течения заболевания. В методических рекомендациях Минздрава есть критерии для госпитализации пациента в стационар, есть критерии для выписки.

Если рекомендации соблюдены, и пациента выписывают домой, это не значит, что у пациента нет последствий. После тяжёлого течения болезни период восстановления организма может затянуться до полугода и более.

Пациент в этом случае после выписки попадает под наблюдение своего участкового врача.

- В начале пандемии пациенты очень паниковали, когда у них подтверждали COVID-19. А как реагируют сейчас?

- Сейчас народ как-то привык к тому, что заболевание есть, оно постоянно на слуху. Информации о заболевании стало больше, паники стало меньше, но появились люди, которые, так называемые, "антипрививочники", считающие, что вакцинация не нужна, что это обычная, безобидная инфекция.

Я с полной ответственностью могу сказать, что это не обычная инфекция, это тяжёлое заболевание, которое вызывает серьезное поражение лёгких.

Мы, благодаря вакцинации, преодолели такие заболевания, как корь, остеомиелит, от которых погибали маленькие детки. Сейчас мы с этим не сталкиваемся, исключительно благодаря вакцинации.

Есть календарь прививок, все знали, что это нужно делать и делали без вопросов, а сейчас встречается негатив в отношении вакцинации.

- Может у людей переживания и негатив в отношении прививок, потому что много информации о летальных исходах после вакцинации?

- На самом деле, если вакцина сделана правильно, прошли соответствующие сроки для выработки антител, летальных исходов нет.

Да, бывает, что в промежутке времени, когда антитела ещё не выработались, люди заболевают, бывает, что переносят тяжело. Но из опыта, те люди, которые прошли полный цикл вакцинации, в том числе мои родственники, они живут полноценной социальной жизнью, они не заболели.

А если и единицы заболели после вакцинации, то перенесли в лёгкой форме.

- Есть ли противопоказания к вакцинации?

- В первую очередь, наличие тяжёлых аллергических реакций. Если у человека такие реакции были, то перед прививкой обязательно нужно проконсультироваться у терапевта о возможности проведения вакцинации.

Если у человека есть выраженные сопутствующие заболевания: аутоиммунные, онкологические, вакцинацию стоит проводить только после консультации с врачом.

- Когда это закончится и закончится ли вообще?

- Это, в первую очередь, зависит от нас, от нашей ответственности за свое здоровье и здоровье близких людей.

Чтобы победить любую инфекцию, должна быть, так называемая, иммунная прослойка в обществе, которая достигается вакцинацией более 80% населения. Вот когда мы достигнем этой цифры и перейдем рубеж, тогда есть надежда, что мы победим такое стихийное течение заболевания.

Вероятно, что вирус нас не покинет и будет жить рядом с нами, но уже как обычный грипп. Он будет периодически возникать, но, если мы будем привиты, заболевания если и будут, то пройдут в лёгкой форме. Такой массовой заболеваемости, как сейчас, не будет.

- Что бы вы сказали нашим читателям?

- На данный момент, к сожалению, у нас нет лекарства, которое стопроцентно лечит коронавирусную инфекцию, поэтому лучше предотвратить заболевание, чем с ним бороться.

Поэтому призываю всех вакцинироваться - защитить, в первую очередь, себя, своих близких, знакомых.

Вакцинация - это обязательная составляющая победы над пандемией и возвращением к полноценной жизни.