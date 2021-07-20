Калужский изобретатель предложил избавиться от пробок с помощью струнных трасс

Как мы уже писали, в 2022 году в Калуге планируется строительство канатной дороги, которая свяжет «Квань» и музей космонавтики. Однако калужский изобретатель Сергей ХОЖАЕВ предложил городской мэрии альтернативу.

По его словам, избавиться от пробок в городе можно с помощью струнного транспорта.

Польза от вреда

- Есть простой способ избавиться от пробок. И с самокатами решение проблем, - говорит Хожаев. - Чтобы от вреда была польза. На днях я предложил мэрии Калуги вместо канатной дороги через Оку построить несколько струнных трасс.

Струна на порядок дешевле. К струне нужно будет подвешивать самокат и, сидя на доске самоката, ехать со скоростью до 200 км/ч. Почти все, как у промышленных альпинистов (страховочная обвязка и каска), только вместо сидушки - доска самоката.

Например, из городского парка можно будет попасть сразу на перекресток Тульской трассы и ул. Генерала Попова. А далее - на самокате. Затем Правый берег можно будет соединить и с Гагарина. А также с Анненками и далее с Силикатным и с Северным. Можно рассмотреть струну и в Турынино. Причем я предложил первый опытный образец построить за свой счет. В целом, я этой темой занимаюсь уже лет 20.

Люди ездят на самокатах с большой скоростью, в основном, потому что нужно быстро куда-то добраться. По струне они смогут преодолеть какой-то большой участок, а дальше слезть и поехать по асфальту куда надо.

Все уже продумано, включая аккумулятор, просто осталось добавить небольшую болгарку и ролик. Конечно, есть еще вещи, которые надо доработать.

Спасение от пробок

Свою идею Сергей описал на форуме промышленных альпинистов еще в 2012 году.

- Струна - это спасение от пробок и от смога, - говорит он. - И это новый сектор рынка для промышленных альпинистов.

Позже изобретатель рассказал нам, что уже не впервые предлагает свою идею администрации.

- Это должен быть прорыв. Лет 10-15 назад у меня было письмо с таким предложением администрации Санкт-Петербурга, - вспоминает Сергей. - Мне ответили, что если согласую с ленинградским университетом путей сообщения эту схему, то тогда мне могли бы разрешить построить струну через Неву. Днем это был бы аттракцион, а ночью можно будет переезжать более коротким путем, когда метро закрывается, а мосты разводятся. Окупаемость очень быстрая - несколько месяцев.

В 2017 году я был в Карачаево-Черкессии и предложил администрации то же самое. Меня поддержали, но только теоретически.

Эскизы, представленные изобретателем.

- Сейчас я уже ушел вперед, можно сделать еще проще, - говорит Хожаев о своей идее 9-летней давности. - Здесь чистая физика. Трение качения «сталь по стали» в сто раз меньше, чем трение покрышки автомобиля по асфальту. Соответственно расход топлива для перемещения по горизонтали человека раз в сто или как минимум в десять раз меньше. Это означает, что есть возможность улучшить экологию.

Говорят, что у нас дымят больше всего промышленные предприятия, но я думаю, что основной дым идет от автомобилей.

Все это я готов сделать за свои деньги, иначе это будет плохая идея.

Главное - безопасность

- Почему я предложил сделать струну именно от парка культуры и отдыха до улицы Генерала Попова? На это есть причины. Там высокие берега, поэтому потребуется меньшая высота пилона.

В парке есть риск оползней из-за рыхлого известняка. Поэтому пилон придется «заглубить» метров на десять и обойдется пилон, ориентировочно, в три миллиона рублей.

Это несколько увеличит стоимость проекта, но именно в это место с Правого берега народ приезжал веками. Здесь будет высокий пассажирский поток. Быстро окупим и разгрузим автодорогу.

Я посмотрел по карте, этот промежуток занимает почти 2000 метров. Струна будет с параболическим провисом. В зависимости от того, насколько ее нужно будет натянуть, может потребоваться поставить небольшие колонны, чтобы конструкция была чуть выше по краям. Нужно, чтобы над водой было метров десять, чтобы не цеплять катера. Это позволит обеспечить безопасность.

В зависимости от того, насколько струну нужно будет натянуть, будет определяться и высота пилонов. Высокий берег позволит строить менее высокие пилоны.

Также нужно контролировать, как человек садится на струну и сходит со струны. В начальном этапе должен стоять контроллер на обоих концах струны. И эти контроллеры обязаны уметь оказать помощь, если вдруг у пассажира сломается привод и он «зависнет» на струне. Это решает проблему безопасности.

Самая дешевая канатная дорога обойдется в несколько миллионов рублей, но она окупается, я думаю, за несколько месяцев.

Остается только ждать

В целом, такое решение, по мнению Сергея Хожаева, помогло бы улучшить экологию, а люди смогли бы добираться до нужного места всего за несколько минут, что поспособствовало бы избавлению от пробок.

К сожалению, на данный момент нет информации по поводу реализации проекта Сергея.

- Возможно, предложение рассматривается, но от профильных управлений ответа пока не было, - сообщили нам в горуправе.

Останется ли задумка изобретателя на бумаге, или все-таки ее дадут воплотить ее в жизнь, покажет время.