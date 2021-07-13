Дороги, фонтаны, цветы: как Калуга готовится к 650-летию

До юбилейного Дня города осталось полтора месяца. Несмотря на аномальную жару, в Калуге продолжается подготовка к празднику.

Новые скверы, барельефы и место для спортивной площадки

На улице Гагарина Барельефы «Космос» и «Математика» на фасаде здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института материалов электронной техники (ВНИИМЭТ) готовят к реставрации.

Восстановительные работы начнутся с мозаичного барельефа «Космос». Сначала очистят бетон и мозаику, чтобы выявить все дефекты и утраты поверхности, после чего будет выполнен монтаж утраченной смальты и заделывание трещин в бетоне. На заключительном этапе работ поверхность покроют силикатным лаком на водной основе с включением светлого пигмента для создания единого тона.

Далее рабочие приступят к восстановлению барельефа «Математика».

- Здесь значительно больше утрат бетонных деталей, - отметил главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Потребуется восстановление каркаса и скульптурных форм из бетона. Остальные работы по аналогии с первым барельефом. Процессы кропотливые, для нас главное - качество.

На «Северном» отметят юбилей Калуги в новом сквере.

Городской голова Дмитрий Денисов посетил новый сквер в микрорайоне «Северный». Благоустроили территорию на улице Дорожной благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Жители сами могли выбрать те места города, которые хотели бы видеть обновленными.

В 2020 году успешно завершился первый этап благоустройства сквера: вымощены плиткой дорожки, установлены фонари, скамейки и детский игровой комплекс. В апреле благоустройство продолжилось: два нижних уровня аккуратно вымостили тротуарной плиткой, на верхней террасе выровняли землю, залили бетонные основания под облицовку парклета и приступили к монтажу малых архитектурных форм. Большинство из них изготовлены из дерева.

— Дерево в наших широтах достаточно долго служит, - подчеркнул Дмитрий Денисов. - Все наши бревенчатые дома стоят сотни лет, поэтому отвечаем на вопрос скептиков: дерево – самый теплый материал из всех возможных, и его характеристики по долговечности зависят только от эксплуатации.

Новый сквер на «Северном» должен стать притягательным для жителей местом, где будут проводиться праздники.

Калужане получат и новый спортивный комплекс и тренажеры на старом месте.

Спортплощадка в сквере Волкова будет сохранена, но переместится на 30 метров. В одном из излюбленных мест для отдыха калужан начинается благоустройство. В 2021 году здесь появится физкультурно-спортивный комплекс открытого типа.

Подрядчик начал подготовительные работы на территории. После того, как уложат асфальт, оборудование вернут, и жители смогут возобновить тренировки.

Дороги, отремонтированные в Калуге в 2021 году, прошли проверку.

Дороги по ГОСТу

Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов опубликовал экспертное заключение о качестве уложенного асфальта на дамбе, мосту и Тульском шоссе. Согласно документам, дорожное покрытие полностью соответствует ГОСТу.

- К сожалению, некоторые граждане усиленно разгоняют фейки по поводу качества ремонта. Интересующиеся могут посмотреть официальные документы, — написал градоначальник у себя в соцсетях.

Тем, кто распространяет недостоверную информацию, Дмитрий Денисов напомнил об ответственности.

Гапомним, Гагаринская развязка и дамба Яченского водохранилища получили новый асфальт в конце июня.

400 тысяч цветов будут высажены ко Дню города.

Цветут цветы

Несмотря на аномальную жару, сотрудники «Калугаблагоустройство» высадили цветы на территории площади Победы. Городской голова Дмитрий Денисов в социальных сетях сообщил о том, что на каждый цветник разрабатывается индивидуальный дизайн и эскизный план, согласно которому осуществляется высадка «летников». Проходит это с учетом рисунка клумбы, плотности посадки и климатических условий средней полосы.

Ассортимент цветов весьма разнообразен: Бегония розовая, Цинерария, Ирезине, Сальвия, Кохия, Агератум, Колеус красный...

- Стараемся, чтобы город был красивым к празднику, и просим жителей Калуги, уважая наш труд, любоваться цветами, не выдергивая их и не вытаптывая, — отметила мастер участка зеленого хозяйства «Калугаблагоустройство» Анна Ставнийчук.

На данный момент из восьми тысяч квадратных метров цветников осталось благоустроить около двух тысяч. После того, как летние сорта отцветут, будут высажены многолетники.