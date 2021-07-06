Вместо фестиваля "Без рамок" в Калуге попрыгали на Кенгу Джампс

В пятницу, 2 июля, на набережной Яченского водохранилища должен был состояться творческий фестиваль «Без рамок», однако в горуправе произошла путаница. Фестиваль перенесли, но уведомить об этом забыли. Он запланирован на 9 июля. Однако активным калужанам никакие отмены не страшны - занятия найдутся. Ближе к вечеру того же дня на набережной прошла бесплатная тренировка по Кенгу Джампс. Присоединиться мог любой желающий.

Корреспондент kp40.ru, пришедший на фестиваль «Без рамок» в предвкушении сочных снимков клоунов, живых статуй, акробатов и прочих творчески активных калужан, не преминул воспользоваться случаем и присоединился. Правда, не с кенгу джампсами, а фотоаппаратом.

Что из этого вышло - в нашем фоторепортаже ниже.

Кенгу Джампс - это ритмичные аэробные занятия на специальных «прыгучих» ботинках. Направление довольно молодое - зародилось около 5 лет назад в Израиле для реабилитации пациентов после травм. Внешний вид ботинок отличает дугообразное основание с пружиной, которое снижает нагрузку на суставы и позвоночник, корректирует осанку, подтягивает мышцы. А в области ступни они очень напоминают роликовые коньки.

- Ботинки подбираются в зависимости от веса участника и размера его ноги, - отмечает фитнес-тренер Евгения ЯКОВЛЕВА, - Если придет человек весом 100 килограммов, мы ему дадим пружину усиленную, маленькой девочке – ослабленную.

Крайний раз бесплатную тренировку проводили в сквере Ленина на День молодежи, 27 июня.

Музыка во время тренировки играет на полную катушку. Отправная точка в выборе песен из плейлиста меломана - настроение!

Чтобы приобрести для своего удовольствия и здоровья такую обувь, нужно хорошенько врезать по кошельку: одна пара стоит примерно 20 000 рублей.

Несмотря на то, что калужанка Юля впервые попробовала себя в этом деле, справилась на все сто.

Без селфи никуда!

И рок-н-ролл потанцевали...

...И в "Ручеёк" поиграли...

По словам организатора, много тренировок будет в августе, в том числе и на День города. А ближайшая - через пару недель.

Вообще же стоит отметить, что обновленная набережная потихоньку оживает. По вечерам туда приходят и приезжают довольно много людей, так что будем надеяться, что количество интересных и разных событий тут будет только множитсья.