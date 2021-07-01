Калужская улица отрезана от города, жильцы сами чинят дорогу, а чиновники даже технику в помощь давать не хотят

На днях калужанка Анастасия Лукащук задала вопрос губернатору области Владиславу ШАПШЕ на его странице в ВК. Ее интересовало, обслуживается ли дорога по улице Писарева, на которой она живет, хоть кем-нибудь? На этой улице порядка 35 частных домов, построенных ещё в 30-х годах прошлого века.

Комментарий сопровождался фотографией заросшей дороги без асфальта больше похожей на лесную тропу. Улица находится в районе Канищево, а это, как известно, черта города Калуги.

- Деревья падают, пилим и убираем сами. А их столько стоит уже вот-вот упадущих старых по улице! Дети гуляют! Столько семей живёт, - написала женщина. – Дорога вся размыта! Ездить невозможно. Вот ответьте, хоть кто-то должен за этим следить? Или это норма.

Пешеходный мостик, который связывает улицу Писарева с цивилизацией.

Мы связались с Анастасией и поговорили о ее проблеме. Оказалось, что улица Писарева отрезана от микрорайона Северный рекой Терепец. Заехать туда можно только со стороны Малинников.

Через реку проложен хлипкий металлический пешеходный мостик. Освещения на улице нет. Зимой дети в кромешной тьме ходят в школу. В холодное время года невозможно проехать из-за снега или льда, в теплое и межсезонье из-за грязи после дождей.

А этом году приключилась новая беда – из-за гроз и проливных дождей начали падать старые деревья. Когда их будут вывозить, и будут ли, непонятно.

Жители улицы неоднократно обращались в разные городские инстанции, но безрезультатно. Что могут, делают своими силами. Например, отсыпали большую часть дороги щебнем. При этом материал они купили сами, а у властей просили хотя бы технику дать для этого, но им отказали.

- 100 тысяч - это те деньги, которые потратили лично мы, чтобы отсыпать дорогу хоть чуть-чуть, - пояснила Лукащук. – Но это капля в море.

Люди уже теряют надежду и веру во власть, не видят смысла куда-то ещё жаловаться.

Начальник отдела Ольговских сельских территорий управления по работе с населением Владимир ШУЛЕШКО пояснил нам, что в настоящее время заключается контракт с новым подрядчиком, который будет осуществлять грейдирование (выравнивание дорог), окос и вывоз упавших деревьев. На улицу Писарева он обещал их отправить в первую очередь.

Шулешко подтвердил, что граждане неоднократно обращались к нему с просьбой благоустроить дорогу на этой улице, а он в свою очередь перенаправлял жалобы в региональное управление архитектуры и градостроительства.

- Город содержит только существующие дороги. А здесь дороги нет. Её нужно строить, - говорит Владимир Шулешко. - Но от управления из года в год приходит один и тот же ответ, что в бюджете текущего года расходы не предусмотрены, возможно, утвердим в бюджете на следующий год.

В ходе разговора нам стало понятно, что Владимира Шулешко сильно задело, что местные жители не видят работы его отдела, и он поделился с нами своей болью.

Когда местные жители скидывались на отсыпку дороги, то попросили власти помочь с техникой, но не получили ее.

Как оказалось, ведомство курирует более 20 деревень. Зимой городским службам не хватало техники - столько навалило снега, что даже в центре города они чистить улицы не успевали. Сейчас везде сельские дороги размыты, а их руки тоже связаны. Своего материала у ведомства нет, а когда выделяют щебень, им приходится расставлять приоритеты.

По словам Шулешко, на участке этого отдела есть села, где нужны даже не дороги, а хотя бы подъездные пути. Там старики живут, а к ним скорая медицинская помощь не может проехать.

- Если бы была моя воля, я бы во всех селах и деревнях все дороги сделал, - говорит Шулешко.

Но затем зачем-то завел традиционную чиновничью песню в духе «сами виноваты», посетовав, что не понимает зачем люди покупают дома там, где дорог нет?

- Я бы не купил дом на улице Писарева, - сказал Шулешко.

Чтобы хоть как-то привести дорогу в порядок, местные жители вложили в нее 100 тысяч своих кровных рублей, но ее размывает во время дождей.

Мы не знаем, почему люди покупают дома в таких местах. Можем только предположить, что у одних попросту нет денег, чтобы покупать жилье в более комфортабельных районах, а другие здесь выросли, живут сызмальства и покидать насиженные места не хотят.

Но что мы знаем точно, люди, которые вкладывают свои собственные деньги туда, куда их обязаны вкладывать чиновники, не заслуживают в свой адрес тех некорректных и несправедливых слов, которые позволил себе дорогой Владимир Шулешко.