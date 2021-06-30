Тульские футболисты выиграли турнир в Калуге

В областном центре прошел финальный этап первенства СФФ «Центр» среди воспитанников спортивных школ 2010 года рождения. В турнире приняли участие команды из Калуги, Тулы, Обнинска, Волгограда, Липецка, Воронежа, Брянска, Курска, Тамбова и Смоленска.

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