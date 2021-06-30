Тульские футболисты выиграли турнир в Калуге
В областном центре прошел финальный этап первенства СФФ «Центр» среди воспитанников спортивных школ 2010 года рождения. В турнире приняли участие команды из Калуги, Тулы, Обнинска, Волгограда, Липецка, Воронежа, Брянска, Курска, Тамбова и Смоленска.
В финале футболисты из Тулы одолели сборную волгоградской футбольной школы имени Леонида Слуцкого.
Лучшими среди представителей Калужской области стали игроки обнинского «Кванта». Футболисты из первого наукограда заняли четвертое место. Команда школы «Калуга» заняла 12-ое место, игроки «Торпедо» финишировали на девятой позиции.
Лучшим бомбардиром турнира стал калужанин Иван Кирюшин. Воспитанник спортивной школы «Торпедо» забил в ворота соперников 10 голов.
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