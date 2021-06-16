Спектакль окончен: как калужские футболисты завершили сезон

В первенстве России среди команд Профессиональной футбольной лиги прошли матчи заключительного тура. Клубы из Калужской области в завершающих поединках выступили по-разному, а вот итог сезона вряд ли устроит болельщиков обеих команд.

Разгром «красных»

Футбольный клуб «Калуга» на своем поле принимал смоленскую команду «Красный». Коллективы, по сути дела, перед последним матчем не имели никаких задач. Калужане могли лишь порадовать напоследок своих немногочисленных болельщиков, которые пришли на игру в будний день к 17:00 на стадион в Анненках.

Правда, матч начался ближе к 6 вечера. Задержка игры негативно сказалась на действиях футболистов «Калуги». Так на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер «космонавтов» Константин Дзуцев.

Полузащитник гостей Роман Куражов открыл счет уже на восьмой минуте. После этого калужане стали приходить в себя. Константину Дзуцеву даже пришлось сделать замену на 26-ой минуте. Сергей Храпов, который выполняет больше оборонительную работу, уступил свое место лучшему бомбардиру нашей команды Артему Яркину.

Основные проблемы для «Красного» калужане создали со стандартных положений. Один из самых надежных защитников «космонавтов» Александр Новицкий на 36-ой минуте переправил мяч в ворота после подачи углового.

Под самый занавес первого тайма капитан хозяев поля Юрий Дубровин также преобразовал стандарт в гол. 2:1 – с таким счетом на табло футболисты ушли на перерыв.

Во втором тайме «космонавты» добили соперника. Вернее, «Красный» сам загнал себя в угол. На 47-ой минуте защитник Никита Маньков и вратарь гостей Павел Ковалев привезли третий гол в свои ворота.

А форменный разгром калужане оформили в последние десять минут матча. Второй мяч в этой игре забил Дубровин. К капитану с забитыми голами присоединились Денис Романюк и Артем Яркин. Отметился в этом матче и Николай Суханов. Полузащитник отдал четыре голевых передачи.

«Калуга» разгромила соперника из Смоленска в заключительном матче сезона.

6:1 – «Калуга» на мажорной ноте завершает сезон. Правда, седьмое место в турнирной таблице от этого вряд ли становится слаще.

- Мы плохо начали сегодняшний матч. Допустили давление на наши ворота, нам забили гол. Затем взяли игру под свой контроль. Забивали со стандартных положений, после хороших атак. Мы полностью владели преимуществом в матче. И заслуженно победили, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера ФК «Калуга» Константина Дзуцева.

ФК «Калуга» - «Красный» (Смоленск) – 6:1 (2:1)

Голы: Новицкий, 36, Дубровин, 42, Маньков, 47 (автогол), Дубровин, 82, Романюк, 84, Яркин, 90 – Куражов, 8.

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Семин (Харченко, 90), Чуринов (Демин, 83), Романюк (Манукян, 83), Баранов (Волгин, 67), Храпов (Яркин, 26), Антипов, Дубровин, Бурдыкин, Суханов.

«Красный»: Ковалев (Дворяшин, 70), Рубчинский, Маньков, Куражов, Шакая, Федоров, Кашперский (Аненков, 81), Шилов, Волчков, Дроздов (Марин, 46), Беляков (Суханов, 81).

Предупреждены: Храпов, 23, Суханов, 34, Новицкий, 76 – Шакая, 32.

Битва аутсайдеров

В Подмосковье встретились две команды, которые с самого начала чемпионата обосновались в подвале турнирной таблицы.

Даже по количеству замен, которые произвели главные тренеры в этом матче, можно судить о небольших кадровых возможностях клубов. «Металлург» вовсе весь матч провел в одном составе. У «Кванта» по ходу матча появились три новых футболиста.

Все главные события в этой встрече произошли после перерыва. Нападающий хозяев поля Максим Обольский открыл счет на 66-ой минуте. А катализатором активных процессов на футбольном поле стал Павел Барбашов. Нападающего «металлургов» удалили на 81-ой минуте матча. После чего игра пошла еще веселее.

На 89-ой минуте форвард «Кванта» Алексей Сергулев сравнял счет. Казалось, что ничья станет логичным завершением игры в Московской области. Но с этим был не согласен Егор Родный, который в компенсированное время во второй раз огорчил вратаря «Кванта» Алексея Монахова.

«Квант» уступил в Видном.

«Металлург-Видное» (Видное) – «Квант» (Обнинск) – 2:1 (0:0)

Голы: Обольский, 66, Родный, 90 – Сергулев, 89.

«Металлург-Видное»: Бурыченков, Демченко, Клочков, Негода, Родный, Андрияхин, Рыжов, Иващенко, Бабков, Обольский, Барбашов.

«Квант»: Монахов, Болтунов, Юлдашев, Геворкян, Семкин, Волков (Боячук, 67), Демидов (Абрамов, 15), Петрушин, Феколкин, Сергулев, Авагян (Житников, 62).

Удален: Барбашов, 81.

Предупреждены: Андрияхин, 28, Родный, 65, Обольский, 67 – Феколкин, 43, Юлдашев, 87.

Турнирная таблица третьей зоны первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги

Заключение

Сезон для футбольного клуба «Калуга» получился очень противоречивым. По объективным причинам команда потеряла очень много очков осенью. Коронавирус и травмы обескровили «космонавтов».

Но весной команда Константина Дзуцева была одной из лучших в третьей зоне. В семи домашних матчах калужане заработали 18 очков. Одно поражение от «Строгино» было во многом случайным.

В итоге – седьмое место.

А вот у «Кванта» дела обстоят намного хуже. Уж слишком много ошибок допускают футболисты из Обнинска. Отсюда и закономерный результат – только 13-ое место среди 16 команд .