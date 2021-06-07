Ковидные шутки в декорациях ХIХ века: белорусский театр показал калужанам «Короля вальса»

С 3 июня в калужской драме гостил Белорусский музыкальный театр.

Свои гастроли артисты открыли мюзиклом «Еврейское счастье», а в прошлую пятницу для калужан со сцены прозвучала музыка австрийского композитора Иоганна Штрауса в рамках оперетты «Король вальса» от режиссера-постановщика Зинаиды Вержбицкой.

Мюзиклы и оперетты – это, как известно, жанры не для всех. Но удалось ли белорусам впечатлить сурового калужского зрителя (и, пожалуй, слушателя)?

Об этом – в нашей рецензии ниже.

Освещение было настоящим украшением сцены.

Даже старушка пританцовывала

Как только дирижер Николай Макаревич стал экспрессивно двигать руками без устали, прозвучала знакомая многим зрителям музыка. Известные мотивы оценила даже припозднившаяся старушка с тростью, которая шла к своему месту, очаровательно приплясывая в ритм вальсу Штрауса.

Однако в зале мигом послышались и негативные комментарии.

- Вот не люблю я мюзиклы, - вздохнул мужчина средних лет, жалуясь своей жене.

- Я вообще не понимаю, о чем они поют, - выдавив нервный смешок согласилась с ним супруга, намекая на специфическую манеру исполнения, характерную для оперетт.

И, действительно, порой исполнители брали настолько высокие ноты, от которых разве что стекло на стаканах не трескалось. Всё по законам жанра.

Но если приложить некоторые усилия и настроиться на определенный лад, то живая музыка мало кого оставит равнодушным. Все-таки есть в ней что-то манящее.

А через некоторое время и скептически настроенные зрители, уже не могли оторвать взгляд от сцены.

Со всех сторон вокруг меня засветились экраны телефонов со включенными на них камерами. Калужане фотографировали действо на сцене даже несмотря на запрет съемки в зале.

Костюмы пестрили деталями.

Дамы в шляпках и кавалеры в цилиндрах

- Оперетта "Король вальса" на музыку Иоганна Штрауса — это попытка погрузиться в романтическую атмосферу старой доброй Европы, когда жил и творил великий Штраус, - говорится на сайте театра о спектакле.

И, действительно, когда на сцене появились декорации, началась самая настоящая магия, перенесшая зрителя во времени прямиком в музыкальную столицу Европы ХIХ века - Вену.

Художнику-постановщику Илье Подкопаеву удалось очень хорошо передать то самое настроение высшего общества, которым славились те времена. На переднем плане красовались круглые столы с оборчатыми скатертями и ажурные лестницы, а позади виднелся фрагмент здания с цветочной лозой. После антракта декорации сменились бальным залом с колоннами и лепниной, а под потолком повисли старинные люстры.

Нельзя не отметить и работу с костюмами. Художница Виктория Тя-Сен нарядила героинь в безумных размеров многослойные платья и изящные шляпки, а мужчины, как и полагается, с гордостью носили строгие смокинги и цилиндры.

Однако всю кропотливую командную работу объединил именно свет, без которого действие выглядело бы не так эффектно. Он буквально оживил сцену: блестки на костюмах засверкали так, что актеры блистали, но уже в буквальном смысле, переливаясь разными цветами. Также свет подчеркивал важные сюжетные моменты: прожектор освещал поющих артистов, оставляя в тени второстепенных для определенной сцены персонажей. Впечатлила и передача настроения: во время некоторых сцен завораживало мистическое фиолетово-зеленое освещение, а в романтические или печальные моменты свет затухал.

- Оттенки ласкают глаза будто бархатом. Такого эстетического удовольствия просто от лицезрения расцветок и тонов я ещё никогда не получал. Оказывается, и такое возможно, - напишет позже в Сети один из калужан, посетвиших действо. И с ним нельзя не согласиться.

С технической стороны подвели разве что микрофоны. Они были слишком чувствительными, из-за чего можно было без особых усилий услышать дыхание танцующих актеров. Но в целом это практически не мешало.

Образы актеров не давали заскучать.

«Я был в маске!»

Не секрет, что Штрауса по праву называли королем вальса. И в одноименном спектакле нашлось место не только музыке композитора, но и его прообразу.

Того самого короля вальса без труда можно узнать в Густаве Штайне – гениальном композиторе, который по сюжету должен был жениться на восходящей звезде – певице Эльзе Вирт. Их помолвку захотела разорвать Эдит Флавон, углядевшая в Эльзе соперницу.

Само собой, история эта вымышленная. Но от этого она не стала хуже: на сцене происходило самое настоящее игропрестольство с дворцовыми интригами и ожидаемым разоблачением в конце.

К тому же, хоть большая часть спектакля бережно сохраняла атмосферу прошлого, не обошлось и без злободневных шуток, которые слегка осовременили подачу.

- Я путешествовал по Китаю, – прозвучало со сцены, после чего последовало уточнение: - Я был в маске!

Зрителям, судя по пронесшейся по залу волне смешков, коронавирусный юмор пришелся по душе.

В итоге, как только упал занавес зал взорвался аплодисментами, которые долго не умолкали. Хлопала даже та парочка, которая в начале постановки выражала недовольство жанром. А лучшей оценкой белорусской труппе стала реплика, подслушанная после спектакля.

- Я не люблю мюзиклы, - вновь прозвучала уже знакомая фраза, в этот раз сказанная одной из зрительниц своей подруге уже на выходе из театра. – Но этот прям шикарен!