Планерка у Дмитрия Денисова: ремонт Гагарина, безопасность детей, "Феникс" будет жить

В понедельник, 31 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб. Полная запись доступна на личной странице Денисова в ВК.

В Калуге была представлена концепции оформления города к 650-летию областной столицы.

На стиле

Первая часть планерки была посвящена концепции оформления города к 650-летию областной столицы. Главный архитектор Алексей КОМОВ рассказал об основных элементах, которые будут использоваться в качестве украшения Калуги.

Главными цветами праздника станут синий, красный, желтый и белый. Они будут использованы при оформлении флагов, баннеров, роллеров и консолей.

- Иногда нас упрекают увлечением излишней советской или космической стилистикой, - сказал Алексей Комов. - В юбилейной концепции создается яркий запоминающийся образ, который не спутать ни с каким другим городом. Потому что каждый элемент является гордостью Калуги - архитектурные достопримечательности, героическое прошлое, космическая самобытность. Все это некий визуально читаемый код. Его, повторюсь, не спутать.

Помимо привычной уже для калужан стилистики, которую можно было увидеть на конструкциях «Новогодней столицы» и юбилея первого полета человека в космос, предложены несколько свежих и неожиданных вариантов.

К примеру, планируется, что карта «Тройка» будет распространяться в Москве и в нашем городе с элементами юбилейного стиля Калуги. Таким образом можно будет привлечь дополнительных гостей в областную столицу.

Предлагается также использовать образ известных калужских достопримечательностей, даже если они и не сохранились до нашего времени. Например, Московские ворота. Их прообразы могут быть установлены в виде различных информационных конструкций в ключевых местах города.

- Была проведена серьезная работа. Все задуманное будет реализовано. Результаты работы мы представим калужским предпринимателям из туристической индустрии, общепита, гостиничного бизнеса. Чтобы они использовали этот стиль в оформлении своих объектов, - отметил Дмитрий Денисов. – Прошу калужан поделиться своими впечатлениями от представленной концепции. Принимаются конструктивные замечания.

В управлении экономики и имущественных отношений города добавили, что юбилейный брендбук уже выслан обладателям знака «Калужское гостеприимство».

До конца недели асфальт уложат от улицы Гагарина до улицы Энергетиков.

Дороги

В Калуге продолжается ремонт дорог въездной группы. В минувшие выходные работы приостановились из-за обильных осадков. Поэтому были скорректированы и сроки окончания ремонта.

- Из-за погоды на прошедших выходных велась только подготовительная работа: очистка и поднятие ливнеприемных решеток. Долгосрочный прогноз показывает, что в ближайшее время погода наладится, - рассказала, находясь на развязке Гагаринского моста, директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. – 1 июня начнется укладка асфальта от улицы Гагарина в сторону Генерала Попова. Движение будет организовано по отремонтированному направлению.

Подрядная организация планирует организовать работу тремя укладчиками и пройти проблемный участок с большим трафиком как можно быстрее. Планируется, что уже до конца недели асфальт будет уложен от улицы Гагарина до улицы Энергетиков. Также ремонт завершат на подмостовых развязках и дамбе. Движение общественного транспорта и личных автомобилей больше не будет приостанавливаться.

В связи с ремонтом городской голова попросил калужан набраться терпения и продумывать свой маршрут на работу и домой.

- Неудобства, конечно, будут. Нужно немного потерпеть. Есть альтернативные пути, - сказал градоначальник. - В эти дни я попрошу калужан воздержаться от использования этого маршрута. Можно использовать Южный обход, Анненскую развязку, чтобы добираться до дома.

Дорожная проблема в Лихунах должна быть временно решена.

Лихун

Еще один больной вопрос для многих калужских семей связан с многострадальной деревней Лихун. В ближайшее время их дорожная проблема должна быть временно решена.

- С прошлого четверга мы начали завозить материалы для обсыпки дорог в Лихунах. Завезли 45 машин, - прокомментировал ситуацию начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - В связи с тем, что сейчас идут дожди, мы складируем все материалы на площадке возле деревни Доможирово. При хорошей погоде, через 3-4 дня, начнем отсыпку и разравнивание. Работы планируем начать с улицы Жемчужной.

Дмитрий Денисов также напомнил, что строительные материалы после разбора временных дорог Северного обхода также пойдут в Лихуны.

В калужских школах и детских садах появится современная система безопасности.

Безопасность детей

После казанской трагедии не утихают споры о том, как обезопасить калужских детей в школах и детских садах.

- Нам нужно принципиально менять систему охраны школ, детских садов и других важных объектов. Мы все-таки в 21-м веке живем, - отметил градоначальник. - На территории Калужской области есть успешный опыт внедрения для этих целей современных информационных технологий. В том числе с распознаванием лиц на входе. Калуга достойна того, чтобы у нас были самые современные системы. В базу данных будут внесены лица всех школьников, учителей, родителей, которые приходят за детьми. В случае если в периметр школы заходит посторонний человек, охраннику сразу же поступает сигнал. Эта система может также взаимодействовать и с нашими правоохранительными органами.

По словам Дмитрия Денисова, в Калуге должны быть оснащены такой системой безопасности все школы.

- Человеческий фактор при осуществлении охранной деятельности должен быть сведен к минимуму. Это затратные мероприятия. Но город на это пойдет, чтобы обеспечить безопасность наших детей, - подытожил Дмитрий Денисов.

За благоустройство набережной Оки проголосовало большинство калужан.

Выбор в пользу Набережной

В 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроена набережная Оки. Это общественное пространство набрало больше всего голосов по результатам голосования.

- Это долгожданный объект. Понятно, что горожане ждали большего – от Гагаринского моста до Турынинского. Но городские власти вместе с калужанами приняли решение начать с благоустройства первого этапа. Это территория, на которой в свое время были выполнены мероприятия по берегоукреплению. В настоящий момент мы приступили к разработке полноценного проекта, - сказал городской голова.

Работу над проектом благоустройства набережной планируется завершить до конца этого года.

Залайкать вопрос

В этот раз на планерке появилось еще одно нововведение. Вопрос, который набрал в группе градоначальника в ВК наибольшее количество лайков, озвучили на совещании. Он касался дома номер 27 по улице Хрустальной. Один из калужан спросил, когда территория вокруг жилого строения будет облагорожена.

- Уже разработана проектно-сметная документация, она прошла экспертизу, - сказала начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН. – Планируется обустроить 330 метров дороги, две полосы движения, сделать ливневку и освещение. Срок строительства составит 4 месяца.

«Феникс» получит всестороннюю поддержку.

«Феникс» будет жить

В Калуге остановил работу центр реабилитации диких животных «Феникс». Об этом в субботу, 29 мая, сообщила директор организации Вероника Матюшина.

Причина - неожиданно появившийся собственник земельного участка, на котором располагается центр сейчас.

- Городские власти всегда будут на стороне социально-ориентированных организаций. В прошлом году мы приняли решение о дальнейших шагах легализации приюта. В любом случае «Феникс» будет жить. Мы окажем всестороннюю поддержку этим замечательным людям, которые долги годы занимаются помощью животным, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Денисов.

В ближайшее время городские власти встретятся с руководством «Феникса» и правообладателями земельного участка, чтобы найти выход из ситуации.