В Калуге остановил работу центр реабилитации диких животных «Феникс»

Об этом в социальных сетях сообщила директор центра Вероника Матюшина. «Феникс» останавливает работу уже не первый раз.

- Участок, на котором мы стоим и который нам передал город, но пока без оформления документов, преподнёс нам сюрприз в виде бывшего арендатора, - написала Матюшина. - Арендатор оформил право собственности на капитальное строение, коим является фундамент, ещё в 2013 году и теперь собирается там открыть свой бизнес.

Центру придётся переехать. Участков для нас нет. Мы посмотрели кое-что, но на карте одно, на деле окажется другое. На освоение нового места нужны средства, люди, силы, чего у нас уже нет.

Пока будем искаться решение, «Феникс» всю работу приостанавливает. В случае неблагоприятной для нас ситуации, животные передадутся в зоопарки. Таково моё решение.

«Калужский перекресток» часто публиковал материалы о центре «Феникс». Вот один из них.