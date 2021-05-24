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Художественная гимнастика и цыганские песни: чем калужские выпускницы покоряли жюри

Сергей ПЕТРОВ , Фото: Вадим Рыбаков.
Опубликовано: 24.05.2021 19:00 0 466
Художественная гимнастика и цыганские песни: чем калужские выпускницы покоряли жюри

В субботу в Калуге подошел к концу очередной учебный год. В школах отгремели последние звонки, и выпускники отправились готовиться к ЕГЭ. Однако девятерым выпускницам предстояло перед этим еще одно испытание. В воскресенье, 23 мая, на сцене инновационного-культурного центра прошел финал ежегодного конкурса «Стильная выпускница-2021». Он стал десятым по счету. Юбилейным.

- К сожалению, одна из финалисток не смогла принять участие в соревновании и снялась с него, - рассказывает организатор конкурса VIP-стилист Светлана ТАЛЬЯНОВА. – Уже после отбора в число финалисток она получила травму, и врачи запретили ей принимать участие в состязании. Так что, к сожалению, она снялась с соревнований и в финале приняли участие 9 выпускниц, вместо запланированных десяти.

Финальные состязания состояли из трех этапов – фотосессия, творческий конкурс и конкурс стиля.

В рамках первого жюри предстояло оценить фотогеничность конкурсанток по фотографиям, сделанным в ходе фотосессии. В творческом конкурсе выпускницам предстояло продемоснтрировать свои таланты и девчонки смогли удивить.

Чего только стоит вынос всех медалей, который устроила выпускница школы №26 Мария Попова. Или выступление Маргариты Романовой – выпускницы школы №17 и победительницы читательского голосования на сайтах www.kp40.ru и kaluga.kp.ru, получившей спецноминацию от нашего медиахолдинга. Как оказалось, Маргарита профессионально занимается художественной гимнастикой, является победительницей многих конкурсов и за 5 минут, которые отводились ей на выступление сумела показать все свое мастерство.

Однако вне конкуренции в этот день оказалась Дарья Фадеева. Ее вокал не только потряс членов жюри, но и заставил дрожать стены ИКЦ.

Как следствие, первый приз жюри отдало именно ей. Однако корона победительницы стала не единственной, надетой на голову Дарьи. Так получилось, что в юбилейный год конкурса «Стильная выпускница-2021» мнение зрителей и жюри совпало. Приз зрительских симпатий по итогам голосования в зале, также достался Дарье. А учитывая победу в номинации Мисс Артистичность, на голове Дарьи после подведения итогов красовалось сразу три короны!

На этом конкурс был завершен, а выпускниц будущего года уже сейчас приглашают записаться в отборочный тур конкурса «Стильная выпускница-2022». Его финал также состоится в мае, сразу после того, как отгремит последний звонок.

Дарья Фадеева, гимназия №24 (слева)

Мисс Стильная выпускница-2021, Мисс Артистичность, Приз зрительских симпатий по итогам голосования в зале.

Маргарита Мельник, школа №17 (справа)

Мисс Энергичность, Приз зрительских симпатий от читателей «Калужского перекрестка» и «Комсомольской правды - Калуга».

Дарья Афонина, лицей №9

Мисс Творчество

Владислава Кривенкова, школа №11

Мисс Фото-модель

Влада Майкова

Мисс Интеллект

Александра Давыдова, школа №45 (Кошелев)

Мисс Романтичность

Мария Попова, школа №26

Мисс Красота речи

Светлана Бражникова, лицей №36

Мисс Лидерство

Ольга Вивальди, гимназия №24

Мисс Дефиле

Сергей ПЕТРОВ , Фото: Вадим Рыбаков.
Опубликовано: 24.05.2021 19:00 0 466
Тэги: общество
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