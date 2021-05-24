Бесконечные заборы и отсутствие пандусов: что происходит в двух новых парках Калуги

Одними из самых обсуждаемых тем в Калуге в последнее время стали преобразование парка на улице Марата, из которого убрали ротонду и посадили там новые деревья, а также снос купола рынка.

В последнее время это место терпит крупные изменения, а калужане активно следят, что же там творится и насколько происходящее соответствует обещаниям властей.

В парке появились деревья, но стало ли от этого лучше и насколько возможно сейчас гулять по скверопарку?

Мы решили выяснить это и отправились на прогулку в субботу, 22 мая. Итоги нашего похода – в репортаже ниже.

На входе гостей парка сразу же встречает стройка. Работа кипит.

Цветочная клумба, как и посетители, упирается в забор, за которым идет создание нового фонтана.

Обойдя забор, все-таки получается застать зеленеющие и краснеющие деревья.

На детской площадке кипит жизнь.

В общем и целом, если закрыть глаза на стройку и связанные с этим проблемы, в скверопарке все то же, что и всегда. Отдыхающие заняты своими делами, строители своими.

Тем временем по другую сторону забора скверопарка во всю продолжается снос купола. Мы сумели запечатлеть последние деньки здания. Если раньше под словом купол подразумевался весь крытый рынок, то теперь он купол как есть. Просто купол. Один только купол...

В парк возле музея космонавтики мы решили пойти, чтобы посмотреть на пандусы. Точнее, на их отсуствие. В соцсетях многие жалуются на то, что с коляской туда сложно попасть, а о безбарьерной среде в этом месте можно попросту забыть.

Мы убедились, что, действительно, проблема есть.

Большая часть людей посещают территорию из парка. И сразу - пандуса нет.

На большей части лестниц молодым мамам приходится просить о помощи. Кому-то перенести тяжелые коляски помогает муж, кому-то - случайный знакомый, или просто незнакомец, который не остался равнодушным и не смог пройти мимо.

- До красивых мест на набережной отсюда не добраться, - рассказывает мама малыша Татьяна Семина. – В целом в парке хорошо, но, например, к обзорке у ракеты пройти проблематично. У нас с мужем есть целая схема перемещения: он с ребенком по лестнице поднимается, а я делаю крюк, либо приходится таскать коляску.

Кое-где пандусы, конечно, есть. Например, заехать можно возле ИКЦ, с другой стороны обзорной площадки и еще пара штук непосредственно у музея. Но большая часть из них - не там, где это нужно, из-за чего мамам с колясками приходится идти в обход через вышеперечисленные места.

Главный вход в музей со стороны Академика Королева оборудован пандусом.

Сзади музея тоже есть оборудованное место.

Пандус возле ИКЦ.

Уважаемые читатели, а с какими проблемами и в каких местах отдыха Калуги сталкивались вы и как, по вашему их исправить? Пишите об этом в комментариях.