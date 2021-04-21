В Калуге высадили семь деревьев-крупномеров в парке на улице Марата

В парке на месте рынка на улице Марата в Калуге в рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности высадили новые деревья. В среду, 21 апреля, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- Было посажено семь деревьев: одна ель голубая высотой 10 метров возрастом 20-22 года, две елки высотой шесть метров возрастом около 15 лет, четыре сосны высотой семь метров возрастом около 18 лет, - пояснили в горхозяйстве. - Деревья привезены из города Нальчик в Кабардино-Балкарии.

В течение следующей недели при условии сухой погоды деревья обработают от вредителей: жука короеда, лобоеда и других.

- Также через день будет производиться полив деревьев с добавлением корнеобразующих стимуляторов для послепересадочной адаптации, - отметили в управлении горхозяйства. - Для удержания деревьев по вертикали сегодня будут устанавливать растяжки.

Посадку деревьев также прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ:

- Весна – время озеленения города. Украшаем Калугу новыми деревьями. Вчера в парке будущего Театра юного зрителя высадили крупномеры - две ели и четыре сосны. Сегодня утром службы благоустройства высадили центральную голубую ель. Прогулки теперь станут намного уютнее. Хорошего отдыха, калужане!

Напомним, в ближайшее время начнется снос купола рынка. На этом месте в течение двух лет построят новое здание Театра юного зрителя.

А нынешним летом в парке на месте рынка должен появиться мультимедийный фонтан.