Эпичная победа калужан: после фурора на Спартакиаде нашу молодежь захотели лучшие академии страны

Воспитанников калужского футбола становится все больше в юношеских сборных России. Несмотря на отъезд в раннем возрасте молодых талантов, областные команды продолжают радовать своими победами. Последний крупный успех случился в мае.

Воспитанники спортивной школы по футболу «Калуга» 2006 года рождения в Иваново выиграли зональный этап V летней Спартакиады молодежи России. В соревнованиях принимали участие сборные 15 регионов.

Наш корреспондент встретился с тренером юных калужан Дмитрием ГОЛОВАЧЕВЫМ, который рассказал о секрете успеха его команды.

«Калуга» против академий и сборных

- Дмитрий, какую задачу перед своей командой ты ставил на Спартакиаде?

- Я узнал об этом соревновании только за неделю до его начала. Вообще хотели отказаться от участия. Потому что к таким турнирам надо готовиться. А весь наш тренировочный процесс был направлен на успешное выступление на первенстве России в июне.

Но из-за престижного статуса Спартакиады все-таки решили не отказываться. Тем более состав участников был очень представительный. Хотели попробовать свои силы в матчах с сильными командами.

- Почти все участники были представлены сборными своих регионов. Также в борьбу за медали вступили крупнейшие футбольные академии страны.

- Особенно выделялась сборная Московской области. Когда увидели после жеребьевки, что они с нами в группе, поняли серьезность поставленной задачи.

Нам удалось посмотреть первую игру москвичей. Команда у них очень добротная.

В матче со сборной Московской области выбрали правильную тактику. Может быть, даже несвойственную для нашей играющей команды. В итоге мы ни в чем не уступили москвичам и заслуженно победили со счетом 2:1.

- После такого успеха, наверное, у футболистов крылья вырастают.

- Да, победив Московскую область, поняли, что надо бороться на Спартакиаде только за медали.

- Ваша команда была белой вороной на этом турнире. Потому что все другие участники Спартакиады выставляли именно сборные своего региона. А вы решили сыграть только командой спортивной школы «Калуга».

- Я почти со всеми тренерами на Спартакиаде был знаком. Только курский «Авангард» не собирал сборную области. Но, опять же, у них академия, есть приезжие игроки. А мы выступали только своими воспитанниками. «Авангард», кстати, занял последнее место.

Важнее даже другое, что все команды готовились в течение года к этой Спартакиаде. А мы узнали о турнире, повторюсь, всего за неделю.

Победное фото калужских футболистов в раздевалке

Игра вдевятером до забитого гола

- Твоя команда выиграла все 6 матчей на групповом этапе. Причем, игры были без выходных. Физически выдержали?

- Мы были хорошо подготовлены. Это отмечали все наши соперники. Физически калужская команда была лучшая на турнире. Тренировки зимой и весной дали свои плоды.

- В финальном матче калужане встречались со сборной Воронежской области, которую возглавляет многократный чемпион России, экс-нападающий московского «Спартака» Анатолий Канищев. Расскажи о финальной игре, ведь она складывалась непросто для твоих воспитанников.

- Сборная Воронежской области была собрана из пяти команд. Мы этих ребят знали, но после победы над Московской областью уже никого не боялись. Понимали, если сыграем в свою силу, добьемся победы в финале.

- Но изначально что-то пошло не так.

- Да, мы во всех матчах турнира первыми забивали и доводили дело до победы. А в этот раз уже на первой минуте пропустили необязательный гол. Хорошо, что не расклеились. Быстро отыгрались.

Потом имели большое количество голевых моментов, забили второй гол. А дальше судья назначил пенальти в наши ворота и удалил вратаря. Запасной наш голкипер справился с ударом, выручил команду.

- Матч вы доигрывали вдевятером. Причем, второе удаление получилось еще более неоднозначным.

- Я такого в футболе вообще не видел. После финала обращался ко многим специалистам, тренерам, судьям. Никто не смог мне объяснить, за что нашего футболиста удалили.

Он вбрасывал аут, а судья сказал, что наш игрок без разрешения покинул поле. И дал вторую желтую карточку.

- Концовка матча, наверное, тоже получилась напряженная?

- Как говорят в футболе, играли до забитого гола. Была всего одна замена, а судья добавил почти 5 минут. Но даже в таких условиях мы могли увеличить свое преимущество.

Директор спортивной школы по футболу Николай Сидоров и тренер Дмитрий Головачев с наградой рядом со своими воспитанниками

Звонки со всей России

- Наверняка такая победа не осталась без внимания сильнейших академий России. Много звонков поступило тебе по поводу переходов калужских футболистов в другие спортивные школы?

- За турниром следили очень много скаутов и агентов. Они подходили и во время матчей и по приезде в Калугу у меня до сих пор разрывается телефон.

Поступает огромное количество звонков от ведущих академий России. Интересуются сразу 11 игроками.

- То есть весь основной состав понравился скаутам?

- Не только ребята, выходившие в стартовом составе. Понравился также парень, который в большинстве матчей появлялся на замену.

Большинство моих воспитанников готовы взять без просмотра. Но пока с руководством нашей школы решили, что футболисты останутся в Калуге. Надо отыграть первенство России, к которому мы готовились всю зиму и весну.

- Ребята 2006 года рождения благодаря твоей инициативе получили особенные условия для развития в футболе.

- Да, наша команда учится в спортивном классе. На базе второй калужской общеобразовательной школы. Большое спасибо всем, кто помог реализовать эту идею. Я ее вынашивал очень давно.

Наши воспитанники имеют все возможности для развития. По сути дела, мы создали академию с дневным пребыванием детей. При этом они остаются жить в своих семьях.

Футболисты получают уроки плавания, шахмат, посещают тренажерный зал. Ребята развиваются гармонично. Отсюда и такие результаты.

Воспитанник Дмитрия Головачева Егор Акимов (слева) забивает за московское "Динамо" и сборную России

Пример сборников и фанатизм

- Из команды, которая победила на Спартакиаде, ранее ушли Александр Мосин -в академию «Краснодара» и Егор Акимов - в московское «Динамо» . Это ведущие команды нашей страны. Как ты с ними сейчас общаешься?

- Ребята не только играют в «Краснодаре» и «Динамо», но и вызываются в сборную России своего возраста. Егор Акимов недавно забил свой первый гол. Мы регулярно созваниваемся, общаемся. Очень гордимся их успехами.

- Как другие твои воспитанники отреагировали на отъезд Мосина и Акимова?

- Получилась двоякая ситуация. Один из моих ключевых игроков пришел домой и сказал родителям, что хочет бросить футбол. Потому что Мосин и Акимов ушли в другие академии. А наша команда станет слабее.

Мы провели беседу. Объяснили, что эти переходы – пример для всех наших воспитанников. После этого мальчик дал слово матери, что добьется успеха в футболе. С таким отношением у него, как и других моих воспитанников, есть все шансы попасть в профессиональные клубы.

Я за всю свою 25-летнюю тренерскую карьеру не видел в глазах ребят такую мотивацию и такую любовь к футболу, как сейчас.

- Дмитрий, как удалось собрать подобную команду одного возраста?

- Самое главное, что мы не отбирали, а именно собрали всех желающих. Правда, тренироваться начали уже в 5 лет. Акимов и Мосин, кстати, пришли ко мне вместе.

Очень важны беседы тренера с воспитанниками. Часто говорим о мотивации. Стараемся уберечь от всех соблазнов, которые окружают наших футболистов.

Мне очень приятно, когда я приезжаю на тренировку за 40 минут до ее начала, а большая часть команды уже на стадионе.

После занятия ребята также остаются дополнительно. Это отношение к делу, правильный футбольный фанатизм. И мы с руководством школы стараемся максимально сохранить эту любовь к игре.