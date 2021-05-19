Демонтаж калужского мини-рынка на улице Чичерина начался, а цветочки будут позже

Мини-рынок на перекрестке улиц и переулка Чичерина существует уже десятки лет. Он пережил лихие девяностые с ее авторитетами и кризисы двухтысячных, став за эти годы одной из главных точек притяжения жителей микрорайона.

Пасечники, молочники, рыбозаводчики, пекари и, конечно же, бабушки-огородницы, без которых не обходится ни одно такое место. Все формы малого, точнее даже, мелкого бизнеса представлены здесь в самом широком ассортименте.

Мало того, благодаря мини-рынку, это место начало быстро обрастать и другими торговыми точками. Здесь появились аптеки, магазинчики с одеждой, кухонной утварью, цветами, кондитерскими изделиями, мясом, садовыми товарами.

Не могли пройти мимо чичеринской точки притяжения и сетевики. Так что в шаговой доступности от этой зоны высокой проходимости вскоре появились супермаркеты, магазин бытовой химии.

Тут всегда многолюдно. Особенно в послерабочие часы и выходные дни.

В общем, место кормит не только жителей микрорайона, но и значительное число предпринимателей.

И вот начале мая пришла новость, которая сильно повлияет как на привычки местных жителей, так и на доходы местного бизнеса.

Мини-рынок закрывают.

- После окончания действовавших договоров предприниматели не заключили новые договора на размещение НТО (нестационарные торговые объекты, - прим. ред.), - так ответила на наш вопрос о причинах закрытия начальник отдела потребительского рынка Нина ПОЛЯКОВА.

Мы сильно удивились этой формулировке. Неужели предприниматели чичеринского рынка настолько жирно живут, что могут позволить себе уйти с настолько намоленного Гермесу места?

Или здешние бизнесмены массово съехали с катушек?

Искать ответы на эти вопросы мы отправились к местным торговцам.

В прошлом году на радость жителей микрорайона тротуар тут вымостили плиткой, и перемещаться по улице стало гораздо удобнее и комфортнее.

Только вот борцы с подземным миром по какой-то нелепой традиции испортили картину своими люками. После прошлогоднего ремонта они последовали примеру братьев с улицы Советской, и тоже начали проваливаться.

Часть палаток к утру 19 мая уже вывезли. Еще часть стоит отключенной от света.

По витринам можно сделать вывод, кто оптимист и еще на что-то надеется, кто пессимист...

...а кто реалист.

В конце переулка, ближе к улице Чичерина, нашлись продавцы, которые все же выставили свой товар.

Как выяснилось, последний раз.

- Говорят, что вроде как уже сегодня нельзя торговать, - рассказывает продавщица одной из палаток. – Ну, посмотрим, когда приедут сегодня, что будут вывозить и прогонят ли.

Интересуемся, как так получилось?

- Вы на своем сайте написали, что это хозяева палаток контракты не продлевают, а на самом деле это горуправа не продлевает, - расставляет все галки над «Й» местная продавщица и по совместительству наша читательница. – Мы уже два года без договоров стоим, не продлевают ни в какую. Говорят, потому что по новому СанПиНу не проходим.

- Город говорит по новым правилам воду надо к каждой палатке подвести, а это тут невозможно, и биотуалет поставить негде, а он должен быть, - включается в разговор еще одна продавщица. – Потому нас отсюда убирают, а вместо палаток, говорят, цветочки посадят, аллею сделают.

По словам рыночников, их торговые точки пообещали перенести на пятачок близ кладбища. У «Пятерочки», что на перекрестке переулка Труда и улицы Пухова. Однако в эти чиновничьи обещания тут никто не верит.

- Куда нас ставить-то? Там места нет!

Расисты уже злорадствуют.

В сухом остатке получается, что с головой у местных бизнесменов все в порядке, а мини-рынок прекращает свое существование все-таки по инициативе городских властей.

И если решение убрать ветхие ларьки, на которые уж много лет без слез не взглянешь, здравомыслящий человек врядли оспорит, то планы высадить вместо них цветочки сильно удивляют.

В конце концов федеральные власти в целом и Владимир Путин в частности вовсю говорят о необходимости поддерживать малый бизнес в эти трудные пандемийные годы, создавать им условия, отдавать лучшие точки. А на местах этот самый малый бизнес попросту разменивают на цветочки.

Очевидно же, что куда как правильнее было бы поставить перед главным архитектором Калуги задачу разработать не временные, а круглогодичные НТО в современном брендированном дизайне и заменить убогие ларьки из девяностых на них. Найти место для биотуалета (уверен, продавцы легко подскажут, где именно его установить).

А уж воду к палаткам подвести – проблема и вовсе выдуманная. Многоэтажные новостройки по всей Калуге как-то ведь подключают, а какие-то палатки вдруг почему-то невозможно?

Правда, для воплощения в жизнь этого, явно выгодного всем варианта, городским чиновникам потребуется очень ударно потрудиться. Куда как ударнее, чем на посадке цветочков в клубмочки.

Правда, вполне может статься, что с тех пор, как рыночникам с Чичерина озвучили будущее в цветочек, все уже могло сто раз поменяться. Потому, чтобы разобраться в теме, мы попросили городскую управу прояснить ситуацию вокруг этого объекта и ответить на вопросы:

Почему ларьки убирают? Каковы причины непродления договоров с предпринимателями?

Продавцы говорят, что их мини-рынок обещали перенести в район перекрестка улицы Пухова и переулка Труда, рядом с «Пятерочкой» у кладбища. Так ли это?

Что будет на месте рынка после демонтажа палаток? Планируется ли установка новых? Будет ли местным жителям предложена альтернатива мини-рынку?

Оперативно ответы на эти вопросы нам, увы, получить не удалось. Управление экономики калужской горуправы, куда пресс-служба перенаправила наше обращение, обещалось дать их к вечеру пятницы.

Будем надеяться, что не соврут, и узнать о том, есть ли будущее у точки притяжения на улице Чичерина, получится уже на этой неделе.