В Калуге улицу Советскую ждет новый капитальный ремонт из-за просевшего асфальта

Жителям Турынино стоит готовиться к новому ремонту улицы Советской в нынешнем году. Как мы уже рассказывали, улицу доделали прошлой осенью в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но в конце зимы асфальт просел возле колодцев. В понедельник, 29 марта, на планерке в городской управе назвали предварительную информацию о виновниках.

Экспертизу на прошлой неделе проводили сотрудники «Смол-ДорНИИ» из Смоленска.

- В пятницу мы получили акт, - рассказала на планерке директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН. - Согласно выводам, просадка колодцев произошла по причине того, что под люками проходила перекладка коммуникаций – это труба водоканала – и, предварительно, по их мнению, были плохо уплотнены слои дорожной одежды. И по этой причине произошло либо вымывание, либо просадка. И по этой причине произошло разрушение и люков, и верхних слоев покрытия.

- Надо как можно быстрее это все восстановить, - поручил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Потому что, я так думаю, это все продолжает разрушаться.

Ямы образовались возле колодцев.

- Мы мониторим ситуацию, - пояснила Арен. - В связи с тем, что там большая транспортная загруженность, мы знаки выставляли предупреждающие, но они исчезают с проезжей части. Действительно, нужно как можно быстрее устранить данное замечание. Мы договорились с подрядчиком, что по мере возможности, как у них будет холодный асфальт, они, как аварийную меру, закроют разрушение. Но, конечно, с наступлением благоприятных условий нужно капитально проводить ремонт. Мы сегодня уже направили акт в водоканал. Поэтому по результатам будем совместно работать в этом направлении.

Всего ремонт потребуется на 300-метровом участке.

- Семь колодцев, 300 метров нам, как говорится, ложка дегтя в бочке с медом, - считает Денисов. - Объектов в прошлом году мы много сделали, но вот по одному обнаружен очень серьезный изъян, связанный, пока по предварительным данным, но тем не менее, авторитетное мнение...

Денисов попросил в течение недели определиться со сроками ремонта проезжей части на улице Советской.