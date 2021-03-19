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В Калуге начал разваливаться асфальт на отремонтированной год назад улице Советской
Ремонт на Советской завершился осенью 2020 года.
В разделе «Глас народа» на нашем сайте пользователь Геннадич недавно жаловался на состояние асфальта на улице Советской. Дорогу ремонтировали в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но во многих местах уже образовались провалы. В основном – рядом с колодцами.
В пятницу, 19 марта, ситуацию прокомментировала директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН:
- Вопрос по колодцам по улице Советской находится на контроле с декабря 2020 года, плиты опорные дали усадку, сейчас вокруг колодцев пошли разрушения, ведем работу гарантийную с подрядчиками и совместно с собственниками сетей, проводившими работы в 2020 году. На понедельник, 22 марта, запланирован комиссионный выезд повторный по данному вопросу и установлению сроков устранения выявленных замечаний.
Провалы образуются рядом с колодцами.
Уважаемые читатели, а как пережили зиму дороги в вашей части города? Расскажите в комментариях!
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