Планерка у Дмитрия Денисова: про красную линию, безопасные дороги и отключение воды

В понедельник, 17 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Красная линия

Первую часть совещания городской голова посвятил региональному закону о порядке определения прилегающих территорий. Дмитрий Денисов отметил, что этот документ должен вступить в силу не позднее 1 августа 2021 года.

Важнейший закон для Калуги станет определяющим во многих вопросах благоустройства на долгие годы. Особенно документ коснется так называемого дизайн-кода, рекламных конструкций и вывесок.

Во многих странах мира муниципалитеты наполняют свой бюджет за счет нерадивых землепользователей. По словам городского головы, человека, конечно, сначала нужно предупредить о нарушении. Но если все переговоры заканчиваются ничем, то остается только штрафовать.

- Я буду настаивать, чтобы в наших правилах благоустройства был запрет на размещение каких-либо нестационарных объектов торговли на земельных участках, находящихся в частной или общедолевой собственности и выходящих на красную линию, - продолжил Дмитрий Денисов. - Если что, будем защищаться в судах. Это решение чрезвычайно важное. На территории многоквартирных жилых домов сейчас размещаются нестационарные торговые объекты. Я считаю, что это возможно, но только внутри двора. Нельзя допустить того, чтобы такие объекты светились на красной линии, практически выступая на границы тротуара. Это существенным образом оказывает негативное влияние на восприятие архитектуры этих объектов.

На линиях застройки в Калуге уже появились такие нестационарные торговые объекты. Предприниматели пользуются несовершенством законодательства. Но 1 августа этому должен быть положен конец. Городской голова отметил, что на центральных улицах в Калуге палаток не будет.

В 2022 году в Калуге отремонтируют 7 улиц.

Дороги

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» продолжает реализовываться на территории Калужской области. За 2019 и 2020 годы были отремонтированы 44 улицы, протяженностью более 84 километров. Асфальтовое покрытие уложено на площади 892 тысячи квадратных метров. На эти цели было израсходовано более 1,7 миллиарда рублей.

Такие вложения дают результат в виде уменьшения на 35 процентов числа погибших людей на калужских дорогах.

В 2021 году на ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выделено из бюджетов различных уровней более 180 миллионов рублей.

Ремонт сделают на Тульском шоссе, дамбе Яченского водохранилища, участке дороги от Секиотовского кольца до Колюпаново, переулке Григоровом и улице Декабристов.

Как было отмечено на планерке, срок завершения ремонта автомобильных дорог въездной группы – 31 июля.

В 2022 году отремонтируют дороги на семи улицах города: Чижевского, Огарева, Ромодановская, Новорежская, Космонавта Комарова (участок дороги от ул. Плеханова до ул. Пушкина), Энергетиков, 2-й Тульский переулок. Замена коммуникаций там начнется уже в 2021 году.

- Работа идет в плановом режиме. Этот год особенный, юбилейный. Необходимо привести въездные группы в нормативное состояние, - отметил Дмитрий Денисов. - Полномасштабный ремонт сопряжен с определенными неудобствами для горожан и гостей города. Улицы Огарева и Чижевского требуют капитального ремонта. В этом году мы сознательно не включили их в перечень дорог для нацпроекта. Сначала надо поменять все подземные коммуникации, после этого капитально ремонтировать. В 2021 году на Огарева и Чижевского сделаем ямочный ремонт.

Авария на КЭМЗ

Не осталась в стороне и авария на Калужском электромеханическом заводе. В результате нее с пятницы, 14 мая, без горячей воды остались 46 многоквартирных домов, 2 школы, роддом, 2 садика и больница.

- Из Саратова сейчас идут комплектующие. Они уникальные, в Калуге их не купишь. Котельная пока не работает, - сказал Дмитрий Денисов. - Просим извинения у всех жителей. Но хорошо, что это произошло сейчас, а не зимой. Постараемся к среде завершить ремонтные работы.

В Калуге осквернили памятник

Нет вандалам

В завершении планерки калужский градоначальник высказался об осквернении памятника на Московской площади. Напомним, инцидент произошел в понедельник, 17 мая.

- Это вопиющий факт вандализма, осквернение памятника. На танке сегодня была нарисована свастика. Виновные должны быть найдены и наказаны. Нужно понять, что это за люди, какая у них была мотивация, - подытожил Дмитрий Денисов.