«Вымучили очко»: тренер футболистов Обнинска дал оценку игре против клуба Романа Павлюченко

В рамках 24-го тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги оба клуба из Калужской области провели необычные матчи. «Космонавты» сыграли за 7000 километров от дома, а в Обнинске «Кванту» противостояли бывшие футболисты сборной России.

Беспощадный российский футбол

Несколько калужских болельщиков, которые прилетели поддержать любимую команду в Южно-Сахалинск, воспользовались уникальной возможностью. Вряд ли в ближайшем будущем клубы с Дальнего Востока попадут в компанию с коллективами из центральной России. Инициатива Профессиональной футбольной лиги по расформированию зоны «Восток» и распределению оставшихся клубов по разным частям нашей страны – крайне неоднозначная. Даже с материальной стороны вопроса. Ведь на один выезд в Южно-Сахалинск «Калуга» потратила уйму денег.

Но со следующего сезона ПФЛ уже не будет. Так что и такие вылеты могут прекратиться.

Что касается самой игры, то «Калуга», несмотря на смену часовых поясов, выглядела намного лучше. «Сахалин» как мог отбивался, но до опасных моментов у ворот голкипера нашей команды Михаила Бородько дело не доходило. А вот калужане атаковали куда острее.

«Космонавты» заслуженно повели в счете на 61-ой минуте. Гол в ворота «Сахалина» забил 39-летний ветеран Дмитрий Баранов.

Хозяева поля смогли отыграться. Их гол получился во многом случайным. Вряд ли защитник Дмитрий Демин мог уберечь себя от попадания мяча в его руку после пушечного удара из-за штрафной. Судья в этом эпизоде долго не думал и назначил пенальти. К слову, и калужане особо не спорили в этом моменте. Так на 76-ой минуте игрок «Сахалина» Евгений Матрахов установил, как выяснилось потом, окончательный счет.

Голы в матче "Сахалин" - "ФК Калуга"

Калужане во многом потеряли очки в Южно-Сахалинске. Игра нашей команде давалась, что и подтвердил на послематчевой пресс-конференции главный тренер клуба из областной столицы Константин Дзуцев.

- Сегодня мы заслуживали больше, чем ничью. Хорошо играли, создали много моментов, - сказал Константин Дзуцев. – К сожалению, после забитого гола мы уменьшили давление на оборону «Сахалина». Дали хозяевам поля шанс. Сначала я подумал, что наши футболисты устали. Все-таки был сложный перелет, сказывается и разница во времени. Но после пропущенного гола мы вновь стали играть, как прежде. Еще больше напрягали оборону «Сахалина». Может быть, есть психологические проблемы. Пока мы не всегда можем преобразовать наши хорошие действия на футбольном поле в положительный результат.

Пресс-конференция Константина Дзуцева и Олега Сидоренкова

Голевая засуха и град в Обнинске

Обнинский «Квант» также провел не очень обычный для себя матч. На домашнем стадионе «Труд» клуб из наукограда принимал ногинское «Знамя».

В стартовом составе подмосковной команды вышли сразу два обладателя бронзовых медалей чемпионата Европы 2008 года – защитник Ренат Янбаев и форвард Роман Павлюченко.

Приключения в этом матче начались еще до его начала. Стартовый свисток судьи раздался на 20 минут позже из-за отсутствия медицинской машины. А на 80-ой минуте поединка судья был вынужден увести команды с поля из-за града.

А вот в сухом остатке от этого матча - только безголевая ничья. Хотя моментов обе команды создали на две игры вперед.

Особенно усердствовал в этот день Роман Павлюченко. Спящий гигант, как прозвал нападающего Гус Хиддинк, и разгонял атаки «Знамя», и наносил удары по воротам Виталия Яковлева.

Кстати, лучшим игроком этого матча можно признать именно голкипера «Кванта». Опытный Яковлев ни раз спасал свою команду после ударов Павлюченко и компании.

У «Кванта» также были моменты, но игрокам обнинского клуба банально не хватает мастерства в завершающей стадии атаки.

Обзор матча "Квант" - "Знамя"

- Вымучили очко сегодня. Только за счет морально-волевых качеств, при ужасном качестве игры. Абсолютно ничего не получалось. Футболисты были зажаты, допускали кучу детских ошибок, - сказал после матча главный тренер обнинского «Кванта» Олег Морозов. – Сегодня нам повезло. Расстраивает то, что наши футболисты в официальных матчах даже не похожи сами на себя. Не могут проявить своих лучших качеств.

Послематчевая пресс-конференция тренеров Дмитрия Сережкина и Олега Морозова

Борьба за пятерку

У клубов, представляющих Калужскую область, одна и та же ситуация в концовке чемпионата. Правда, выполнять задачи команды будут, находясь в разных половинах турнирной таблицы. «Калуга» может поспорить за попадание в пятерку лидеров. А «Квант» постарается занять пятое место с конца. На большее у команды из Обнинска ни времени, ни сил не хватит.

Турнирная таблица третьей группы первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги

Статистика матчей

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — ФК «Калуга» — 1:1 (0:0)

Голы: Матрахов, 77 (с пенальти) — Баранов, 62.

«Сахалин»: Хорошилов, Маслов, Алахвердов (Строкин, 19), Разумов, Мягков, Шанин, Катиновасов, Гаврилко, Матрахов, Батраков (Дементов, 58), Масляк (Савлук, 71).

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Демин, Романюк, Мкртчян (Храпов, 56), Семин, Чуринов, Дубровин, Бурдыкин, Баранов (Никитин, 80), Суханов.

Предупреждены: Строкин, 20, Батраков, 23, Матрахов, 43, Шанин, 90 — Суханов, 45, Дубровин, 83.



«Квант» (Обнинск) - «Знамя» (Ногинск) – 0:0

«Квант»: Яковлев, Радьков, Болтунов, Писаренко, Геворкян, Юлдашев, Феколкин (Исаев, 71), Семкин (Абрамов, 60), Захаров (Авагян, 80), Демидов, Садовский (Баранов, 28).

«Знамя»: Кудинов, Акопян, Янбаев, Сулагин (Макляев, 15), Никифоров, Садов, Разделкин (Белов, 55), Передерий, Павлюченко, Столбовой (Землин, 78), Савин.

Предупреждение: Семкин, 70 – Садов, 88.