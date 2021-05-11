Новую книгу Александра Лапина начали продавать в Калуге

Своей новой трилогией «Книга живых» Александр ЛАПИН подводит итог масштабной работы над романом-эпопеей «Русский крест».

Какой бы длинной ни была дорога, рано или поздно она приводит путника к цели, от которой может отделять один последний шаг. Для читателя вместе с героями Александра Лапина, прошедшего долгий путь, таким шагом станет «Книга живых» — ​трилогия, которой писатель завершает свою эпопею «Русский крест», сагу о поколении, вступившем в жизнь в 60-х годах ХХ века.

В «Книгу живых» вошли три очень разных произведения: повесть о любви «Роман и Дарья», политический детектив «Суперхан» и философская притча «Вирусы». Объединяет все три истории важная для автора тема поиска человеком своего места в мире: какой бы дорогой ценой ни была завоёвана победа ​над обстоятельствами или над самим собой, ​она не принадлежит тебе раз и навсегда. Мир меняется столь стремительно, что приходится снова и снова отвечать на вызовы, которые бросает жизнь.

Этим и интересны читателям герои Лапина, к поколению которых принадлежит и сам автор. Для многих из них Александр Дубравин и Амантай Турекулов, Владимир Озеров и Анатолий Казаков стали практически родными. Поэтому и продолжают они следить за их жизнью с неослабевающим интересом на протяжении столь долгого времени, что автору удалось создать яркие и психологически точные образы настоящих мужчин, умеющих принимать решения и отвечать за их последствия.

Повесть «Роман и Дарья» — ​переосмысленный в реалиях сегодняшнего дня сюжет о Ромео и Джульетте. Актуальности ему придаёт то обстоятельство, что влюблённые разделены не только сословными, но и идеологическими барьерами. Разрешением «исторического» конфликта займётся отец Анатолий, которому хватит мудрости и терпения примирить семейства, за каждым из которых своя правда, оплаченная кровью предыдущих поколений.

В романе «Суперхан» автор обратился к жанру политического детектива. Но целью писателя было не столько увлечь публику туго закрученной интригой, а возможность на примере России и Казахстана проанализировать, какое общество построили бывшие советские республики. Амантай Турекулов, достигший вершины властного олимпа, нашёл в себе мужество разоблачить неприглядные тайны его обитателей, а Александр Дубравин, верный памяти погибшего друга, сделал эти разоблачения достоя­нием гласности.

В «Вирусах» наличествуют элементы триллера, романтической истории, авантюрного романа, но более всего — ​философской притчи. Автор буквально по горячим следам предпринял попытку осмыслить опыт, полученный нами в противостоянии пандемии коронавируса. Владимир Озеров, много лет живущий в непроходимой тайге, уверен, что его единение с природой неразрывно и нерушимо, но эта идиллия в мгновение ока оборачивается катастрофой, последствия которой не так-­то легко преодолеть.

«Книга живых» не просто расставляет логические точки в судьбах главных героев поколенческой саги Александра Лапина. Её можно рассматривать как закономерное продолжение главной линии в творчестве писателя. Познание мира и самого себя — ​единый процесс, остановить который может только уход человека из этого мира. Но пока он жив, жизнь будет преподносить ему всё новые уроки и именно за это стоит быть ей благодарным.

«Политический детектив с философской начинкой»

Посетители литературных интернет-­порталов обсуждают роман Александра ЛАПИНА «Суперхан», который стал частью его новой трилогии «Книга живых».

Пользователь Nino Rossa, сайт bookmix.ru:

«Книга «Суперхан» –по-­настоящему драматичная вещь! Ведь в глобальных произведениях Лапина всегда рассказывается о судьбах представителей того самого поколения, которому довелось пережить развал Советского Сою­за. Но «Суперхан» ничего не имеет общего с сухим учебником. Жизнь часто ставит нас в непростые обстоятельства. Трудно и даже почти невозможно предугадать, как поведёт себя самый близкий тебе человек. Да и ты сам, если честно. То же самое происходит с героями «Суперхана». Меняет ли людей власть? Хуже они становятся или лучше? Чем придётся расплачиваться, ещё вопрос. Писатель ставит множество других, не менее жёстких вопросов. И конечно, судьба всё расставит по своим местам, иногда очень неожиданным».

Валентин Никифорович, сайт livelib.ru:

«Мои юные годы, моё именно взросление — ​всё это совпало с коротким, но эпохальным периодом перестройки. Все ждали перемен ​и получили их по полной программе. Автор книги «Суперхан» тоже, по сути, родом из той поры. Я давно интересуюсь его творчеством, мне весьма близка его позиция. Если вы в первый раз взяли в руки эту книгу, будьте готовы, что к этому чтению, скорее всего, ещё вернётесь».

Marianna99, сайт bookmix.ru:

«Я стилист. Может показаться странным, что молодые женщины, да ещё и моей профессии, в принципе читают книги. Но современная история вызывает мой живой интерес. С творчеством Александра Лапина я только начинаю знакомиться, но уже уверена, что отношения сложатся на «отлично». Повествование ведётся на нерве, очень захватывающая книга с динамичным сюжетом. Борьба за власть, интриги, размышления о вечных ценностях и, конечно, любовь. Отличный вышел коктейль!».

Сара Сэра, сайт bookmix.ru:

«Про книги Александра Лапина часто говорят, что это настоящая летопись поколений. Но я думаю, что «Суперхан» ​даже что-­то большее… слишком всеобъемлющее произведение. Если коротко, то каждый из основных персонажей всеми силами стремится к тому, чтобы найти своё истинное призвание и предназначение. Это долго, это сложно и порой даже страшно, но очень нужно каждому из них, будь то дипломат Турекулов, егерь Озеров, монах Казаков, издатель Дубравин. Несмотря на многочисленные превратности судьбы и препятствия, чинимые другими, они упорно движутся к этой цели. Тут можно найти всё: политику, интриги, философские раздумья, любовь… Мне понравилась эта книга».

Новый роман Александра Лапина «Книга живых» можно приобрести по адресу: ул. Космонавта Комарова, 36, 1-й этаж, офис агентства «Комсомольская правда — ​Калуга». Также его можно заказать по телефону: 79–04–54, доб. 102.