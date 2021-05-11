День Победы глазами калужан: публикуем фото и видео

Вот и отгремел 9 Мая и мы, как и обещали, подводим итоги нашей акции «День Победы глазами калужан». Напомним, мы обещали тем, кто пришлет фотографии и видео с празднования Дня Великой Победы» попадет в наш фоторепортаж, культовую книгу Бориса Васильева «Офицеры» https://www.kp40.ru/news/holidays/80697/

И сегодня подводим итоги. Всех, кто найдет в репортаже ниже свои фото и видео, ждем у нас в редакции в будние дни с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Комарова, 36, редакция «Калужского перекрестка».

С Днем Великой Победы, Калуга!

Видеоролик с реконструкции на площади Старый Торг. от Максима Захарова

Дмитрий Андреев прислал подробный видеоотчет о том, что было в городе на Мая.

Фото Евгения Белькова.

Прислал Виктор Давыдов.

Фото Елены Ван.

Свеча памяти в Кондрово.

Елена Соколова: "Этот праздник для нас очень многое значит",

Праздничный салют. Фото Тимура Комбаева.

А что интересного сняли на улицах Калуги вы? Присылайте фото в комментарии!