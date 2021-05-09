День Победы: покажи Калуге свой! Ищем лучшие фото и видео с главного праздника страны

Вот он и наступил. Этот День Победы. Без самоизоляции. С возможностью выйти на улицу и почувствовать дух этого великого праздника.

И мы тоже обязательно сделаем это, после чего покажем вам лучшие фотографии с улиц праздничной Калуги, сделанные нами. Но мы знаем, что большинство из вас тоже возьмут в руки фотоаппараты и смартфоны, снимут парад, салют, радостные лица детей и взрослых, возложение цветов к Вечному огню, застывшие на щеках слезы…

И мы бы очень хотели показать этот день не только фотографиями и видео наших корреспондентов. Мы хотим увидеть этот праздник и вашими глазами, дорогие калужане. Показать его таким, каким увидели его вы.

Не хотим называть это конкурсом. Не тот случай, чтобы соревноваться за конфетку, да и слишком уж личный это праздник, чтобы меряться мастерством и выискивать победителей. Они все давно известны, и их Победу никому из нас не переплюнуть.

Так что мы не будем устраивать никаких гонок ни за какими призами, а просто попросим вас присылать свои фотографии с видео в нашу группу в ВК.

На их основе мы опубликуем фоторепортаж «День Победы глазами калужан» и подарим абсолютно всем, чьи фото и видео попадут в него, культовую книгу Бориса Васильева «Офицеры».

С Днем Победы, друзья! С Днем Великой Победы!