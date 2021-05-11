Очередная победа «Калуги»: до медалей осталось еще две

В первенстве России среди команд Профессиональной футбольной лиги 10 мая прошли очередные матчи. В 23-ом туре третьей зоны команды из Калужской области выступили результативно, но добились разного результата.

Футбольный клуб «Калуга» выдает одну из лучших серий в истории. Несмотря на ничью в поединке с обнинским «Квантом», «космонавты» набрали в последних шести матчах 16 очков. Это второй результат после рвущегося в Футбольную национальную лигу липецкого «Металлурга». Не смогла остановить калужан и молодежь из второй команды подмосковных «Химок».

Уже в дебюте матча калужанам удалось забить быстрый гол. Организовали его Николай Суханов, который быстро соориентировался и принял непростой мяч, и Денис Романюк. Полузащитник, наконец, перестал стесняться своих талантов и, похоже, становится одним из лидеров «Калуги». Точный удар Романюка после нехитрого финта заставил голкипера «Химок» Тусеева вытащить мяч из сетки ворот – 1:0.

Вскоре Романюк «посадил» на желтую карточку Гелу Засеева. А на 23-ей минуте «Химки» остались в меньшинстве. В глупейшей ситуации Засеев получил второе предупреждение. Он пытался помешать ввести мяч в игру Дмитрию Баранову.

На этом неприятности подмосковной команды в первом тайме не завершились. На 38-ой минуте слово взял лучший бомбардир калужан Артем Яркин. 39-летний ветеран Дмитрий Баранов организовал форварду рандеву с Тусеевым, нападающий оказался точен. Этот мяч стал 12-ым для Яркина в чемпионате. От лучшего бомбардира турнира Артем отстает всего на 2 гола.

- Первый тайм удачно для нас сложился. Удалось забить два гола, получили преимущество в одного игрока. Но я об этом говорил и футболистам в раздевалке, что после перерыва необходимо сохранить концентрацию, желание идти в отбор, - прокомментировал игру главный тренер ФК «Калуга» Константин Дзуцев. - В итоге мы пропустили два мяча. Но смогли вновь переломить ход игры, начать доминировать. И выиграли этот матч.

Пресс-конференция главного тренера ФК "Калуга" Константина Дзуцева

За четыре минуты «Химки» смогли сравнять счет. Дублем отметился Михаил Костяев. И калужанам пришлось начинать все с нуля. Благо, на помощь неожиданно для многих пришел дальний удар Никиты Бурдыкина. Вратарь Тусеев перед игрой явно не был предупрежден об атакующих возможностях центрального полузащитника калужан.

Перед третьим голом «Калуги» отметился только выщедщий на поле Нарек Манукян. 17-летний полузащитник необоснованно жестко пошел в отбор и получил первое предупреждение. Идентичная ситуация случилась на 81-ой минуте. Вновь Манукян в безобидном эпизоде не успел в отбор и был удален с поля.

В уже равных составах калужане не позволили «Химкам» сравнять счет. Напротив, Александр Новицкий на 87-ой минуте матча убил интригу в этом поединке. После навеса с углового защитник переправил мяч в сетку ворот подмосковной команды и установил окончательный счет – 4:2.

Голы ФК "Калуга" в матче с "Химками-М"

Обнинский «Квант» встречался в Воронеже с молодежной командой «Факела». Хозяева замыкали турнирную таблицу. «Квант» располагался на три строчки выше и явно должен был помнить, что совсем недавно футбольный клуб «Калуга» уже уступал в Воронеже.

Но начался матч для обниской команды как нельзя лучше. Уже на первой минуте Анатолий Демидов огорчил вратаря хозяев поля. Буквально тут же у «Кванта» был еще один стопроцентный момент. Но забить обнинцам не удалось.

На 21-ой минуте Роман Пухов реализовал пенальти, назначенный за необязательный фол в штрафной «Кванта». А через пару атак «Факел» вышел вперед после точного удара Дениса Шепилова.

- Легкое начало повлияло на исход матча. Нам удалось забить быстрый гол, были еще моменты. Владели инициативой, - рассказал после матча главный тренер обнинского «Кванта» Олег Морозов. - Потом был безобразный отрезок в 20 минут. Мы пропустили два гола. Так нельзя играть. Это катастрофа.

Комментарии после матча в Воронеже главного тренера обнинского "Кванта" Олега Морозова

Не обошлось в этом матче и без удалений. Максим Бойчук получил второе предупреждение на 63-ей минуте и оставил свою команду в меньшинстве. Причем, поступил в этом эпизоде нападающий «Кванта» крайне непрофессионально. Обидевшись на то, что судья не заметил нарушения правил по отношению к нему, Бойчук грубо сыграл уже против футболиста из Воронежа.

Хозяева поля реализовали большинство, когда ворота «Кванта» остались пустыми. Да, такое бывает не только в хоккее. Голкипер Виталий Яковлев не лучшим образом сыграл на выходе, отправился прессинговать нападающего «Факела», который отбросил мяч Николаю Красову. Полузащитник точно отправил мяч в сетку ворот, которые защищал только обнинский полевой игрок.

«Квант» все же не бросил бороться. На последней минуте основного времени матча Павел Писаренко даже свел преимущество воронежцев до гола. В концовке поединка вратарь «Кванта» Виталий Яковлев вновь оставил свои владения, пошел на подачу углового, но ничего путного из этой затеи не вышло. 2:3 – «Квант» терпит 12-ое поражение в сезоне.

Обзор матча "Факел-М" - "Квант"

Турнирная таблица третьей зоны первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги

После 23-х туров футбольный клуб «Калуга» занимает седьмое место. До бронзовых медалей чемпионата команду из областного центра отделяет расстояние в две победы. Причем, ближайшие два матча калужане проведут с аутсайдерами - «Сахалином» (правда, поединок пройдет в Южно-Сахалинске) и «Металлургом-Видное».

«Квант» идет на 12-ом месте. И разве что может только ухудшить свои показатели в этом сезоне.

Статистика матчей

ФК «Калуга» - «Химки-М» (Московская область) – 4:2 (2:0)

Голы: Романюк, 8, Яркин, 38, Бурдыкин, 74, Новицкий, 87 – Костяев, 61, Костяев, 65

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Баранов (Харченко, 76), Семин, Романюк (Манукян, 71), Чуринов (Никитин, 90), Бурдыкин, Антипов, Дубровин, Яркин, Суханов.

«Химки-М»: Тусеев, Гояев, Каджая, Малыхин, Засеев, Костяев, Мурнин (Мишуков, 79), Массуренко, Чинарев (Шленкин, 55), Харланов (Ватель, 87), Жумабеков.

Удаление: Манукян, 81 – Засеев, 23.

«Факел-М» (Воронеж) - «Квант» (Обнинск) – 3:2 (2:1)

Голы: Пухов, 21, Шепилов, 24, Красов, 87 – Демидов, 1, Писаренко, 90

«Факел-М»: Доровских, Сафронов, Елагин, Цуракян (Кущталов, 81), Красов (Кердод, 90), Пухов, Шепилов (Поляков, 76), Крюков, Седов (Стыцко, 85), Неплюев, Перцев (Бабенков, 46).

«Квант»: Яковлев, Болтунов, Радьков, Геворкян (Садовский, 81), Юлдашев, Семкин, Абрамов (Баранов, 66), Демидов, Исаев (Писаренко, 66), Бойчук, Сергулев (Волков, 77).

Удаление: Бойчук, 63.