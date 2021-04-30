Калужские футбольные клубы набрали ход

В первенстве России среди команд Профессиональной футбольной лиги прошли матчи 21-го тура. Оба клуба, представляющие Калужскую область, добились заслуженных побед.

Победная серия «Калуги»

«Химик-Арсенал» из Новомосковска в не самое лучшее время приехал в Калугу. Наша команда набрала хороший ход в апреле. После выездной победы в Саратове «космонавты» расправились в домашних стенах с курским «Авангардом» и одним из претендентов на повышение в классе – раменским «Сатурном».

ФК «Калуга» — «Химик-Арсенал» — 3:1 (1:0)

Голы: Яркин, 9, Баранов, 51, Дубровин, 56 — Мингазов, 67 (с пенальти).

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Баранов (Манукян, 78), Семин (Никитин, 85), Романюк (Авагимян, 90+), Чуринов, Дубровин, Антипов, Бурдыкин, Яркин (Мкртчян, 87), Суханов.

«Химик-Арсенал»: Миронов, Крюков, Злобин (Набатов, 70), Ермолаев, Илюхин, Мягкий, Кудинов (Харитонов, 81), Кулешин, Лобанов (Изотов, 59), Мингазов, Рожин (Антипов, 59).

Не удалось сдержать «Калугу» и «Химику». Уже на 9-ой минуте наши футболисты провели великолепную атаку. Дмитрий Баранов получил передачу, хлоднокровно принял мяч и сделал передачу на набегавшего Артема Яркина. Лучший бомбардир «Калуги» не промахнулся – 1:0.

Уже после перерыва сам 39-летний Дмитрий Баранов прибавил к голевому пасу забитый мяч. А к 56-ой минуте капитан калужан Юрий Дубровин отправил в ворота новомосковской команды третий мяч.

«Химик-Арсенал» смог только забить гол престижа. На 67-ой минуте матча Мингазов реализовал пенальти, который судья назначил за фол Юрия Дубровина.

3:1 – четвертая победа подряд «Калуги». «Космонавты» поднимаются на восьмое место в турнирной таблице, а болельщики в социальных сетях мечтают уже медалях.

- Не скрою, я побаивался сегодняшней встречи. «Химик-Арсенал» - неудобный для нас соперник, который ведет силовую борьбу на каждом участке поля. А наши футболисты после нескольких побед могли немного не в нужном настрое подойти к этой игре. Но команда сегодня порадовала. Как при владении мячом, так и в обороне, - прокомментировал исход матча главный тренер футбольного клуба «Калуга» Константин Дзуцев.

Послематчевая пресс-конференция Константина Дзуцева.

Первая победа за 15 матчей

Любая серия, даже очень неприятная, когда-нибудь завершается. Обнинский футбольный клуб «Квант» не мог добиться победы в матчах первенства России с 12 сентября 2020 года. И вот, наконец, на 15-ой игре серия оборвалась.

«Авангард» - «Квант» – 0:1 (0:1)

«Авангард»: Терешкин, Беляев, Шведюк, Мязин, Сапрунов, Войнов, Бобрышов (Горбулин, 13; Захаров, 89), Заварухин (Тарасов, 46), Седых, Холявский (Третьяков, 46), Мохаммад

«Квант»: Яковлев, Геворкян, Радьков, Юлдашев, Исаев, Болтунов, Демидов, Семкин, Абрамов (Петрушин, 89), Бойчук (Авагян, 85), Сергулев (Писаренко, 81)

Гол: Сергулев (8)

Курский «Авангард» также переживает не самые лучшие времена. Поэтому быстрый гол, который пропустили хозяева поля, вряд ли удивил местных болельщиков. А вот «Квант» провел очень хорошую комбинацию, результатом которой стал гол Алексея Сергулева. Это забитый мяч на 8-ой минуте и предрешил исход матча.

У обеих команд до финального свистка было немало опасных моментов, но голов больше болельщики не увидели. 1:0 – первая победа «Кванта» за 15 матчей в первенстве России.

Видеобзор матча "Авангард" - "Квант".

- Рад, что сегодня смогли победить. Очень сплочено сыграли, не допустили ошибок. Очень немного позволили создать моментов сопернику. В результате всего этого удалось победить. Удача нам, наконец-то, улыбнулась, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер обнинского «Кванта» Олег Морозов.

Пресс-конференция Олега Морозова.

Обнинский «Квант» поднялся на 12-ое место в турнирной таблице. «Калуга» идет на восьмой позиции в 9 очках от третьего места.

Турнирная таблица третьей группы первенства России среди команд ПФЛ

3 мая состоится дерби нашей области. В Обнинске «Квант» примет «Калугу».