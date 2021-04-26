«Калуга» добилась третьей победы подряд. «Квант» не проиграл

В первенстве России среди команд Профессиональной футбольной лиги прошли матчи 20-го тура. Оба клуба из Калужской области набрали очки.

«Калуга» побеждает в космическом дерби

Похоже, футбольный клуб «Калуга» набрал хороший ход. Наконец-то состав нашей команды стал близок к идеальному. Видимо, поэтому и пришел результат.

После невзрачного старта в весенней части сезона подопечные Константина Дзуцева добились двух подряд побед: в Саратове над «Соколом» и дома над курским «Авангардом».

Матч 20-го тура должен был показать закономерность последних успехов. В гости к калужанам пожаловал раменский «Сатурн». Подмосковный клуб лидировал после осенней части сезона. Сейчас, правда, в «Сатурне» уже нет лучшего бомбардира третьей группы Константина Коржа. Форвард перешел в «Торпедо», но по-прежнему лидирует в гонке голеадоров с 14-тью забитыми мячами.

Весенний отрезок раменский клуб также проводит не очень впечатляюще. Ничьи с «Сахалином», «Рязанью» и новомосковским «Химиком» были удобрены лишь одной победой над еле живущим курским «Авангардом».

И все же «Сатурн» претендует на выход Футбольную национальную лигу. Во всяком случае, раменский клуб подал заявку на лицензирование в ФНЛ. А с таким соперником калужанам надо было проявить все лучшие качества, чтобы добиться победы.

ФК «Калуга» — «Сатурн» — 1:0 (0:0)

Гол: Дубровин, 66, с пенальти.

ФК «Калуга»: Бородько, Антипов, Новицкий, Дубровин (к), Бурдыкин, Чуринов, Баранов (Мкртчян, 88), Сёмин (Манукян, 90+), Романюк (Авагимян, 89), Суханов, Яркин.

«Сатурн»: Отмахов, Чечёткин, Жёлтиков (Кавындиков, 68), Захаров (к), Фетисов, Романов (Максимчук, 84), Доронин, Коробов, Ерков, Широков, Железнов (Родионов, 68).

«Космонавты» провели очень содержательную игру. Наша команда полностью владела инициативой. Да, моментов было создано не так много. Но все же перекладину ворот бывшего вратаря «Калуги» Владимира Отмахова наши футболисты потревожили еще в первом тайме.

Решил же все единственный гол Юрия Дубровина на 66-ой минуте поединка. Капитан калужан реализовал пенальти, который заработал эффектным дриблингом Денис Романюк.

1:0 – несмотря на счет, уверенная победа «Калуги».

Обзор матча ФК «Калуга» - «Сатурн»

- Игра с обеих сторон получилась очень содержательная по тактическим перестроениям и борьбе. Мы понимали, что непростой матч предстоит. «Сатурн» идет в лидирующей группе, поставила задачу выхода в ФНЛ, отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин Дзуцев. – Нужно было лишить соперника пространства и времени для принятия решений. В большинстве случаях это удалось сделать. Еще раз подчеркну, что «Сатурн» мне очень понравился. На мой взгляд, это самая играющая команда нашей группы.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера ФК «Калуга» Константина Дзуцева

«Квант», наконец, не проиграл

Обнинский «Квант» не может выиграть в первенстве России уже 13 матчей подряд. Во встрече со смоленским клубом «Красный» хозяева поля постарались прервать эту неприятную серию.

«Квант» (Обнинск) – «Красный» (Смоленск) – 1:1 (0:0)

Голы: Исаев, 61 – 1:0, Марин, 62 – 1:1

«Квант»: Яковлев, Болтунов, Радьков, Геворкян, Юлдашев, Демидов, Феколкин, Захаров (Абрамов, 8, Волков, 35), Исаев, Сергулев (Авагян, 61), Бойчук (Садовский, 86).

«Красный»: Аршиев, Рубчинский, Куражов (Федоров, 68), Шилов, Марин, Хайрулин (Суханов, 62), Юрьев (Беляков, 73), Вульфов, Волчков (Смелов, 48), Бамматгереев, Дроздов.

Удаление: Волков, 78.

«Квант» в матче с «Красным» выглядел неплохо. Хозяева поля создали немало опасных моментов у ворот смолян, но с реализацией у обнинской команды дела обстоят не очень хорошо. Поэтому гол, забитый на 61-ой минуте Магомедом Исаевым после подачи с углового, наконец, поднял настроение болельщикам клуба из наукограда.

Но радовались поклонники ровно одну минуту. Буквально в следующей атаке «Красный» сравнял счет. Юрий Марин восстановил равенство, переправил мяч в цель после прострела слева Дмитрия Шилова.

В конце матча «Квант» остался в меньшинстве. За повторное предупреждение был удален Марат Волков.

В итоге обнинская команда сыграла вничью со счетом 1:1, что, конечно, лучше поражения. Но и выигрывать «Кванту» когда-то надо начинать.

Обзор матча «Квант» - «Красный»

- Ничья – закономерный итог этого матча. Была достаточно равная и напряженная игра, неплохого качества. Расстраивает то, что мы не реализовываем стопроцентные моменты. Пропускаем непонятные голы. Еще и опять дурацкое удаление. Не хватает нам солидности, надежности какой-то. Эти ошибки продолжаются. Но ребята стараются. Все, что могут, они делают, - подвел итог встречи главный тренер обнинского «Кванта» Олег Морозов.

Послематчевая пресс-конференция Олега Морозова и Алексея Медведева

В 21-ом туре в четверг, 29 апреля, «Калуга» дома примет «Химик-Арсенал», а «Квант» сыграет в Курске с «Авангардом».

Турнирная таблица третьей группы первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги