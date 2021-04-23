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Эксклюзив: Николай Дроздов рассказал о тайнах Вселенной и дал совет как сохранить молодость

Ирина Моргунова
Опубликовано: 23.04.2021 15:35 0 706
Эксклюзив: Николай Дроздов рассказал о тайнах Вселенной и дал совет как сохранить молодость

В пятницу, 23 апреля, в Калуге во Дворце культуры КТЗ пройдет творческий вечер Николая Дроздова под названием «Есть ли жизнь на Марсе?» 

Организаторы обещают, что в рамках своей лекции уважаемый профессор расскажет много интересного о нашем мире, поделится историями из своей безумно занимательной жизни и ответит на вопросы зрителей.

Николай Николаевич Дроздов больше 40 лет был ведущим культовой программы «В мире животных», на которой выросло не одно поколение. Его голос знаком каждому с детства. И пусть сейчас профессор взял перерыв от съемок, он продолжает читать лекции по всему миру. 

А перед творческим вечером нам удалось пообщаться со знаменитым зоологом и телеведущим тет-а-тет.

- Николай Николаевич, мы очень рады, что вы погостите в Калуге. Наш город называют «Колыбелью космонавтики», а вы в последнее время как раз увлеклись темой космоса. Есть ли места, которые вы хотели бы посетить в Калуге?

- Сейчас, к сожалению, не получится. К лекции готовиться надо, чтобы она была интересной. Это лучше оставим на отдельную поездку. 

- Вы очень жизнерадостный человек. Я слышала, что вы часто поете. Скажите, пение помогает справиться с трудностями?

- Несомненно! Когда вы запеваете что-либо, даже когда что-то делаете, то ощущаете прилив бодрости. Единственное, конечно, я раньше любил всякие романсы и грустные песни, ну, по молодости. Они очень музыкальные! Нравились минорные тона. А когда стал постарше, то понял, что если я буду себя вгонять в грусть, то это будет сразу тормозить мою активную деятельность и позитивное отношение к окружающим.

- А часто бывает такое, что песня заедает голове. Есть ли у вас любимая песня сейчас?

- Конечно! Это «Горит свечи огарочек», из военных песен. Она замечательная.

- Одна из ваших отдушин - это йога. Как вы себя на это мотивируете?

- Все просто – потребность в этом есть. Существует глубокая индийская йога, в нее погружаешься и потом обратно не выйдешь (смеется). А есть спортивно-оздоровительная йога, в которой нужно выполнять определенные упражнения. Они направлены на то, чтобы поддерживать физический тонус. Таких упражнений около тридцати. Даже если не успеваешь их все сделать, то хотя бы семь-десять-двенадцать упражнений сделай и побежал.

- Каждый день упражняетесь?

- Ну, стараюсь каждый день! Иногда не получается, конечно.

- Вы раньше много путешествовали, а из-за пандемии и закрытия границ это стало невозможно. Куда бы вы хотели отправиться после снятия ограничений?

- Конечно, прежде всего – в любимые заповедники. На Байкал хочу поехать, посетить Байкальский заповедник. А если поближе что-нибудь, то Приокско-Терасский заповедник в Подмосковье, там зубров сохраняют и разводят. А чуть подальше - Окский заповедник. В нем зубры тоже есть, но он известен тем, что там разводят белых журавлей – стерхов. Стерхи – это белые журавли, которые живут только у нас на севере, например, в Сибири. Их популяция очень ограничена, и для того, чтобы ее как-то поддержать, очень опытные люди осторожно приближались к кладкам и забирали одно из двух яиц, отложенных самкой. Из таких яиц потом в инкубаторе выводили птенцов. А в Окском заповедники их выращивали. Они такие симпатичные!

- Вы начинали с рептилий и змей, а теперь занялись вопросом происхождения Вселенной. Как вы к этому пришли?

- Естественным путем! Когда уже многое знаешь о том, что долго изучаешь, потом для общего развития хочется чего-нибудь еще. Интересно учить что-то новое, чем-то другим заниматься.

- Николай Николаевич, вы очень позитивный и энергичный человек. Напоследок, вы не могли бы дать совет людям, которые не знают, как эту самую энергичность сохранить?

- Всегда находить что-то для творческих размышлений. Нацеливаться на какие-то новые достижения. Искать новые хобби, без которых ведь жить неинтересно. И физически тоже чем-то нужно заниматься, физкультурой или разными видами спорта. Это приводит к позитивной жизни. Ну, и, конечно, пение поможет не стареть. Это такой «закон». Когда вы танцуете и смеетесь, рассказываете веселые истории, вы в итоге не стареете. Можно на всю жизнь остаться молодым!

Творческий вечер начнется 23 апреля в 19:00 в ДК КТЗ.

Ирина Моргунова
Опубликовано: 23.04.2021 15:35 0 706
Тэги: дроздов общество
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