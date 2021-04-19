На планерке у Денисова: про песок в городе, выключение отопления и обновление «шарика»

В понедельник, 19 апреля, состоялась еженедельная планерка городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА. На этот раз некоторые участники планерки снова отвечали на вопросы городского головы не из кабинетов, а с мест, где на данный момент проходят работы. Такое ноу-хау недавно ввел калужский градоначальник. Еще одно его новшество - ответы на вопросы калужан, заданные в соцсетях.

После открытия второй очереди музея космонавтики большое внимание будет уделено благоустройству набережной Яченского водохранилища. Масштабные работы по укреплению склона были проведены в конце 2020 года. Как рассказал инженер управления капитального строительства Антон ДЕМИН, склон у музея приведут в более или менее приличный вид.

- С 28 апреля подрядчик выходит на объект и будут начаты работы по благоустройству склона. Они завершатся 1 августа, - отметил Антон Демин, находясь на лестнице, соединяющей музей космонавтики с набережной Яченского водохранилища.

Дмитрий Денисов отметил, что для благоустройства склона выбрана концепция «Млечный путь». С хорошим посадочным материалом и современными дизайнерскими решениями.

Решение необходимо и Каменному мосту. Калужане на прошлой неделе сигнализировали фотографиями в социальных сетях о том, что объект культурного наследия разрушается на глазах. Этот вопрос не в компетенции городской управы, но Дмитрий Денисов решил задать его областным коллегам. Отвечать на критику пришлось начальнику регионального управления охраны объектов культурного наследия Евгению ЧУДАКОВУ.

- По мнению специалистов, необходимо выполнить работы по обустройству системы водоотведения, - сказал он. - Поскольку из-за влажности отслаивается штукатурный слой и повреждается кирпичная кладка. Эти процессы мы сейчас наблюдаем. Вопрос о выделение средств на разработку проектно-сметной документацию планируется рассмотреть летом при формировании областного бюджета на 2022 год.

Еще один символ города – памятник 600-летию Калуги – также обновится. 21 апреля завершается срок подачи заявок для участия в торгах по реконструкции «Шарика». Ориентировочно 5 мая будет заключен контракт. Срок окончания работ – до 15 августа. Реконструкция будет полностью проведена за бюджетные деньги, но уже есть желающие помочь городу провести большое количество работ на таком знаковом объекте.

- Калужское отделение российского союза промышленников и предпринимателей выступило с инициативой оказания финансового содействия в реконструкции памятника 600-летия Калуги. Ведь этот культурный объект создавался усилиями калужским предприятий. Сейчас предприниматели хотят продолжить хорошую традицию. Это очень символично. Прошло 50 лет, и современные промышленные предприятия будут снова участвовать в реставрации памятника, - сказал городской голова. - Мы выражаем им благодарность за то, что не остались в стороне от этой важнейшей стройки.

Затронули на планерке и вопрос обилия песка на улицах Калуги. Его поднимают ежегодно после зимы. Ведь со сходом снега песчано-соляная смесь превращается в пыль и доставляет множество неприятностей пешеходам. А в этом году ее стало еще больше, чем обычно

Начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО рассказал, почему так получилось.

- Все помнят, какая у нас была зима. С частыми переходами от минусовой температуры к плюсовой. Также выпало большое количество снега. Поэтому нам пришлось применить практически в два раза больше песчано-соляной смеси по сравнению с предыдущей зимой. Потребуется чуть больше времени, чтобы убрать улицы этой весной. Дороги перовй и второй категории мы планируем убрать к майским праздникам, - подытожил Шпиренко.

Дмитрий Денисов предложил сделать выводы из минувшей зимы. Чтобы после снега город не приходилось убирать и от песка.

- С учетом полученного опыта давайте выберем улицы города, где мы вообще не будем применять песчано-соляные смеси. Только реагенты, - сказал Дмитрий Денисов

Калуга продолжает убираться и неравнодушными жителями. На сегодняшний день проведено 373 субботника. В них приняли участие почти 2500 горожан. Усилиями калужан были ликвидированы 205 стихийных свалок.

Внимание уделили и вопросам отопления, на тему отключения которого в интернете развернулись целые баталии. Мнения калужан разделились 50 на 50. Кто-то призывает отключить централизованное отопление, а другим тепло все еще нужно.

- На прошлой неделе был пятидневный период, когда средняя температура воздуха составляла выше 8 градусов. Но в связи с неблагоприятными прогнозами погоды, мы продолжаем отопительный период, - прояснил ситуацию начальник управления ЖКХ Александр ХАВКИН.