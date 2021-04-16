Районы, кварталы: центр Калуги тонет в грязи

Продолжаем наш проект Районы, кварталы. Этой весной мы прогулялись по Окской железнодорожной ветке. В далеком 2016 году мы уже были здесь, и вот, в 2021-м возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

Окская железнодорожная ветка проходит от Болдина до Билибина. Пять лет назад в городе активно поднимался вопрос о том, чтобы разобрать железнодорожный путь, а вместо этого проложить двухполосную автодорогу.

Конечно, такое решение сильно упростило бы перемещение по городу. Однако в настоящий момент целый участок пути в центре города тонет под грудой мусора. Никакой дороги за это время не появилось.

Серые пейзажи украшают кучи мусора.

Вдоль железной дороги расположились гаражи с уличными художествами. Сложилось ощущение, что мусор здесь выбрасывается просто так, где вздумается. «Хуже уже не будет», - думают, наверное, прохожие, прежде чем сорить очередными фантиками и бутылками.

И такие рисунки здесь можно найти.

Местная жительница Ирина рассказала, почему район тонет в мусоре.

Впервые за несколько десятков минут удается встретить человека. Мы познакомились с местной жительницей, выгуливавшей собаку.

- Как снег сойдет, мусора станет еще больше, - сокрушается местная жительница Ирина. – В том году мы жаловались, к нам приходили и убирались. В этом году уже не убирали. У нас тут рядом ночной клуб в подвале, их посетители шумят и оставляют бутылки. Соседи жалуются в мессенджере, что им спать не дают, дебоширят. К тому же здесь не освещается, хотя на соседней улице столбы поставили. Нам домой возвращаться страшно. Просто катастрофа.

Многоэтажные дома возвышаются над гаражами.

Помимо местных завсегдатаев клуба, мусор добавляет и кафе неподалеку.

- Тут рядом стоял мусорный контейнер, - продолжает Ирина, указывая на кучу в месте бывшей урны. – Его увезли. У меня был конфликт с сотрудниками этого кафе. Я вышла гулять с собакой, а они кидают свой мусор у гаражей. Пакеты были разбросаны посреди дороги. Подход к нашим контейнерам заблокирован, к ним сложно добраться. Мусор оттуда не вывозят долгое время, а потом все разлетается по всей территории. Я жаловалась - мне ответили, что реконструкция нашей мусорки не предусмотрена, хотя площадка уже сделана, просто подхода к ней нет. В итоге многие мусор оставляют просто так, на улице.

Новостройка выбивается из общей серой картины.

Ржавая железная дорога простирается на километры.

Местные маргиналы присвоили себе вот такое место под бутылки.

По обе стороны дороги расположились дома.

Ближе к улице Ленина, на Резервном переулке, хрущевки начинают чередоваться частными домами. Тут можно найти и деревянные избушки, и огромные коттеджи, похожие на средневековые крепости.

А на фоне идет стройка.

Под снегом и мусором самих железнодорожных путей даже почти не видно.

Как и говорила Ирина, мусор здесь выбрасывается прямо на улице целыми мешками.

И внезапно –пустырь.

Мусорная дорога неспешно ведет нас дальше по центру города.

Встречаются и такие красивые дома.

Место выглядит пугающе насиженным.

Невольно начинаешь задумываться, что же скрывается на этой темной дороге поздним вечером, когда никто не видит?

- У нас тут часто ошиваются алкоголики, - признается местная жительница Мария. - Мой муж даже скорую один раз вызывал совсем молодому парню. Перепил.

Немым подтверждением правдивости этих слов выступает огромное количество пустых бутылок из-под алкоголя.

Выйдя на Карла Либкнехта, нас встречают уже знакомые желтые домики популярной постройки.

Паровоз Л-3540 теперь вечно стоит на сквере 50-летия ВЛКСМ, через который проходит железнодорожная ветка.

В 2020 году поезд подарили городу Российские железные дороги. Именно тогда Окская железнодорожная ветка в последний раз поработала по своему прямому назначению – по ней паровоз привезли к скверу.

Этому поезду-памятнику исполнилось уже более 60 лет.

Разумеется, самое обидное в этом всем – это то, что Окская ветка находится в подвешенном состоянии до сих пор.

Когда мы увидим здесь обещанное благоустройство? Неизвестно. Но если это время когда-нибудь настанет, мы обязательно вернемся сюда за новым фоторепортажем.