Калужский психолог: для счастья в семье должно быть не меньше троих детей

Идеальной считается семья, в которой двое наследников, желательно сын и дочь. Но так ли это на самом деле?

Действительно ли один ребенок вырастает эгоистом, какие проблемы ждут малодетную семью. Об этом мы поговорили с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

— Давайте в самом начале дадим определение малодетной семье. Это семья, в которой один или два ребенка. Многие читатели могут сразу возмутиться. ​Один, два ребенка — это норма! Нет! Норма — ​это три, четыре, пять детей, а шесть и больше — ​уже многодетная семья. Деторождение — ​естественный процесс, который заложен в нас природой, а если человек нарушает его, не дает ему реализоваться, его психологическое, да и физическое состояние тоже может нарушиться. Самая оптимальная мотивация к детям — это желание взрослых поделиться тем счастьем, которое они создали в своей жизни и в отношениях.

Будут дети — ​будет страна

— К сожалению, ценности, сформированные в современном мире, идут вразрез со здравым смыслом и природой человека. Мы видим поэтапное искажение понятий и пропаганду малодетной или вовсе бездетной семьи. В рекламе и фильмах ​обычно показывают одного или двух детей, а если сцена с их большим количеством, то это чаще всего не в выигрышном свете. Одна крупная продуктовая компания в восьмидесятые годы даже убрала с логотипа третьего птенца. Тут можно начать рассуждать о глобальном заговоре и регуляции населения планеты Земля, но сейчас не об этом. Да, для некоторых стран с небольшой территорией это очень актуальный вопрос, но мы с вами живем в самой большой стране мира. Все проблемы, связанные с экономикой, медициной, армией, космосом, вторичны, демография стоит превыше всего. Будут рождаться дети — ​будет страна, не будет детей — ​не будет страны. Многие возразят: ​если улучшить экономику, то люди почувствуют стабильность и задумаются о потомстве. Нет, реальность устроена иначе. В государствах со стабильной экономикой и высоким уровнем жизни вопрос убыли населения стоит еще острее. Дело в том, что люди чаще начинают копаться в себе, находить проблемы, возникает неудовлетворенность. А когда у человека много повседневных дел, иногда даже приходится выживать, у него меньше времени, он решает конкретные задачи. Люди свободное время чаще всего тратят нерационально, начинают загонять себя в разные психологические проблемы, больше себя любить, переживать, у них искаженное восприятие ситуации.

Искаженное восприятие

— К сожалению, для многих людей многодетная семья ассоциируется с маргинальностью, бескультурьем, необразованностью. Общественные стереотипы — ​это большая беда. Я работаю в перинатальном центре, оставляю женщинам анкету, где есть вопросы о возрасте, планировании беременности, образовании, сфере деятельности. Да, большей частью если это 6-я, 7-я беременность, то образование у мамы среднее, средне-специальное. Но есть в области и многодетные семьи, где у мамы высшее образование, она занимает руководящую должность. Так что это не основной критерий. Бывает, что у женщин есть образование, финансовые возможности и желание иметь большую семью, но они боятся рожать много детей, чтобы не выглядеть негативно в глазах общественности. А ведь раньше большая семья не была редкостью. Потому что стоял вопрос выживания. Надо, чтобы больше детей выжило, чтобы они помогали по хозяйству. В современном же мире мы переходим к автоматизации труда. И все это теряется.

В каком возрасте лучше рожать

— Здесь все индивидуально. Желательно сначала получить образование. Потому что это сложней сделать, если есть маленькие дети, они требуют внимания. Ответственная мама не скидывает ребенка полностью на бабушек и дедушек, а занимается с ним, что очень важно для его развития, формирования доверия к миру. Здесь надо учитывать множество факторов, физические, экономические возможности. В каких­то ситуациях нужен стаж работы, чтобы получить декретные деньги. И, конечно, важны отношения в семье, чтобы не получилось так: дети появились, а в браке ​одни разочарования. Иллюзии в адекватных случаях к 1–2-му году семейной жизни разрушаются. И люди понимают, стоит ли им быть вместе, развивать общие мечты и цели или же конфликтов больше и это ни к чему хорошему не приводит.

В чем опасность

— С психологических позиций норма — ​три ребенка. Это тот объем, при котором внимание родителей правильно распределятся, если они, конечно, адекватно подходят к вопросам планирования, воспитания, семейным финансам и у них нет проблем со здоровьем. В чем же опасность малодетной семьи?

— У единственного чада в большинстве случаев формируется комплекс принца или принцессы. Если ребенок один или даже два, то все внимание родителей, бабушек и дедушек направлено на них. У детей формируется ощущение их избранности и в дальнейшем им значительно сложнее взаимодействовать с другими ребятами. А во взрослом возрасте чаще возникают проблемы при выстраивании взаимоотношений с противоположным полом. Больше проблем в браке имеет тот партнер, который рос один в семье. Ему из-за комплексов принца или принцессы, эгоизма тяжелей соглашаться, прощать, брать на себя обязанности. Потому что в детстве его баловали, и он пытается перенести это на взрослую жизнь.

— Один ребенок требует большего внимания от взрослого, чем несколько детей. При разнице в возрасте не больше пяти лет они развиваются в игровой форме значительно быстрее и, взаимодействуя, реализуют свою потребность во внимании и коммуникации. Я здесь опираюсь не только на случаи из моей профессиональной практики, но и на опыт своей семьи. Моей дочери 3,5 года, сыну — ​1,5, и сейчас мы с женой ждем третьего ребенка. Я вижу, что в игровой форме детям интересно вместе, им нравится побегать друг за другом, поиграть в прятки, покидаться плюшевыми игрушками. И замечаю разницу: если дочка ближе к 2,5 годам стала к горшку приучаться, появились первые предложения, то сын уже в 1,5 года стал ходить на горшок и осознанно произносить слова.

По мнению акушеров-гинекологов, репродуктивный интервал — ​18 месяцев, этого периода достаточно, чтобы женщина восстановила свое физическое состояние. Дети, не имеющие большого разрывав в возрасте, отлично играют вместе и требуют меньше внимания взрослых. Но это в случае если климат в семье адекватный. Если родители ссорятся и скандалят, дети тоже будут ссориться и скандалить, потому что они учатся не на словах, а на примере. Видя конфликты, агрессию, манипуляцию, они будут и своих игровых формах это демонстрировать.

— Уровень тревоги и страха за одного ребенка гораздо выше.

Когда в семье нормальное (от трех и больше) количество детей, то любые кризисы, болезни проходят намного спокойнее и быстрее. У взрослых просто нет времени долго переживать и страдать, остальные ребятишки переключают внимание на себя, тем самым отвлекая от проблемы, а родители решают ситуации гораздо эффективнее. К сожалению, у нас большая статистика по разводам, и часто я слышу от мам, что теперь они будут жить жизнью ребенка. Это страшно, потому что дети полностью оказываются под контролем, давлением. Зачастую родители через них пытаются исправить свои ошибки, создать идеального себя. И ребенок начинает сопротивляться, становиться агрессивным, ведет себя неадекватно.

— Одному ребенку чаще требуется помощь психолога.

Этот феномен я уже давно заметил в своей психологической практике, и мои коллеги тоже наблюдают такое явление. Природой во взрослых заложена энергия на гораздо большее количество детей, чем по печальной статистике, которую мы наблюдаем в современной семье. Дети просто передавлены энергией и вниманием взрослых, которое из­за отсутствия братьев и сестер направлено только на них. В какой-то момент они начинают сопротивляться и отстаивать свои границы, проявляют к взрослым агрессию, поведение становится неадекватным, они перестают учиться в школе, а иногда назло родителям рискуют своей жизнью.

Все дело ​в эгоизме

— Основная причина, из­за которой в нашей стране так много малодетных семей — ​ эгоцентризм. Когда люди говорят о недостатке финансов, в большинстве случаев это экономическая безграмотность. Я провожу предабортное консультирование, и моя цель — ​определить психологическое состояние человека, насколько он адекватно и взвешенно принимает решение, не будет ли потом сформировано чувство вины, которое в будущем отразится на его репродуктивном здоровье. Часто люди говорят, что недостаточно финансов, времени, возможностей. Но потом выясняется, что они не понимают, сколько денег к ним приходит, не могут посчитать. У нас порядка 70–80 процентов населения неадекватно относится к финансам, поэтому так много у банков кредитных предложений, которые влияют в том числе и на демографический вопрос. Человек, который полностью закредитован и не умеет считать деньги, убежден, что у него ни на что не хватит. На самом деле, кто хочет, тот ​ищет возможности и находит их, кто не хочет — ​обманывает себя и окружающих, оправдывая этим свой эгоизм.

Не забывать про старших

— Многие могут сказать, что что старшим детям в большой семье будет не хватать родительского внимания. Действительно, малыши требуют от мамы много времени, она не может его равномерно распределять. Здесь важно договариваться с родственниками, чтобы они больше внимания уделали старшим детям. Старший ребенок не должен чувствовать опустошенность и обиду по отношению к малышу. Приходят бабушка и дедушка в гости, им, конечно, хочется понянчиться с маленьким, и они проносятся мимо старшего. Это ошибка. Старший ребенок на все это смотрит, и у него постепенно формируется обида и агрессия.

А должно быть так: мама уделяет внимание малышу, а другие члены семьи — ​старшему ребенку. Затем, с возрастом, когда происходит синхронизация, дети распределяют внимание уже друг с другом и не требуют от взрослых много времени.

Еще важно не перегнуть палку и не делать старшего нянькой для младшего. Но если просить помочь в адекватном объеме, то старшему это будет только на пользу: ​он учится взрослым навыкам. Потом во взрослой жизни у него будет больше преимуществ. И для коммуникации это важно. Когда у него появится своя семья, он будет более терпимым.

Да, этот вопрос очень сложный и многофакторный, ​на него влияет массовая культура, воспитание, образование, медицина, политический строй, интеллектуальный и духовный уровень человека. Но это важный вопрос, требующий внимания, обсуждения и решения. Это задача ценностного уровня и формирования понятной идеологии государства по вопросам семьи, материнства и детства.