Ну, мужики, за дам и по цветы: что творится в цветочных магазинах Калуги 8 марта

Международный женский день это праздник не только женщин, но и всех, кто так или иначе связан с цветочным бизнесом.

8 Марта ежегодно вызывает у мужчин ажиотажный спрос на главные атрибуты дня наших любимых женщин: розы, мимозы, тюльпаны, хризантемы, альстремерии и прочая, прочая, прочая.

И в этот день всех представительниц прекрасной половины человечества, мы решили пройтись по точкам продаж цветов в Калуге и запечатлеть то, что в них творится.

В магазинах не протолкнуться.

В некоторые из них даже зайти невозможно - внутри просто нет места.

Точки продаж тюльпанов открылись и в торговых центрах. Причем, уже в 10:00 запасы цветов здесь начали иссякать, о чем красноречиво свидетельствуют пустые вазоны.

В цветочные прилавки превратились даже автомобили.

Уличные торговцы тоже выставили товар, несмотря на мороз.

Оригинальное бизнес-явление - передвижная цветочная лавка "Мужик с ведром".

Такого количества мужчин с цветами на улицах Калуги не увидишь ни в какой другой день.

Не могли мы не заглянуть и в цветочную Мекку Калуги - "Галантус". Очередь за букетами здесь растянулась от самого входа на 15-20 метров.

А в специально отведенном для этого уголке, калужане своими руками создавали букеты для своих любимых.

С праздником, дорогие вы наши женщины! Любви вам и счастья!